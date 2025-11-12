Путин и Токаев разместились в Царской ложе Большого театра

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев прибыли в Большой театр для просмотра гала-концерта мастеров искусств Казахстана. Они разместились в Царской ложе, сообщает агентство ТАСС.

Вместе с президентами в ложу прошли министры культуры РФ и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева, а также гендиректор Большого театра дирижер Валерий Гергиев, передает агентство.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 11 ноября. В первый день визита он около двух часов беседовал с Владимиром Путиным на неформальной встрече. Сегодня прошли официальные переговоры, где обсуждался «широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что лидеры посетят гала-концерт в Большом театре в честь Дней культуры Казахстана в России.

Анастасия Домбицкая