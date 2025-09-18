Генпрокуроры встретятся в сенате

Владимир Путин направил в Совет федерации представления о назначении генпрокурора России Игоря Краснова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на новые должности. Первый должен возглавить Верховный суд (ВС) России, а второй — надзорное ведомство. Если господина Краснова ожидает новая для него сфера деятельности, то за плечами у господина Гуцана — три десятка лет работы в органах прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гуцан и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Гуцан и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

О том, что представления президента Владимира Путина поступили в Совет федерации, сообщил глава сенатского комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. Как пояснил “Ъ” господин Клишас, 23 сентября профильные комитеты палаты на совместном заседании проведут предварительное обсуждение представления президента о назначении Игоря Краснова в Верховный суд, а затем последует аналогичное обсуждение по кандидатуре Александра Гуцана — в Генпрокуратуру. На пленарном заседании 24 сентября первым будет рассмотрено представление по господину Краснову. Как ожидается, СФ назначит его председателем высшей судебной инстанции, после чего президент своим указом освободит его от должности генпрокурора. Следом пройдут консультации по кандидатуре господина Гуцана. Результаты этих консультаций будут направлены главе государства, который своим указом назначит нового руководителя надзорного ведомства.

О грядущих громких кадровых перестановках стало известно 25 августа, когда председатель Высшей квалификационной комиссии судей Николай Тимошин сообщил, что заявление на должность главы ВС подал генеральный прокурор Игорь Краснов. Пост оставался вакантным после смерти 22 июля Ирины Подносовой. Тогда же пошли слухи, что Генпрокуратуру может возглавить Александр Гуцан, и они подтвердились.

Большая часть карьеры Игоря Краснова связана со следствием. Придя в органы прокуратуры в 1997 году, через девять лет он стал следователем Генпрокуратуры. В 2007 году перешел в Следственный комитет России (СКР), где расследовал в основном громкие убийства, в том числе оппозиционера Бориса Немцова. В 2016 году после назначения заместителем главы СКР Александра Бастрыкина курировал расследование особо важных дел. В январе 2020 года Игорь Краснов сменил в должности генпрокурора Юрия Чайку, ставшего полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе и занимающего эту должность до настоящего времени.

Александр Гуцан для надзорного ведомства человек тоже отнюдь не новый. В органах прокуратуры он проработал более 30 лет, 11 из них — заместителем генпрокурора. Запомнился он и резонансными мероприятиями и решениями. Так, в 2010 году под его руководством была проведена масштабная проверка предприятий угледобывающей отрасли в ряде регионов, выявившая многочисленные нарушения требований безопасности, которые прокуратура предписала устранить. В 2013 году он отправлял в суд дело выданного Украиной криминального авторитета Николая Кравченко, долгое время бывшего «крестным отцом» Новгородской области. А в 2016 году, когда тогдашние генпрокурор Юрий Чайка и его первый заместитель Александр Буксман были в командировке, именно господин Гуцан, оставшийся и. о. генпрокурора, направил председателю СКР Александру Бастрыкину требование о прекращении уголовного преследования тогдашнего бенефициара аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, обвиняемого в связи с терактом в аэровокзальном комплексе в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В итоге дело было прекращено.

В 2018 году Александр Гуцан был назначен полпредом президента в СЗФО, сменив в должности ныне губернатора Петербурга Александра Беглова. Сразу после этого Владимир Путин включил господина Гуцана в Совбез и Совет при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

За восемь лет работы на посту полпреда Александр Гуцан запомнился петербургским чиновникам и политологам как «юрист старой школы», который главным образом занимался регионами округа, в меньшей степени Петербургом. С местными СМИ коммуницировал нечасто.

Политологи, чиновники и депутаты Петербурга и Ленобласти считают Александра Гуцана острожным управленцем. Каких-либо публичных конфликтов с его именем за это время связано не было. В период пандемии полпред активно выражал недовольство низкими темпами вакцинации жителей СЗФО. В 2021 году Александр Гуцан контролировал исполнение нацпроектов в регионах округа, в частности связанных с медициной. А в последнее время, говорят собеседники “Ъ”, господин Гуцан много внимания уделял тому, чтобы вывести Ленобласть на передовые показатели по поддержке участников СВО и их семей.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург; Андрей Прах, Александр Александров