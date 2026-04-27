Примаков — и был таков!

Главу Россотрудничества сменил его заместитель Игорь Чайка

27 апреля президент России Владимир Путин сменил главу Россотрудничества. Евгений Примаков, возглавлявший это ведомство с лета 2020 года, написал в тот же день в соцсетях, что его «расставание с госслужбой происходит по любви и со взаимным уважением» и в дальнейшем он посвятит себя журналистике, аналитике и научной работе. Его преемником на посту назначен Игорь Чайка, до того около года проработавший замом Евгения Примакова.

Евгений Примаков

Евгений Примаков

Евгений Примаков

27 апреля Владимир Путин подписал два указа. Первый — «О Примакове Е. А.», которым освободил 49-летнего Евгения Примакова от должности руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (оно же Россотрудничество). Вторым указом президент назначил на этот пост 37-летнего Игоря Чайку.

Евгений Примаков, историк по образованию, многие годы работал журналистом, в том числе в горячих точках. Внук известного российского государственного деятеля Евгения Примакова, долгое время выступал под псевдонимом Евгений Сандро. В 2005–2007 годах он возглавлял Ближневосточное бюро телеканала НТВ, а позже заведовал бюро «Первого канала» в Израиле. Наибольшую известность приобрел как автор и ведущий программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24». В 2018–2020 годах он, будучи членом нижней палаты парламента, работал в комитете по международным делам.

По информации “Ъ”, президентский указ не стал неожиданностью для Евгения Примакова, проработавшего в качестве главы Россотрудничества шесть лет — дольше всех шести своих предшественников на этой должности. Еще до появления новостей об указе президента Евгений Примаков ответил на вопрос журналистов о своей возможной отставке фразой «Добби свободен». Позднее он пояснил в своем Telegram-канале, что впредь не намерен продолжать государственную службу и не собирается баллотироваться в Государственную думу.

Подводя итоги своей работы, Евгений Примаков подчеркнул, что с лета 2020 года (когда он возглавил эту структуру) Россотрудничества в два раза увеличило набор иностранных студентов для обучения в российских вузах, а в разных странах мира открылось больше 20 партнерских «Русских домов». «Это были хорошие, пусть и сложные годы. В Евросоюзе из-за нашей безоговорочной поддержки российской внешнеполитической линии и специальной военной операции мы находимся под жесткими санкциями, некоторые “Русские дома” были закрыты или их работа была заморожена. Но мир гораздо больше — и важнее! — чем Европа и США», — отметил экс-глава Россотрудничества в своем Telegram-канале.

Ранее господин Примаков был одним из критиков блокировки в России мессенджера Тelegram. Еще в январе он уверенно писал, что Россия не закроет Telegram, поскольку «эта площадка — инструмент нашего влияния в мире». А когда мессенджер все-таки начали блокировать, он написал, что подобными решениями Россия вряд ли добьется успеха на геополитической арене. «День закрытия Телеги в России объявят Днем Потужнейшей Перемоги на Украине. Во всех OSINT-конторах Старого Света откроют шампанское»,— предположил он 16 марта.

Игорь Чайка

Игорь Чайка

Игорь Чайка

Что касается своего преемника на посту главы Россотрудничества, то Евгений Примаков отметил, что рад такому выбору президента. Игорь Чайка, последний год работавший заместителем, а до этого несколько лет возглавлявший Общественный совет Россотрудничества,— «человек, которому я целиком доверяю», отметил его уже бывший шеф.

Игорь Чайка, сын полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие. «Осознаю всю полноту ответственности данного решения, особенно в текущих условиях, когда международная обстановка остается напряженной, а внешнее давление усиливается»,— написал он в Telegram-канале агентства.

Ранее среди ключевых проблем, с которыми сталкивалось Россотрудничество были нехватка финансирования и нечеткое размежевание полномочий с подразделениями и структурами, занимающимися смежными вопросами. Так, например, многие годы споры вызывал вопрос, кто должен отвечать за программы «содействия международному развитию», на которые из бюджета выделялись сотни миллионов долларов,— Минфин или Россотрудничество. Ожидается, что в будущем агентство усилит координацию работы с созданным в 2025 году управлением администрации президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

Ирэна Шекоян

Жизнь и карьера Евгения Примакова-старшего

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. Данные о его отце не сохранились, известно лишь, что он был репрессирован через три месяца после рождения сына. Его мать была грузинкой и все детство Примаков провел в Тбилиси, но учиться уехал в Москву, где окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности «страновед по арабским странам», а затем аспирантуру экономического факультета МГУ

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. Данные о его отце не сохранились, известно лишь, что он был репрессирован через три месяца после рождения сына. Его мать была грузинкой и все детство Примаков провел в Тбилиси, но учиться уехал в Москву, где окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности «страновед по арабским странам», а затем аспирантуру экономического факультета МГУ

После окончания университета карьера Примакова развивалась стремительно: с 1956 года работал в главном управлении радиовещания на зарубежные страны, с 1962 — обозревателем газеты «Правда». В 1966 году Евгений Примаков стал собкором «Правды» на Ближнем Востоке. Еще спустя четыре года — замдиректором ИМЭМО АН СССР, а затем и директором Института востоковедения. Кроме того, Примаков входил в круг академиков (Арбатов, Иноземцев, Яковлев), готовивших аналитические доклады для высшего руководства страны

После окончания университета карьера Примакова развивалась стремительно: с 1956 года работал в главном управлении радиовещания на зарубежные страны, с 1962 — обозревателем газеты «Правда». В 1966 году Евгений Примаков стал собкором «Правды» на Ближнем Востоке. Еще спустя четыре года — замдиректором ИМЭМО АН СССР, а затем и директором Института востоковедения. Кроме того, Примаков входил в круг академиков (Арбатов, Иноземцев, Яковлев), готовивших аналитические доклады для высшего руководства страны

Политическая карьера Примакова началась в июне 1989 года, когда директор Института мировой экономики, избранный народным депутатом СССР по списку КПСС, возглавил Совет Союза Верховного Совета СССР. В следующем году он стал членом Президентского совета, а еще через год — Совета безопасности СССР. Тогда же Примаков вошел и в высшую партийную иерархию, став кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС

Политическая карьера Примакова началась в июне 1989 года, когда директор Института мировой экономики, избранный народным депутатом СССР по списку КПСС, возглавил Совет Союза Верховного Совета СССР. В следующем году он стал членом Президентского совета, а еще через год — Совета безопасности СССР. Тогда же Примаков вошел и в высшую партийную иерархию, став кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС

Это были годы острого кризиса, когда власть пыталась решить две главные задачи: реформировать Советский Союз и построить новые отношения с мировым сообществом. Евгений Примаков входил в ближайшее окружение Михаила Горбачева и был в числе тех, кто вырабатывал политику государства

Это были годы острого кризиса, когда власть пыталась решить две главные задачи: реформировать Советский Союз и построить новые отношения с мировым сообществом. Евгений Примаков входил в ближайшее окружение Михаила Горбачева и был в числе тех, кто вырабатывал политику государства

Осенью 1989 года Примакову поручили вести переговоры с оппозиционным Народным фронтом Азербайджана, который к тому времени фактически взял республику под контроль. В конце 1989 года Примаков в качестве эмиссара Москвы вылетает в Баку. В январе 1990-го там происходят армянские погромы. Бакинских армян войска не защитили, потому что были введены через три дня после окончания погромов. Карабахский конфликт перерос вскоре в широкомасштабную войну. Достигнута была только одна цель: оппозиция загнана в подполье, а на выборах победили коммунисты. Однако кровавый бакинский январь и ввод войск в Вильнюс год спустя окончательно оттолкнули от Москвы национальные республики

Осенью 1989 года Примакову поручили вести переговоры с оппозиционным Народным фронтом Азербайджана, который к тому времени фактически взял республику под контроль. В конце 1989 года Примаков в качестве эмиссара Москвы вылетает в Баку. В январе 1990-го там происходят армянские погромы. Бакинских армян войска не защитили, потому что были введены через три дня после окончания погромов. Карабахский конфликт перерос вскоре в широкомасштабную войну. Достигнута была только одна цель: оппозиция загнана в подполье, а на выборах победили коммунисты. Однако кровавый бакинский январь и ввод войск в Вильнюс год спустя окончательно оттолкнули от Москвы национальные республики

В конце 1990 года Примаков вновь вылетает на юг. На сей раз в Багдад, в качестве спецпредставителя президента СССР. Цель — предотвратить «Бурю в пустыне». Предотвратить ничего не удалось, через некоторое время коалиция западных стран нанесла сокрушительный удар по Ираку. Но имидж Михаила Горбачева на Западе, до той поры почти идеальный, был серьезно подпорчен. Публичные дружеские объятия горбачевского эмиссара с иракским диктатором спровоцировали первые резкие выпады в адрес отца советских реформ. Вояж Примакова вызвал раздражение и у главы советского МИДа Эдуарда Шеварднадзе, который через некоторое время, публично заявив о грядущем перевороте, подал в отставку. Вскоре от Горбачева отошли и другие единомышленники. Закончилось все, как известно, ГКЧП и распадом СССР. Но карьеру главы Совета Союза это не испортило

В конце 1990 года Примаков вновь вылетает на юг. На сей раз в Багдад, в качестве спецпредставителя президента СССР. Цель — предотвратить «Бурю в пустыне». Предотвратить ничего не удалось, через некоторое время коалиция западных стран нанесла сокрушительный удар по Ираку. Но имидж Михаила Горбачева на Западе, до той поры почти идеальный, был серьезно подпорчен. Публичные дружеские объятия горбачевского эмиссара с иракским диктатором спровоцировали первые резкие выпады в адрес отца советских реформ. Вояж Примакова вызвал раздражение и у главы советского МИДа Эдуарда Шеварднадзе, который через некоторое время, публично заявив о грядущем перевороте, подал в отставку. Вскоре от Горбачева отошли и другие единомышленники. Закончилось все, как известно, ГКЧП и распадом СССР. Но карьеру главы Совета Союза это не испортило

После августовского путча, 30 сентября 1991 года, еще занимавший пост президента СССР Михаил Горбачев назначил Евгения Примакова главой Первого главного управления КГБ, выделенного в самостоятельную структуру и названного Центральной службой разведки (позже была переименована в Службу внешней разведки). На пресс-конференции 2 октября новый шеф разведки предусмотрительно объявил, что отказывается от всех остальных должностей. Через неполных два месяца все они были упразднены вместе с СССР

После августовского путча, 30 сентября 1991 года, еще занимавший пост президента СССР Михаил Горбачев назначил Евгения Примакова главой Первого главного управления КГБ, выделенного в самостоятельную структуру и названного Центральной службой разведки (позже была переименована в Службу внешней разведки). На пресс-конференции 2 октября новый шеф разведки предусмотрительно объявил, что отказывается от всех остальных должностей. Через неполных два месяца все они были упразднены вместе с СССР

Главным новшеством, которое Примаков внес в работу вверенного ему учреждения, стала практика открытых аналитических докладов СВР. Первый такой доклад был опубликован 26 декабря 1993 года. Он был посвящен расширению НАТО на Восток. Официальная точка зрения, которой придерживался на тот момент МИД, состояла в том, что включение новых членов в состав военно-политического блока западных демократических стран не противоречит интересам демократической России. В докладе СВР жестко и аргументированно утверждалось прямо противоположное: продвижение Североатлантического альянса на Восток представляет угрозу российским интересам. Через несколько дней президент принял точку зрения СВР

Главным новшеством, которое Примаков внес в работу вверенного ему учреждения, стала практика открытых аналитических докладов СВР. Первый такой доклад был опубликован 26 декабря 1993 года. Он был посвящен расширению НАТО на Восток. Официальная точка зрения, которой придерживался на тот момент МИД, состояла в том, что включение новых членов в состав военно-политического блока западных демократических стран не противоречит интересам демократической России. В докладе СВР жестко и аргументированно утверждалось прямо противоположное: продвижение Североатлантического альянса на Восток представляет угрозу российским интересам. Через несколько дней президент принял точку зрения СВР

«Лишь политической близорукостью можно объяснить готовность некоторых политиков на Западе списать Россию из числа великих держав»

«Лишь политической близорукостью можно объяснить готовность некоторых политиков на Западе списать Россию из числа великих держав»
Вскоре грянул скандал, серьезно осложнивший взаимоотношения России и США. В 1994 году в США арестовали Олдрича Эймса, советского, а затем и российского агента, который работал завотделом ЦРУ. Это был один из самых громких провалов СВР. Тогда в кругах, близких к разведке, поговаривали о том, что Эймса «сдали», причем на самом высоком уровне — не ниже заместителей Примакова. Все это не помешало главе СВР пересесть в январе 1996 года в кресло министра иностранных дел

На первой пресс-конференции после назначения в МИД Примаков обозначил две основные задачи: «воспрепятствовать расширению НАТО и развивать отношения со странами СНГ». Тем временем НАТО, приняв первую группу новых членов, приступило к рассмотрению новых кандидатов в члены. Неудивительно, что в 1997 году поползли слухи о скорой отставке Примакова. Причину их появления точно сформулировал один из лидеров Демократического выбора России (ДВР) Сергей Юшенков: «Как человек он, наверное, хороший, а как министр иностранных дел — плохой. Он воспроизводит ту линию, которую проводил Советский Союз. Это ориентация на страны слабые, с тоталитарными режимами, в то время как Россия должна ориентироваться на интеграцию со странами развитой демократии с развитой экономикой»

На первой пресс-конференции после назначения в МИД Примаков обозначил две основные задачи: «воспрепятствовать расширению НАТО и развивать отношения со странами СНГ». Тем временем НАТО, приняв первую группу новых членов, приступило к рассмотрению новых кандидатов в члены. Неудивительно, что в 1997 году поползли слухи о скорой отставке Примакова. Причину их появления точно сформулировал один из лидеров Демократического выбора России (ДВР) Сергей Юшенков: «Как человек он, наверное, хороший, а как министр иностранных дел — плохой. Он воспроизводит ту линию, которую проводил Советский Союз. Это ориентация на страны слабые, с тоталитарными режимами, в то время как Россия должна ориентироваться на интеграцию со странами развитой демократии с развитой экономикой»
На фото: Евгений Примаков на церемонии открытия шоколадной фабрики Alpen Gold

Противоречия внутри СНГ, и недовольство политикой Москвы вырвались наружу именно при Примакове, на кишиневском саммите осенью 1997 года. На саммите президент Грузии Эдуард Шеварднадзе (на фото справа) и Евгений Примаков вступили в полемику, чуть не дойдя до ругани. Борис Ельцин тогда поддержал коллегу-президента. Конфликт всплыл вновь, когда весной 1998 года во время встречи с российскими десантниками в Боснии российский министр, показывая на противотанковый гранатомет, поинтересовался перед телекамерой, «сможет ли это пробить бронированный &#39;Мерседес&#39;». За месяц до этого в Тбилиси из гранатометов был обстрелян бронированный «Мерседес» Шеварднадзе. Высказывание Примакова вызвало бурную реакцию в Тбилиси. Шеварднадзе назвал шутку «циничной, оскорбляющей память двух молодых парней из президентской охраны, погибших во время теракта 9 февраля». А при встрече на последнем саммите СНГ в мае этого года в Москве предложил Примакову обменяться автомобилями

Противоречия внутри СНГ, и недовольство политикой Москвы вырвались наружу именно при Примакове, на кишиневском саммите осенью 1997 года. На саммите президент Грузии Эдуард Шеварднадзе (на фото справа) и Евгений Примаков вступили в полемику, чуть не дойдя до ругани. Борис Ельцин тогда поддержал коллегу-президента. Конфликт всплыл вновь, когда весной 1998 года во время встречи с российскими десантниками в Боснии российский министр, показывая на противотанковый гранатомет, поинтересовался перед телекамерой, «сможет ли это пробить бронированный 'Мерседес'». За месяц до этого в Тбилиси из гранатометов был обстрелян бронированный «Мерседес» Шеварднадзе. Высказывание Примакова вызвало бурную реакцию в Тбилиси. Шеварднадзе назвал шутку «циничной, оскорбляющей память двух молодых парней из президентской охраны, погибших во время теракта 9 февраля». А при встрече на последнем саммите СНГ в мае этого года в Москве предложил Примакову обменяться автомобилями

В 1998 году Евгений Примаков возглавил правительство РФ. Одним из самых громких инцидентов того времени с его участием стал разворот самолета премьера во время полета в Вашингтон. Тогда по телефону он узнал от вице-президента США Альберта Гора, что принято решение бомбить Югославию. Его возвращение в Москву было воспринято неоднозначно как на родине, так и за рубежом. 12 мая 1999 года Примаков был отправлен в отставку с поста председателя правительства, несмотря на неодобрение со стороны общественности

«Думают только извращенцы, я перестал думать как только стал начальником»
В 1998 году Евгений Примаков возглавил правительство РФ. Одним из самых громких инцидентов того времени с его участием стал разворот самолета премьера во время полета в Вашингтон. Тогда по телефону он узнал от вице-президента США Альберта Гора, что принято решение бомбить Югославию. Его возвращение в Москву было воспринято неоднозначно как на родине, так и за рубежом. 12 мая 1999 года Примаков был отправлен в отставку с поста председателя правительства, несмотря на неодобрение со стороны общественности

У Бориса Ельцина, назначившего Примакова под давлением, отношения с премьером не складывались. В администрации президента опасались, что Примаков, вступив в союз с левым большинством в Госдуме, отстранит команду Ельцина от власти. Слухи о возможной скорой отставке премьера начали ходить уже в самом начале 1999 года, а в мае стали реальностью. Место Евгения Примакова занял Сергей Степашин, которого уже к августу сменит Владимир Путин

У Бориса Ельцина, назначившего Примакова под давлением, отношения с премьером не складывались. В администрации президента опасались, что Примаков, вступив в союз с левым большинством в Госдуме, отстранит команду Ельцина от власти. Слухи о возможной скорой отставке премьера начали ходить уже в самом начале 1999 года, а в мае стали реальностью. Место Евгения Примакова занял Сергей Степашин, которого уже к августу сменит Владимир Путин

После отставки от борьбы за власть экс-премьер отказываться не собирался. Экс-премьер возглавил движение «Отечество — Вся Россия», созданное мэром Москвы Юрием Лужковым и губернаторами крупнейших регионов для участия в парламентских выборах 1999 года. Предполагалось, что после победы Юрий Лужков и Евгений Примаков разделят посты президента и премьера

После отставки от борьбы за власть экс-премьер отказываться не собирался. Экс-премьер возглавил движение «Отечество — Вся Россия», созданное мэром Москвы Юрием Лужковым и губернаторами крупнейших регионов для участия в парламентских выборах 1999 года. Предполагалось, что после победы Юрий Лужков и Евгений Примаков разделят посты президента и премьера

Но кампания «Отечества-Всей России», поначалу уверенно опережавшей конкурентов, провалилась. Под руководством «серого кардинала» команды Бориса Ельцина, Бориса Березовского, была спешно создана и раскручена новая партия власти «Единство» (сейчас «Единая Россия»), а против Юрия Лужкова и Евгения Примакова была развязана мощная кампания на государственных телеканалах. Одной из кульминационных точек стала демонстрация в эфире передачи ведущего Сергея Доренко кадров операции на колене, которую проводили Примакову в одной из швейцарских клиник. Таким образом подконтрольный Березовскому ОРТ хотел подчеркнуть физическую немощь экс-премьера

Но кампания «Отечества-Всей России», поначалу уверенно опережавшей конкурентов, провалилась. Под руководством «серого кардинала» команды Бориса Ельцина, Бориса Березовского, была спешно создана и раскручена новая партия власти «Единство» (сейчас «Единая Россия»), а против Юрия Лужкова и Евгения Примакова была развязана мощная кампания на государственных телеканалах. Одной из кульминационных точек стала демонстрация в эфире передачи ведущего Сергея Доренко кадров операции на колене, которую проводили Примакову в одной из швейцарских клиник. Таким образом подконтрольный Березовскому ОРТ хотел подчеркнуть физическую немощь экс-премьера

В результате на парламентских выборах 1999 года второе место после коммунистов заняло «Единство», а «Отечество-Вся Россия» получило только 13,33% голосов. В результате на президентских выборах 2000 года блок кандидата выдвигать не стал, победителем стал Владимир Путин, а Евгений Примаков провел два года в Государственной думе, где был председателем фракции ОВР

В результате на парламентских выборах 1999 года второе место после коммунистов заняло «Единство», а «Отечество-Вся Россия» получило только 13,33% голосов. В результате на президентских выборах 2000 года блок кандидата выдвигать не стал, победителем стал Владимир Путин, а Евгений Примаков провел два года в Государственной думе, где был председателем фракции ОВР
На фото: Евгений Примаков и Владимир Путин

В декабре 2001 года Евгений Примаков был избран главой Торгово-промышленной палаты РФ и сложил с себя полномочия депутата Госдумы

В декабре 2001 года Евгений Примаков был избран главой Торгово-промышленной палаты РФ и сложил с себя полномочия депутата Госдумы

Евгений Примаков награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечеством» II степени

Евгений Примаков награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президентом ТПП Евгений Примаков проработал 10 лет — до конца 2011 года

Президентом ТПП Евгений Примаков проработал 10 лет — до конца 2011 года

23 ноября 2012 года Евгений Примаков был избран председателем совета директоров ОАО «РТИ» (решения в области комплексных систем связи и безопасности)

23 ноября 2012 года Евгений Примаков был избран председателем совета директоров ОАО «РТИ» (решения в области комплексных систем связи и безопасности)

Евгений Примаков умер 26 июня 2015 года на 86-м году жизни. «Президенту доложена скорбная новость о кончине Евгения Максимовича Примакова, президент глубоко соболезнует родным и близким Евгения Максимовича»,— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Евгений Примаков умер 26 июня 2015 года на 86-м году жизни. «Президенту доложена скорбная новость о кончине Евгения Максимовича Примакова, президент глубоко соболезнует родным и близким Евгения Максимовича»,— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. Данные о его отце не сохранились, известно лишь, что он был репрессирован через три месяца после рождения сына. Его мать была грузинкой и все детство Примаков провел в Тбилиси, но учиться уехал в Москву, где окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности «страновед по арабским странам», а затем аспирантуру экономического факультета МГУ

После окончания университета карьера Примакова развивалась стремительно: с 1956 года работал в главном управлении радиовещания на зарубежные страны, с 1962 — обозревателем газеты «Правда». В 1966 году Евгений Примаков стал собкором «Правды» на Ближнем Востоке. Еще спустя четыре года — замдиректором ИМЭМО АН СССР, а затем и директором Института востоковедения. Кроме того, Примаков входил в круг академиков (Арбатов, Иноземцев, Яковлев), готовивших аналитические доклады для высшего руководства страны

Политическая карьера Примакова началась в июне 1989 года, когда директор Института мировой экономики, избранный народным депутатом СССР по списку КПСС, возглавил Совет Союза Верховного Совета СССР. В следующем году он стал членом Президентского совета, а еще через год — Совета безопасности СССР. Тогда же Примаков вошел и в высшую партийную иерархию, став кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС

Это были годы острого кризиса, когда власть пыталась решить две главные задачи: реформировать Советский Союз и построить новые отношения с мировым сообществом. Евгений Примаков входил в ближайшее окружение Михаила Горбачева и был в числе тех, кто вырабатывал политику государства

Осенью 1989 года Примакову поручили вести переговоры с оппозиционным Народным фронтом Азербайджана, который к тому времени фактически взял республику под контроль. В конце 1989 года Примаков в качестве эмиссара Москвы вылетает в Баку. В январе 1990-го там происходят армянские погромы. Бакинских армян войска не защитили, потому что были введены через три дня после окончания погромов. Карабахский конфликт перерос вскоре в широкомасштабную войну. Достигнута была только одна цель: оппозиция загнана в подполье, а на выборах победили коммунисты. Однако кровавый бакинский январь и ввод войск в Вильнюс год спустя окончательно оттолкнули от Москвы национальные республики

В конце 1990 года Примаков вновь вылетает на юг. На сей раз в Багдад, в качестве спецпредставителя президента СССР. Цель — предотвратить «Бурю в пустыне». Предотвратить ничего не удалось, через некоторое время коалиция западных стран нанесла сокрушительный удар по Ираку. Но имидж Михаила Горбачева на Западе, до той поры почти идеальный, был серьезно подпорчен. Публичные дружеские объятия горбачевского эмиссара с иракским диктатором спровоцировали первые резкие выпады в адрес отца советских реформ. Вояж Примакова вызвал раздражение и у главы советского МИДа Эдуарда Шеварднадзе, который через некоторое время, публично заявив о грядущем перевороте, подал в отставку. Вскоре от Горбачева отошли и другие единомышленники. Закончилось все, как известно, ГКЧП и распадом СССР. Но карьеру главы Совета Союза это не испортило

После августовского путча, 30 сентября 1991 года, еще занимавший пост президента СССР Михаил Горбачев назначил Евгения Примакова главой Первого главного управления КГБ, выделенного в самостоятельную структуру и названного Центральной службой разведки (позже была переименована в Службу внешней разведки). На пресс-конференции 2 октября новый шеф разведки предусмотрительно объявил, что отказывается от всех остальных должностей. Через неполных два месяца все они были упразднены вместе с СССР

Главным новшеством, которое Примаков внес в работу вверенного ему учреждения, стала практика открытых аналитических докладов СВР. Первый такой доклад был опубликован 26 декабря 1993 года. Он был посвящен расширению НАТО на Восток. Официальная точка зрения, которой придерживался на тот момент МИД, состояла в том, что включение новых членов в состав военно-политического блока западных демократических стран не противоречит интересам демократической России. В докладе СВР жестко и аргументированно утверждалось прямо противоположное: продвижение Североатлантического альянса на Восток представляет угрозу российским интересам. Через несколько дней президент принял точку зрения СВР

«Лишь политической близорукостью можно объяснить готовность некоторых политиков на Западе списать Россию из числа великих держав»
Вскоре грянул скандал, серьезно осложнивший взаимоотношения России и США. В 1994 году в США арестовали Олдрича Эймса, советского, а затем и российского агента, который работал завотделом ЦРУ. Это был один из самых громких провалов СВР. Тогда в кругах, близких к разведке, поговаривали о том, что Эймса «сдали», причем на самом высоком уровне — не ниже заместителей Примакова. Все это не помешало главе СВР пересесть в январе 1996 года в кресло министра иностранных дел

На первой пресс-конференции после назначения в МИД Примаков обозначил две основные задачи: «воспрепятствовать расширению НАТО и развивать отношения со странами СНГ». Тем временем НАТО, приняв первую группу новых членов, приступило к рассмотрению новых кандидатов в члены. Неудивительно, что в 1997 году поползли слухи о скорой отставке Примакова. Причину их появления точно сформулировал один из лидеров Демократического выбора России (ДВР) Сергей Юшенков: «Как человек он, наверное, хороший, а как министр иностранных дел — плохой. Он воспроизводит ту линию, которую проводил Советский Союз. Это ориентация на страны слабые, с тоталитарными режимами, в то время как Россия должна ориентироваться на интеграцию со странами развитой демократии с развитой экономикой»
На фото: Евгений Примаков на церемонии открытия шоколадной фабрики Alpen Gold

Противоречия внутри СНГ, и недовольство политикой Москвы вырвались наружу именно при Примакове, на кишиневском саммите осенью 1997 года. На саммите президент Грузии Эдуард Шеварднадзе (на фото справа) и Евгений Примаков вступили в полемику, чуть не дойдя до ругани. Борис Ельцин тогда поддержал коллегу-президента. Конфликт всплыл вновь, когда весной 1998 года во время встречи с российскими десантниками в Боснии российский министр, показывая на противотанковый гранатомет, поинтересовался перед телекамерой, «сможет ли это пробить бронированный 'Мерседес'». За месяц до этого в Тбилиси из гранатометов был обстрелян бронированный «Мерседес» Шеварднадзе. Высказывание Примакова вызвало бурную реакцию в Тбилиси. Шеварднадзе назвал шутку «циничной, оскорбляющей память двух молодых парней из президентской охраны, погибших во время теракта 9 февраля». А при встрече на последнем саммите СНГ в мае этого года в Москве предложил Примакову обменяться автомобилями

«Думают только извращенцы, я перестал думать как только стал начальником»
В 1998 году Евгений Примаков возглавил правительство РФ. Одним из самых громких инцидентов того времени с его участием стал разворот самолета премьера во время полета в Вашингтон. Тогда по телефону он узнал от вице-президента США Альберта Гора, что принято решение бомбить Югославию. Его возвращение в Москву было воспринято неоднозначно как на родине, так и за рубежом. 12 мая 1999 года Примаков был отправлен в отставку с поста председателя правительства, несмотря на неодобрение со стороны общественности

У Бориса Ельцина, назначившего Примакова под давлением, отношения с премьером не складывались. В администрации президента опасались, что Примаков, вступив в союз с левым большинством в Госдуме, отстранит команду Ельцина от власти. Слухи о возможной скорой отставке премьера начали ходить уже в самом начале 1999 года, а в мае стали реальностью. Место Евгения Примакова занял Сергей Степашин, которого уже к августу сменит Владимир Путин

После отставки от борьбы за власть экс-премьер отказываться не собирался. Экс-премьер возглавил движение «Отечество — Вся Россия», созданное мэром Москвы Юрием Лужковым и губернаторами крупнейших регионов для участия в парламентских выборах 1999 года. Предполагалось, что после победы Юрий Лужков и Евгений Примаков разделят посты президента и премьера

Но кампания «Отечества-Всей России», поначалу уверенно опережавшей конкурентов, провалилась. Под руководством «серого кардинала» команды Бориса Ельцина, Бориса Березовского, была спешно создана и раскручена новая партия власти «Единство» (сейчас «Единая Россия»), а против Юрия Лужкова и Евгения Примакова была развязана мощная кампания на государственных телеканалах. Одной из кульминационных точек стала демонстрация в эфире передачи ведущего Сергея Доренко кадров операции на колене, которую проводили Примакову в одной из швейцарских клиник. Таким образом подконтрольный Березовскому ОРТ хотел подчеркнуть физическую немощь экс-премьера

В результате на парламентских выборах 1999 года второе место после коммунистов заняло «Единство», а «Отечество-Вся Россия» получило только 13,33% голосов. В результате на президентских выборах 2000 года блок кандидата выдвигать не стал, победителем стал Владимир Путин, а Евгений Примаков провел два года в Государственной думе, где был председателем фракции ОВР
На фото: Евгений Примаков и Владимир Путин

В декабре 2001 года Евгений Примаков был избран главой Торгово-промышленной палаты РФ и сложил с себя полномочия депутата Госдумы

Евгений Примаков награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президентом ТПП Евгений Примаков проработал 10 лет — до конца 2011 года

23 ноября 2012 года Евгений Примаков был избран председателем совета директоров ОАО «РТИ» (решения в области комплексных систем связи и безопасности)

Евгений Примаков умер 26 июня 2015 года на 86-м году жизни. «Президенту доложена скорбная новость о кончине Евгения Максимовича Примакова, президент глубоко соболезнует родным и близким Евгения Максимовича»,— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

