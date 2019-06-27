На G20 обрушился тайфун «двусторонок»

В пятницу в Японии стартует саммит G20. Одним из первых в город Осака прибыл президент США Дональд Трамп, слова и действия которого в ближайшие два дня будут находиться в центре внимания. В числе мероприятий, которые могут затмить официальную повестку саммита,— двусторонние встречи главы Белого дома с его коллегами из КНР и России. Переговоры с Си Цзиньпином могут заложить основу для завершения торговой войны, хотя заранее стало ясно, что Пекин идти на уступки Вашингтону не собирается. От встречи с Владимиром Путиным эксперты прорывов не ждут: речь, скорее всего, пойдет об очередной «сверке часов». Зато переговоры господина Путина с хозяином саммита — премьером Японии Синдзо Абэ — завершатся подписанием целого ряда коммерческих соглашений.

На фоне непогоды

Саммит G20 откроется 28 июня и продлится два дня. Такого рода мероприятие в Японии состоится впервые. Как заявил премьер-министр Синдзо Абэ, оно станет «шансом продемонстрировать миру японское гостеприимство, своеобразие и очарование страны». Правительство Японии выбрало местом проведения саммита западный город Осака. Это третий по величине мегаполис Японии, историческая торговая столица, а в настоящее время — один из основных промышленных центров и крупнейший порт страны.

Ожидается, что в японский город съедется до 30 тыс. человек, включая лидеров государств, членов делегаций и журналистов. По заявлению главы Главного полицейского управления по префектуре Осака Такахисы Исиды, безопасность участников саммита будут обеспечивать 32 тыс. полицейских.

С понедельника в городе началось усиление мер безопасности: введен временный запрет на пользование мусорными контейнерами и камерами хранения на железнодорожных станциях и в аэропортах.

Временные меры будут действовать до окончания мероприятий. С четверга были введены ограничения для личного и общественного транспорта в районе места проведения саммита, а также рядом с отелями, где остановились делегации.

В подготовку саммита вмешалась погода. В четверг утром по московскому времени власти Осаки выпустили предупреждение: «Тропический циклон подойдет к региону Кинки достаточно близко в период с вечера 27 июня до утра 28 июня. Ожидается, что он станет тайфуном в течение следующих 24 часов». «Пожалуйста, опасайтесь подтоплений и выхода рек, а также обрушения земляных и песочных пород. Также будьте осторожны в связи с вероятностью штормовых ветров, высоких волн, гроз. Просим жителей проверять информацию о погодных условиях и предупреждения от властей»,— отметили они. При кабинете министров Японии был создан кризисный штаб, который разрабатывает меры на случай чрезвычайных обстоятельств.

Впрочем, прибытию самолетов лидеров стран G20 в Японию ливень пока не мешает.

Так, в четверг в Осаку прибыл президент США Дональд Трамп. У трапа самолета его встречал глава МИД Японии Таро Коно.

Разобьются по двойкам

Помимо стран, входящих в G20, в работе саммита примут участие представители Испании, Сингапура, Таиланда, Египта, Сенегала, Чили, Вьетнама, Нидерландов, а также международных организаций, таких как ООН, Всемирный банк и ВТО. Ожидается, что на саммите они обсудят такие вопросы, как мировая экономика, международная торговля и инвестиции, инновации, неравенство, в первую очередь гендерное, экология и энергетика, а также здравоохранение. В заключительный день будет подписана итоговая декларация. В настоящее время проект документа обсуждается помощниками глав государств.

По данным японских СМИ, в проекте декларации фокус делается на международной экономике: в частности, содержится призыв содействовать развитию свободной торговли как ядра экономического роста.

Громких новостей стоит ожидать не от пленарного заседания, а от многочисленных двусторонних встреч на полях саммита. «Буквально полторы недели назад я был в Цукубе (город в Японии.— “Ъ”), где мы встречались с министрами торговли G20, там было все очень просто: Китай критиковал Америку, Америка критиковала Китай, все вместе ни о чем не договаривались. Поэтому, я думаю, этот общий настрой к отсутствию консенсуса на уровне всех стран “двадцати” сохранится и на самом форуме на этой неделе»,— заявил ранее, выступая на круглом столе Валдайского клуба, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. В Осаке состоятся десятки двусторонних встреч, в том числе переговоры Владимира Путина с лидерами США, Великобритании, Франции, ФРГ, Турции, Индии, КНР и Египта. В этой связи Максим Орешкин назвал нынешний саммит «саммитом двусторонок».

В первый день саммита рано утром по московскому времени президент России Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом. Встреча, как ожидается, продлится около часа. «Президенты сами определят, что для них является приоритетом, и обсудят все напрямую, это всегда полезно»,— заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя повестку переговоров. Между тем советник президента Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и сам Владимир Путин ранее называли в числе приоритетных проблематику Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вопросы региональной безопасности, в том числе Иран, Украину, Сирию, Афганистан, Ближний Восток, а также вопросы контроля над вооружениями и улучшение двусторонних отношений. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подписание какого-либо заявления по итогам переговоров не планируется.

Сам Дональд Трамп заявил в среду перед вылетом в Осаку, что рассчитывает на «очень хороший разговор» с Владимиром Путиным.

А на вопрос журналиста о том, будет ли он поднимать тему приписываемого России вмешательства в американские выборы, ответил: «Что я ему скажу — не ваше дело».

Если в пятницу внимание журналистов будет приковано к встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом, то в субботу одними из ключевых станут переговоры российского лидера с премьер-министром Японии. Синдзо Абэ надеется в очередной раз обсудить заключение мирного договора и добиться прогресса в этом вопросе. На повестке дня также стоит совместная хозяйственная деятельность на четырех островах Курильской гряды. Напомним, в 2016 году главы двух государств договорились проводить совместную деятельность по пяти основным направлениям — аквакультуре, переработке мусора, ветряной энергетике, тепличному хозяйству и туризму. С тех пор, однако, серьезного прогресса достигнуто не было.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что по итогам встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ будет подписан ряд документов, в числе которых окажутся «весьма интересные коммерческие соглашения». Вдаваться в детали он не стал.

«Равноправный диалог и консультации»

В рамках саммита G20 японское руководство намерено внести свой вклад и в решение другой проблемы — американо-китайской. «Абэ — опытный дипломат и политик. Предполагаю, что он постарается выступить некоторым посредником между США и КНР, тем самым обозначив “самостоятельную” позицию по вопросу. Вполне вероятно, его действия дадут положительные результаты. Но все же преувеличивать его роль в решении данного вопроса я бы не стала»,— заявила “Ъ” доцент кафедры политологии Востока ИСАА МГУ Ирина Романова.

Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в субботу в 5:30 утра по московскому времени. По данным газеты The Wall Street Journal, китайский лидер планирует представить президенту США ряд условий для урегулирования торгового спора. Среди требований — отмена запрета США на продажу технологий американских компаний компании Huawei, а также снятие всех пошлин Соединенных Штатов. То, что сдавать позиции китайцы не собираются, подтвердили в четверг в МИД КНР. «Наша позиция (по торговым переговорам.— “Ъ”) всегда была и остается четкой. Мы считаем, что равноправный диалог и консультации необходимы для устранения противоречий, но также мы намерены отстаивать наши законные права и интересы»,— заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Рабочая программа Си Цзиньпина в Осаке, кстати, уже началась. И сигналы, которые он посылал своим собеседникам на двусторонних встречах, явно были направлены не только им, но и американскому лидеру. Так, на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином председатель КНР заявил: «Нашим странам (КНР и Южной Корее.— “Ъ”) необходимо укреплять координацию в рамках различных международных форматов, включая ООН и G20, совместно противостоять протекционизму, поддерживать мультилатерализм и систему свободной торговли, продвигать формирование мировой экономики открытого типа».

Председатель КНР Си Цзиньпин Фото: Reuters

В дни саммита не только у глав государств «двадцатки» запланирован напряженный график: подготовлена насыщенная программа и для их супруг. В пятницу они посетят храмы древней столицы Японии — Киото, там же у них запланирована фотосессия. В субботу супруги глав государств примут участие в чайной церемонии и смогут насладиться спектаклем традиционного японского театра кабуки.

В то же время содержание культурной программы лидеров стран в первый день саммита G20 держится в тайне. Известно лишь, что мероприятия будут связаны с традиционной японской культурой.

Развлекательную программу приготовили и для представителей СМИ. Рядом с пресс-центром открыт выставочный зал, где журналисты могут познакомиться как с традиционным японским искусством, так и с современными достижениями в робототехнике. На входе представителей СМИ встречают гейши, а внутри построили домик для чайной церемонии.

Елизавета Дубинина, Павел Тарасенко