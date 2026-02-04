Сергей Иванов службу закончил

Владимир Путин уволил из администрации президента (АП) Сергея Иванова — одного из своих самых давних и близких соратников. В разное время господин Иванов работал главой кремлевской администрации, зампредом правительства РФ, министром обороны и секретарем Совета безопасности. И даже занимая в последние десять лет «почетную» должность в АП, он оставался постоянным членом Совбеза. «Такой классический номер два»,— констатирует эксперт.

На должности спецпредставителя президента Сергей Иванов смог наконец уделять больше времени своим любимым тиграм и леопардам

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Владимир Путин 4 февраля подписал указ об освобождении 73-летнего Сергея Иванова от должности спецпредставителя президента по охране природы, экологии и транспорту. До этого глава государства несколько раз продлевал ему срок службы (предельный для чиновника возраст составляет 65 лет, но для руководителей высшей группы должностей он может быть пролонгирован). По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, господин Иванов уволен по собственной просьбе. «Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ»,— цитирует господина Пескова ТАСС.

Сергей Иванов — один из ближайших соратников Владимира Путина. Работать вместе они начали в конце 1990-х, когда господин Путин возглавлял ФСБ, а господин Иванов, до этого служивший во внешней разведке, стал его заместителем. В вышедшей в начале 2000 года книге «От первого лица», отвечая на вопрос, кому он доверяет, Владимир Путин первым назвал именно Сергея Иванова и пояснил: «Есть такое понятие, как чувство локтя. Вот с Ивановым такое чувство возникает». Начиная с осени 1999 года господин Иванов неизменно занимал важные посты в высшем руководстве страны (см. справку), а перед выборами 2008 года считался одним из вероятных преемников господина Путина на президентском посту. Но на выборы в итоге пошел тогдашний вице-премьер Дмитрий Медведев.

В 2001 году Сергей Иванов, уже уволенный в запас, стал первым гражданским министром обороны. Именно при нем началась реальная военная реформа: срочную службу сократили с двух лет до одного года, были созданы части постоянной готовности, частично укомплектованные контрактниками, выросло денежное довольствие.

Однако планы по переводу армии на профессиональную основу, обновлению доктрин и структурным преобразованиям не были должным образом профинансированы и из-за этого до конца не реализовались. Следствием этого разрыва между заявленными целями и реальными результатами стало весьма скептическое отношение многих кадровых военных к реформаторскому курсу министра.

Последней руководящей должностью в карьере Сергея Иванова стал пост главы АП, который он занимал в 2011–2016 годах. На встрече с президентом в августе 2016-го господин Иванов напомнил, что сам просил ограничить его работу на этом посту четырьмя годами, а в итоге проработал почти пять. Он также лично рекомендовал в преемники своего заместителя Антона Вайно, который руководит АП до сих пор. Владимир Путин тогда заявил, что помнит об этой договоренности и «с пониманием» относится к желанию главы АП «перейти на другой участок работы». Этим «участком» как раз и стала должность специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой Сергей Иванов, в частности, заботился о своих любимых тиграх и леопардах.

«Он такой классический номер два. Надежный. Спокойный. Очень вежливый и интеллигентный. Но при этом жесткий»,— характеризует Сергея Иванова политолог Евгений Минченко. Правда, в последние годы, согласно классификации российских элит по модели «Политбюро 2.0», Сергей Иванов уже не был «членом политбюро», входя в группу «ветеранов ЦК», добавляет эксперт. Это уважаемые люди, которые остаются в круге близких к главе государства, но уже не оказывают значимого влияния на принятие тех или иных решений, поясняет господин Минченко.

По мнению политолога Константина Калачева, карьерный потенциал Сергея Иванова так и не был раскрыт до конца: «Человек действительно мог стать президентом, и мы не знаем, куда бы Россия в этом случае пошла».

Господина Иванова отличают «целостность, харизма и глубокая порядочность», но «последнее, быть может, ему и помешало», допускает эксперт.

Последовательно назначая Сергея Иванова на высокие посты, Владимир Путин воспринимал его как «соратника, а не сотрудника», а сам господин Иванов всегда был «командным игроком», резюмирует господин Калачев.

Анастасия Корня, Дмитрий Сотак, Григорий Лейба