Верховный суд снова понес утрату

22 июля на 72-м году жизни умерла председатель Верховного суда (ВС) РФ Ирина Подносова, которая заняла этот пост в апреле 2024 года. В юридическом сообществе ее уход назвали огромной утратой: несмотря на короткий срок пребывания в должности, председатель ВС успела оставить заметный след в истории судебной системы — уже хотя бы тем, что была первой женщиной на этом посту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После смерти Ирины Подносовой пост председателя Верховного суда снова стал вакантным

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ После смерти Ирины Подносовой пост председателя Верховного суда снова стал вакантным

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, Ирина Подносова боролась с онкологией. Один из собеседников говорит, что заявление об отставке с поста председателя ВС она подала еще в начале года. Предполагалось, что прошение будет удовлетворено после возвращения госпожи Подносовой из отпуска, необходимого для прохождения лечения.

В мае председатель ВС пропустила пленарное заседание Совета судей — знаковое для судебной системы мероприятие, на котором глава инстанции традиционно выступает с докладом.

Однако никто не ждал, что вопрос о новом председателе ВС снова возникнет в повестке так внезапно, добавляет один из собеседников “Ъ”.

Ирина Подносова была назначена председателем ВС в апреле прошлого года. На этом посту она сменила умершего Вячеслава Лебедева, который возглавлял инстанцию в течение 35 лет.

При новом председателе резкой смены курса развития судебной системы не произошло: ВС продолжил активно работать над проблемой загруженности судей (проведена реформа судебных пошлин, разработаны законопроекты о внесудебном взыскании задолженности по налогам с физлиц и коммунальным платежам), гуманизацией уголовного законодательства и информатизацией судов. При этом сменилось руководство судебного департамента при ВС (орган, который занимается финансированием всей судебной системы), а сразу несколько высокопоставленных судей оказались в центре резонансных антикоррупционных расследований.

Соболезнования в связи с кончиной Ирины Подносовой выразили президент Владимир Путин, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина и многие другие. «Она отдала более 35 лет работе в судебной системе, прошла путь от рядовой судьи Лужского городского суда до самой высокой должности председателя ВС, определяющего вектор развития российского правосудия»,— отметил председатель Совета судей Виктор Момотов.

Примечательно, что временно исполнять обязанности председателя после смерти Ирины Подносовой будет зампред ВС и председатель коллегии по экономическим спорам Юрий Иваненко, а не первый заместитель председателя Петр Серков, который уже знаком с такой работой (он был врио после смерти Вячеслава Лебедева).

Как отмечает собеседник “Ъ” в ВС, именно Юрий Иваненко в последнее время замещал госпожу Подносову в период ее отсутствия.

Кроме того, он взял на себя обязанности по международной линии. И это не удивительно, обращает внимание собеседник “Ъ”, ведь господин Иваненко — давний соратник Ирины Подносовой: они вместе работали в Ленинградском областном суде, а после назначения последней на должность председателя тот сменил ее на посту руководителя коллегии по экономическим спорам. Источник “Ъ” не исключает, что именно господина Иваненко председатель ВС хотела бы видеть своим преемником. «Думаю, у президента уже есть решение по кандидатуре»,— резюмирует он.

Прощание с Ириной Подносовой будет проходить 24 июля в траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента.

Анастасия Корня