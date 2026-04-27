Примаков — и был таков!

27 апреля президент России Владимир Путин сменил главу Россотрудничества. Евгений Примаков, возглавлявший это ведомство с лета 2020 года, написал в тот же день в соцсетях, что его «расставание с госслужбой происходит по любви и со взаимным уважением» и в дальнейшем он посвятит себя журналистике, аналитике и научной работе. Его преемником на посту назначен Игорь Чайка, до того около года проработавший замом Евгения Примакова.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Евгений Примаков

27 апреля Владимир Путин подписал два указа. Первый — «О Примакове Е. А.», которым освободил 49-летнего Евгения Примакова от должности руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (оно же Россотрудничество). Вторым указом президент назначил на этот пост 37-летнего Игоря Чайку.

Евгений Примаков, историк по образованию, многие годы работал журналистом, в том числе в горячих точках. Внук известного российского государственного деятеля Евгения Примакова, долгое время выступал под псевдонимом Евгений Сандро. В 2005–2007 годах он возглавлял Ближневосточное бюро телеканала НТВ, а позже заведовал бюро «Первого канала» в Израиле. Наибольшую известность приобрел как автор и ведущий программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24». В 2018–2020 годах он, будучи членом нижней палаты парламента, работал в комитете по международным делам.

По информации “Ъ”, президентский указ не стал неожиданностью для Евгения Примакова, проработавшего в качестве главы Россотрудничества шесть лет — дольше всех шести своих предшественников на этой должности. Еще до появления новостей об указе президента Евгений Примаков ответил на вопрос журналистов о своей возможной отставке фразой «Добби свободен». Позднее он пояснил в своем Telegram-канале, что впредь не намерен продолжать государственную службу и не собирается баллотироваться в Государственную думу.

Подводя итоги своей работы, Евгений Примаков подчеркнул, что с лета 2020 года (когда он возглавил эту структуру) Россотрудничества в два раза увеличило набор иностранных студентов для обучения в российских вузах, а в разных странах мира открылось больше 20 партнерских «Русских домов». «Это были хорошие, пусть и сложные годы. В Евросоюзе из-за нашей безоговорочной поддержки российской внешнеполитической линии и специальной военной операции мы находимся под жесткими санкциями, некоторые “Русские дома” были закрыты или их работа была заморожена. Но мир гораздо больше — и важнее! — чем Европа и США», — отметил экс-глава Россотрудничества в своем Telegram-канале.

Ранее господин Примаков был одним из критиков блокировки в России мессенджера Тelegram. Еще в январе он уверенно писал, что Россия не закроет Telegram, поскольку «эта площадка — инструмент нашего влияния в мире». А когда мессенджер все-таки начали блокировать, он написал, что подобными решениями Россия вряд ли добьется успеха на геополитической арене. «День закрытия Телеги в России объявят Днем Потужнейшей Перемоги на Украине. Во всех OSINT-конторах Старого Света откроют шампанское»,— предположил он 16 марта.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игорь Чайка

Что касается своего преемника на посту главы Россотрудничества, то Евгений Примаков отметил, что рад такому выбору президента. Игорь Чайка, последний год работавший заместителем, а до этого несколько лет возглавлявший Общественный совет Россотрудничества,— «человек, которому я целиком доверяю», отметил его уже бывший шеф.

Игорь Чайка, сын полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие. «Осознаю всю полноту ответственности данного решения, особенно в текущих условиях, когда международная обстановка остается напряженной, а внешнее давление усиливается»,— написал он в Telegram-канале агентства.

Ранее среди ключевых проблем, с которыми сталкивалось Россотрудничество были нехватка финансирования и нечеткое размежевание полномочий с подразделениями и структурами, занимающимися смежными вопросами. Так, например, многие годы споры вызывал вопрос, кто должен отвечать за программы «содействия международному развитию», на которые из бюджета выделялись сотни миллионов долларов,— Минфин или Россотрудничество. Ожидается, что в будущем агентство усилит координацию работы с созданным в 2025 году управлением администрации президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

Ирэна Шекоян