Лидер КНДР был непрекословен

3 сентября в своей резиденции в Пекине Владимир Путин неожиданно встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников был, как всегда, готов.

Владимир Путин и Ким Чен Ын, пока говорили, отдохнули от трудного утра на площади Тяньаньмень. Но не друг от друга

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Встреча с Ким Чен Ыном в резиденции «Дяоюйтай» оказалась сюрпризом для журналистов, хоть и долгожданным. О ней говорили между собой и накануне, но утверждалось, что если и будет, то в посольстве России в Пекине.

Но когда я приехал в резиденцию и зашел в помещение, где накануне проходили двусторонние встречи, то увидел, что меняют флаги: с еще вчерашних, ночных, белорусских на флаги КНДР. Тут уже все было очевидно.

События происходили быстро. Казалось, только что закончился прием в Доме народных собраний, а здесь, в резиденции, уже была объявлена готовность номер 1.

Причем в помещении было всего два кресла. То есть не предполагалось участие делегаций. Видимо, решалось и в самом деле на ходу.

Правда, ожидались северокорейские журналисты. Эти плотные напористые мужчины не знают законов и правил, когда речь идет об их любимом руководителе. Все остальные люди сразу являются для них нелюбимыми.

А российских журналистов на встрече почти не было, так что становилось понятно: удар придется держать малыми силами.

Владимир Путин и Ким Чен Ын буквально ворвались в резиденцию с парада и приема

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Но сначала все выяснили между собой сотрудники спецслужб. Корейский коллега молча вдруг овладел пультом кондиционера на стене и приступил к регулировке температуры по своему усмотрению. А это же крайне принципиальный вопрос. Он успел поднять ее до +23°C, прежде чем вмешался его российский коллега. Тот настаивал, как я успел услышать, на +20°C. Он, разумеется, говорил на русском. Как ни странно, корейский коллега его понимал и при этом вообще не сдавался.

Они некоторое время отдирали пальцы друг друга от пульта, прежде чем одному из них хладнокровие слегка изменило, и он одним движением решил вопрос в свою пользу. Наверное, корейцу было немного больно.

Поднять температуру повыше не удалось

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Тут стало известно, что президенты как раз подъезжают к резиденции в машине российского.

Журналисты в эту машину поместиться не могли, так что в резиденции их в конце концов и не оказалось. Больше других в выигрыше чувствовал себя, по-моему, фотокорреспондент «Франс пресс», которого пустили в комнату в последний момент, кажется, просто из жалости: очень уж просился. И он теперь повторял только одно:

— Господи, это моя удача! Моя удача, господи!

Впрочем, его все-таки на всякий случай в воспитательных целях переставили за спину фотокорреспондента “Ъ” Дмитрия Азарова. Но он, конечно, сделал не только что мог, но и что хотел.

Ким Чен Ын был бодр и весел. Да и Владимир Путин не был расстроен.

Взаимодействие слаживали на ходу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Мы с утра уже достаточно долгое время вместе,— не стал скрывать российский президент, сев в кресло,— приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых нашими китайскими друзьями. Хотел бы отметить, что все эти мероприятия прошли блестяще просто!

Да видно было, что ему понравилось. И московский парад 9 мая выдержал ведь в результате сравнение с китайским 3 сентября, а, думаю, были сомнения: силы-то были брошены из Поднебесной на площадь Тяньаньмэнь все, какие есть.

— За последнее время отношения между нашими странами приняли особый, доверительный и дружеский характер, союзнический характер,— признался российский президент: а чего уж тут скрывать? — По вашей инициативе (это, видимо, следовало подчеркнуть.— А. К.), как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области, в полном соответствии с нашим новым договором (О всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.— А. К.).

И вот что Владимир Путин давно, видимо, собирался сказать коллеге, из-за чего, может, и позвал его к себе:

— Хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически. Хочу отметить, что мы никогда не забудем и тех жертв, которые понесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих.

Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом.

Северокорейские коллеги заботились о проходе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ким Чен Ын принял сказанное близко к сердцу (оказалось, прекрасно справляется без бумажки.— А. К.).

— Уважаемый товарищ президент! — обратился он к Владимиру Путину так, как тот, уверен, и хотел бы, чтоб к нему обращались вообще все люди.— После заключения в июне прошлого года нашего межгосударственного договора отношения между нашими странами развиваются во всех аспектах.

В рамках этого договора и в соответствии с нашими обязательствами по этому договору с братским российским народом и армией мы вели совместную борьбу, и то, что, товарищ Путин, вы несколько раз — и на этом месте тоже — высоко оценили подвиг наших солдат,— я за это выражаю вам особую благодарность!

Эта тема действительно оказалась главной и единственной.

— Я уже об этом упомянул вам на прошлой встрече: если что-то есть, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем и будем считать это братским долгом, сделаем все, для того чтобы помочь России!! — заверял Владимира Путина Ким Чен Ын.

И на людях, и, уверен, что когда люди, то есть мы, вышли,— не остановился.

Андрей Колесников