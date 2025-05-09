Победа была за ними

9 Мая на Красной площади прошел военный парад с участием лидеров почти 30 стран. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников оказался во дворике Первого корпуса Кремля, где ранним утром один за другим являли себя миру и Владимиру Путину эти лидеры. Утро, впрочем, запомнилось не только этим. А и необычной речью Верховного главнокомандующего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Си Цзиньпин во время парада нашли много общих тем

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Си Цзиньпин во время парада нашли много общих тем

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Рано утром во дворике Первого корпуса Кремля было холодно. Если бы солнце, то все бы и хорошо. Но тут была тень. И личный оператор и фотокорреспондент президента Республики Конго мерзли через час уже просто нечеловечески в одних пиджачках.

Здесь, во дворе, накануне долго прокладывали маршрут для лидеров. Откуда они подъедут, сколько пройдут, где коридор для сопровождающих. Так готовились к параду только 20 лет назад (я застал). Церемония встречи глав государств, среди которых были Джордж Буш-младший, Герхард Шредер, Жак Ширак, Сильвио Берлускони, Дзюнъитиро Коидзуми, оказалась тогда в другом месте, хоть и тоже в районе Первого корпуса Кремля.

Впрочем, дворик Первого корпуса, казалось, идеально подходил для этого. Арка, из которой появлялись гости, выйдя из «Ауруса», была, на мой взгляд, примечательна тем, что из-за нее время от времени высовывалась и с недоумением глядела на то, что происходит там, в глубине дворика, гигантская лошадиная голова. Ей и правда было очень интересно. Всаднику, видно, не очень: его голова не показалась ни разу.

Ковры, канатики, оркестр… Все формальности торжества были соблюдены. Все как у людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последние приготовления во дворике первого корпуса Кремля закончились к восьми утра

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Последние приготовления во дворике первого корпуса Кремля закончились к восьми утра

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Лидеры начали было прибывать по алфавиту. Первым то есть появился Бадра Гунба, президент Абхазии. Может, и не Джордж Буш-младший, но спасибо, что приехал.

А в чем мог прибыть к парадному крыльцу Первого корпуса настоящий, полноценный армянин? Правильно, Никол Пашинян пришел в характерной кепке, глубоко надвинутой на лоб (неужели чтоб не узнали?).

Так еще мог бы выглядеть образцовый азербайджанец, но он, как известно, не прилетел в Москву. Все еще думал о России, очевидно, что-то непростительное.

Уровень представительства сложился между тем в целом неплохой. Вот следующим через арку прошел глава Республики Сербской Милорад Додик. Был серьезен и даже мрачен, как человек, решивший для себя все. Нет, никому не улыбнулся. И даже никто его, кажется, не сопровождал по параллельному коридорчику, проложенному для делегаций, и не ждал его тут, на парадном крыльце, кроме корреспондентки, стоявшей рядом с нами. Она лихорадочно искала точку опоры, с которой лучше запечатлеть начальника на мобильный телефон, и не нашла ничего лучшего, как ворваться в кадр «Первого канала», где в это время думал, что уже властвует, корреспондент Константин Панюшкин. Но до этого, разумеется, момента. Дальше властвовала, овладев прямым эфиром, она. Деликатный корреспондент был великодушен, но видно было, что принять варварское поведение коллеги ему по-человечески трудно.

Какая-то дама тоже шла одна по красной дорожке. Кого-то она кому-то все-таки напоминала.

— Кая Каллас? — мрачно пошутил кто-то.

Нет, это была одна из руководителей Боснии и Герцеговины Боряна Кришто.

А вот идет волевой президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой, крепко сжимая ее руку в своей. Причем он настолько волевой, что, проходя мимо нас, вдруг вскидывает кулак в сдержанном революционном приветствии. Это не бросается в глаза всем, он вскидывает его, не поднимая руки, и выходит заговорщицки, и хочется тоже поработать на мировую революцию, но что-то останавливает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре был непробиваем

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре был непробиваем

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, вечно сражающийся за свободу и независимость всего, что видит вокруг, шел к двери Первого корпуса как на приступ. Этот мог и захватить. Тем более что по параллельному коридору, немного даже впереди него, неслись его соратники, тоже в парадных полувоенных-полуспортивных костюмах песочного цвета (привыкли побеждать в пустыне), в красных беретах и в таких же перчатках, как их начальник (в них можно навсегда отправить в нокаут любого на твоем верном пути и не свезти даже кожу на костяшках пальцев). Но снова обошлось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич разговорил даже коменданта Кремля

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич разговорил даже коменданта Кремля

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Сербии Александр Вучич, добравшись на нервах до Москвы, уже никуда не спешил. Выйдя из машины, остановился, поговорил о чем-то своем, сербском, на нашем, русском, с комендантом Кремля Сергеем Удовенко, встречавшим всех подъехавших, и пошел до конца.

Глава Палестины Махмуд Аббас, пока шел от арки до входа в Первый корпус, продрог, видимо, и накинул себе прямо на лицо черный шарф, без пользы, казалось, висевший на шее. И из главы Палестинской автономии мгновенно превратился в арабского боевика, скрывающего себя от закона. И черт возьми, ему так было лучше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пелестины Махмуд Аббас нашел чем и от кого укрыться

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава Пелестины Махмуд Аббас нашел чем и от кого укрыться

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Лидеры СНГ шли один за другим каждый своим путем по одному и тому же маршруту.

Жена одного африканского лидера прошла свой короткий путь, в отличие от Махмуда Аббаса, в зимней шубе — и ведь не ошиблась (а муж-то ее, думаю, отчитывал за это… «май же месяц!»… едва завидев с утра, но теперь, как честный человек, должен был признать, что, как всегда, погорячился).

Президент Египта Абдель Фаттах Саид Хусейн Халиль ас-Сиси оказался единственным, кто горячо поблагодарил двух солдат из роты почетного караула, открывших ему двери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко поправился после выхода из машины

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко поправился после выхода из машины

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Неспешен был, спешившись, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Шел, по обыкновению заложив руку за борт пиджака и на все обращая внимание. Уверен, он и с лошадью возле арки поговорил.

Параллельным курсом прошел, как обычно не бросаясь в глаза, его сын Николай. Шел уверенно, как к себе домой, да и то сказать — с младенческого возраста в Кремле.

Уж все прошли, и не было только одного, главного, то есть, разумеется, председателя КНР Си Цзиньпина. Он выдержал театральную паузу и в результате не опоздал, но и не приехал вместе со всеми. Если бы не случайно сложившиеся обстоятельства, о которых мне стало известно, можно было бы сказать, что это и есть высокий класс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лошадь время от времени заглядывалась на глав государств

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лошадь время от времени заглядывалась на глав государств

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В здании ждал, пока все соберутся, Владимир Путин, поприветствовал каждого и прошел с ними на центральную трибуну на Красной площади. Сидел он рядом с председателем КНР и все время что-то ему рассказывал (переводчик за их спинами, кажется, был хорош — не частил и успевал), пока не вышел к микрофону, сняв предварительно пальто.

Интересно, что это была речь миролюбивого человека (не Мюнхенская, нет). Конечно, в ней было все, что должно быть:

— Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Наш долг — отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами… Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей!

Владимир Путин говорил про бесчинства, но бесчинств в самой его речи не было.

А год назад в такой же речи были. «Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов — это часть общей политики западных элит по разжиганию межнациональной и межрелигиозной борьбы…» И главное: «Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности».

Сейчас Владимир Путин не поминал лихо. Оно через несколько минут и так грохотало по Красной площади.

Но откуда миролюбие? Неужели впереди и правда скорая встреча с Дональдом Трампом?

В общем, не буду скрывать: удивил.

Вернувшись на место, российский президент, а точнее, Верховный главнокомандующий снова стал надевать пальто, и ветеран, сидевший сзади, вдруг решил ему помочь: вроде Владимир Путин пока безуспешно искал рукав… Нет, в помощи было отказано, то есть президент России продемонстрировал, что может справиться и сам (как привык). Тем более что он, обернувшись, увидел ветерана. Нет-нет, ветеран не должен подавать пальто Владимиру Путину.

Пошли один за другим расчеты иностранных военных. Первыми шли белорусы, и Александр Лукашенко благосклонно кивнул им. Но за ними прошли казахстанцы, и Касым-Жомарт Токаев встал, когда они маршировали мимо. Александр Лукашенко поглядел на него и покачал головой. То ли кивнул, то ли не одобрил… Лидеры всех стран, чьи военные шли потом строем по Красной площади, вставали, приветствуя своих, так что Александр Лукашенко остался тут в одиночестве. Ничего такого, он был первым и просто не подумал, и посмотреть было еще не на кого. Жалел, конечно, а не поправить.

А быть может, Александр Лукашенко мысленно был уже в Минске, где он в этот день, как обычно, тоже принимал парад, и тут уж стоя.

Из-за своего парада он и на прием от имени президента России в Грановитой палате Кремля не пошел. А все пошли.

Но прошли по Красной площади еще военные из Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, КНР, Лаоса, Монголии и Мьянмы.

Эти парни, из Мьянмы, были особенно хороши. Запомнились боевой расцветкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Андрей Белоусов (крайний справа) на параде был при параде, но в штатском

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр обороны Андрей Белоусов (крайний справа) на параде был при параде, но в штатском

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Прошедшую по площади технику стоит просто перечислить: танк Т-34, самоходные артиллерийские установки СУ-100, бронированные автомобили «Тигр-М», «ВПК Урал», защищенные санитарные автомобили «Линза», боевые разведывательные машины БРМ-1К, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2М, БМП-3, «Курганец-25», боевые машины десанта БМД-4 и БТР-МДМ «Ракушка», танки Т-72БЗМ, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв». Ракетные войска и артиллерию представляли самоходные артиллерийские системы, ракетные комплексы «Искандер-М», зенитная ракетная система С-400 «Триумф», пусковые установки ракетного комплекса «Ярс». Впервые в параде участвовали беспилотные летательные аппараты (не летали) и барражирующие боеприпасы «Орлан», «Ланцет», «Гарпия» и «Герань».

А летал, как и на репетиции, «кубинский бриллиант» — ромб из самолетов Су-30 и МиГ-29 пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи», и замыкали строй штурмовики Су-25, по многолетней традиции раскрасившие небо в цвета российского флага.

То есть парад, в том числе и воздушный (чего многие не ожидали), состоялся. Я теперь глядел на пустующую брусчатку Красной площади и лишь жалел того неизвестного солдата, который выронил на эту брусчатку прямо перед центральной трибуной пачку сигарет. Но хоть сам дошел.

По традиции все лидеры государств пешком добрались до Могилы Неизвестного Солдата, возложив цветы, а через несколько минут заходили на прием в Грановитую палату.

И уже один оператор, начавший (и не зря ведь, как оказалось) учить китайский, прокричал председателю КНР, теперь шедшему первым:

— Господин Си, вам понравилось сегодняшнее представление?

Си Цзиньпин понял, а мог бы и не понять. Китайский оператора оставлял такую возможность.

Он промолчал. Просто посмотрел. Он был выше этого вопроса.

Членам делегаций накрыли в Георгиевском зале.

Особо проголодавшейся за большим круглым столом выглядела делегация Мьянмы.

Налегали на соленые белые грузди.