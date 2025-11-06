Бодрые самаритяне

6 ноября президент России Владимир Путин прилетел в Самару, чтобы посвятить себя занятиям спортом. Этим же занимался и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Владимир Путин не был главным на баскетбольной площадке

В спортивном центре «Орбита» президенту рассказали, что Самарская область воспитала многих героев спорта, в частности призера Паралимпийских игр Кирилла Пульвера. Директор «Орбиты» долго рассказывал про спортсмена, прежде чем вице-премьер Дмитрий Чернышенко не удержался:

— Владимир Владимирович, вы же его награждали!

Президент с облегчением кивнул, хотя, честно говоря, никакой ясности эта ремарка не могла внести: Владимир Путин в своей жизни наградил такое количество разнообразных людей, что, наоборот, если начинать об этом думать, можно только окончательно, навсегда запутаться и замкнуться в себе.

Президент по идее должен бы поговорить с мальчиками-хоккеистами и девочками-баскетболистками. Но впереди был форум «Россия — спортивная держава», заседание Совета по физкультуре и спорту — и, видимо, ослепительная ясность: закончится за полночь. Так что ограничились фотографированием (но все равно закончили не засветло).

В соответствии с традицией по ВКС ввели в строй несколько спортивных объектов: в Улан-Уде, в Ижевске…

Глава Крыма Сергей Аксенов, говоря о своем, рапортовал, кивая на морской берег:

— Мы в одной лодке здесь... После ваших поручений жизнь радикально изменилась! Мы с вами, мы за вас!

Что ж, быстро, четко, самую суть.

В это время в разгаре было пленарное заседание форума «Россия — спортивная держава», пока без президента.

В зале сидела, без преувеличения, вся гордость российского спорта, настоящая и бывшая. Модератором был, без сомнения, телекомментатор Дмитрий Губерниев.

При нем было никому не расслабиться. Сейчас он публично интервьюировал министра спорта Михаила Дегтярева. Говорили про детей и о том, как важна роль тренера.

— Наш главный тренер — Владимир Владимирович Путин! — на всякий случай вносил ясность министр.— А основное, ради чего собрались здесь,— чтобы каждая маленькая звездочка проявилась и прославила Россию под руководством президента!

Михаил Дегтярев не забывал, таким образом, и сам проявиться и прославить.

— Трудолюбие и целеустремленность! — обсудив уже все, что можно было, чтобы скоротать время до прихода президента, он начинал говорить лозунгами.— Всем за работу!!

Тут пришел Владимир Путин. Все встали. Но вот Дмитрию Губерниеву, чтобы объявить его, следовало произнести имя и должность Владимира Путина в микрофон. А микрофон-то на столе, на уровне груди. И если встать, то будет еще ниже. А президент-то уже вошел. Так что в результате Дмитрий Губерниев оказался единственным человеком в зале, который остался сидеть при появлении Владимира Путина. Почему я заостряю на этом внимание? Да просто больше не на чем.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ожидают президента России

— Хотел бы,— сказал Владимир Путин,— поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России.

Этого нельзя сказать, как известно, о восстановлении прав Олимпийского комитета. В Италии на Олимпийских играх будет очень мало спортсменов из России: не больше, чем на прошлой Олимпиаде. Международный олимпийский комитет благоволит России с появлением нового президента МОК, но решения о допуске отданы международным спортивным федерациям, так что ничего и не изменилось.

— Наша позиция неизменна: доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место,— продолжал господин Путин.— Для России это не пустые слова... Спасибо, что сегодня вы все здесь! Спасибо за внимание. Удачи!

Владимир Путин попрощался и вышел из зала, а Дмитрий Губерниев, как ему положено, прокомментировал, а вернее, расшифровал его речь, кратенько резюмировал:

— В общем, наши спортсмены всех победят!

И что сказал не так?

Михаил Дегтярев в это время уже показывал президенту единую спортивную форму для национальных команд.

То есть дело в том, что пошивом формы снова занимается компания Bosco и Михаил Куснирович. Лихолетье, когда форму делала компания Zasport, в прошлом. Спортсмены могут вздохнуть с облегчением.

Я до начала заседания Совета по развитию физкультуры и спорта успел поговорить с членом совета Виталием Смирновым, который занимался организацией еще Олимпиады-80 в Москве. Справился тогда, всякий скажет, блестяще.

Сегодня у Виталия Смирнова все было не очень хорошо. Ему, как и остальным членам совета, предложили подняться на четвертый этаж дворца спорта, где проходили форум и совет, пешком, а этажи-то высокие. А Виталий Смирнов еще Олимпиаду-80 проводил... В общем, прежде чем ответить мне, видел ли он новую спортивную форму, в которой у российских спортсменов есть шанс выступить уже в Италии (это если форму в Самаре одобрит президент), Виталий Смирнов должен был отдышаться, и было это не просто.

— В 1992 году,— наконец рассказал он,— мы объединенной командой СНГ поехали на Олимпиаду выступать, а денег нет, ничего не дают, а спортсменов надо одевать, а правительство России говорит: почему мы должны иностранных спортсменов еще одевать?.. Короче говоря, нашел югославскую компанию «Гомо», и они нам сделали форму: брюки и рубашку в огурцах, чтобы в параде по стадиону пройти.

— В них и дальше пошли, на следующую Олимпиаду?

— Уже накануне Олимпийских игр в Лиллехаммере в 1994 году меня спросили читатели «Комсомольской правды»: «Что же они в таком-то виде выходят?..» Я говорю: «Мы еще только разворачиваем государственность и спорт, но сейчас я обещаю, что форма у нас будет такая, что вам не будет стыдно». Меня тут же спрашивают: «А кто будет создавать?» «Я не кутюрье,— я говорю.— Не очень в этом деле разбираюсь...»

— И чем же закончилось?

Я опасался, что вот-вот начнется совет, Виталий Смирнов и все остальные члены совета (а это опять была гордость российского спорта) уже сидели за столом...

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, хотел бы предугадать

— А вот есть такой Валентин Юдашкин,— подсказывают мне читатели. Недавно появился... Я говорю: ну значит, он и будет! И я его пригласил к себе домой в гости... И делали с ним... Потом у нас Алеша Греков был, он рано ушел... И вот потом появился Михаил Куснирович, и это целая эпоха была... Если вернется, просто счастье будет!

Судя по тому, как Владимир Путин отозвался в конце концов о новой форме,— вернется, и паралимпийская сборная будет к соревнованиям в Кортина-д’Ампеццо экипирована. Форма сделана, кстати, по мотивам той, которая уже была в Италии — на Олимпийских играх 2006 года, ставших едва ли не самыми успешными в истории российского спорта. И коллекция-то называется «Золотое наследие».

Из того, что было на заседании, запомнилось радикальное предложение главы «Народного фронта» Михаила Кузнецова внести в нормы ГТО «управление беспилотниками». Он напомнил, что в Советском Союзе был же Осоавиахим, в котором состояли 13 млн человек, и они же занимались авиамоделизмом.

Крыть было нечем и незачем.

Сам Владимир Путин на заседании оживился, когда заговорил на любимую тему: надо отменить плату за участие в соревнованиях и за билеты на эти соревнования. Он говорит об этом не в первый и не во второй раз, потому что отменить, видимо, не удается.

— Если бы мои родители вынуждены были платить, я бы никогда не выполнил норматив мастера спорта! — воскликнул господин Путин.

То есть он бы никуда не ездил и ни в чем бы не участвовал.

Глава Федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин рассказывал о своем опыте взаимодействия с мировым спортом. Когда он начинал главой федерации, российских спортсменов по его ведомству не допускали почти что никуда. Сейчас допускают почти всюду. Это имеет значение, так как скоро уж летняя Олимпиада 2028 года. А водные виды спорта дают больше 50 комплектов наград.

— Это наиболее металлоемкий спорт,— пояснил Дмитрий Мазепин.

Хотел-то сказать, наверное, медалеемкий.

Но, скорее всего, для него, 64-го номера в российском списке Forbes, золото и есть презренный металл.

А Владимир Путин вспоминал, как спортсмен встает перед выбором — учиться или заниматься спортом. Он привел пример неудачного совмещения: одному его знакомому прописали ходить на занятия по немецкому языку в свободное от занятий спортом время. Он один раз пришел, сидел-сидел и только через полчаса понял, что здесь занимаются английским.

— Хороший парень, добрый, крутой и так далее...— добавил Владимир Путин.— Во всех отношениях хороший, но вот... Вы знаете, это сложная работа!.. Нужно добиваться, чтобы учеба была организована для таких спортсменов, для молодых людей, особенно для подростков — на особых условиях!.. Им надо тренироваться по семь часов в день, с одной стороны... А с другой — можно организовать!..

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заверил, что все будет организовано, в том числе, к примеру, появится Единая школьная спортивная лига.

— Наверное не все сказали сегодня то, что хотели сказать,— заключил Владимир Путин, заканчивая заседание.

Да, многие сказали то, что он хотел услышать.

Андрей Колесников, Самара