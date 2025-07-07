Андрей Никитин въехал в новую должность

7 июля президент России Владимир Путин встретился с заместителем министра транспорта Андреем Никитиным, который после этой встречи стал и. о. министра транспорта. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников — о том, как такое происходит c человеком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин принял Андрея Никитина в своем кабинете

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин принял Андрея Никитина в своем кабинете

Фото: пресс-служба президента РФ

Как только ранним утром появилось сообщение ТАСС о том, что Роман Старовойт освобожден от занимаемой должности, стало очевидно, что это — бурное начало информационного сценария, который требовал продолжения. Что ж, через час с президентом уже встречался заместитель министра транспорта Андрей Никитин, недавно, то есть почти полгода назад, назначенный на эту должность.

Независимым наблюдателям сразу стало ясно, что назначение губернатора Новгородской области замминистра транспорта не может же быть случайным. По информации “Ъ”, не было ясно это только самому Андрею Никитину.

Эта тема в разговоре с президентом тогда, в феврале, не была затронута. Господин Никитин шел работать заместителем министра, потому что его попросил об этом господин Путин. Так это выглядело для экс-губернатора Новгородской области.

И он в министерстве занимался примерно тем же, чем его предшественник, то есть всем, что связано с цифрой, а также в большей степени, чем Дмитрий Баканов, беспилотниками, тем более что в Новгородской области Андрей Никитин налаживал тогда еще экспериментальную работу с ними.

Но это была все-таки «спящая ячейка». И в какой-то момент господина Никитина разбудили. Просто толкнули под ребра.

— Андрей Сергеевич,— спросил его президент, когда они встретились в рабочем кабинете господина Путина, то есть был задействован второй этап утреннего информационного сценария.— В качестве заместителя министра транспорта вы работаете уже несколько месяцев. Что входит в круг ваших обязанностей?

— Владимир Владимирович, вы поставили очень серьезные задачи по цифровизации транспортной отрасли,— Андрей Никитин отвечал настолько подробно, что ситуация, может, и не требовала этого. Но он уж отвечал — так отвечал.— Недавно подписан закон о переходе на электронные транспортные документы со следующего года. По сути, это означает, что мы будем знать про все грузы, которые перемещаются как внутри страны, так и за ее пределы,— какие и куда. Сейчас, например, мы очень условно можем представить грузооборот между областями, а вот с этого момента будем знать это все абсолютно точно.

Человек ведь все эти полгода старательно делал свою работу. Может, и хотелось рассказать.

— Также,— продолжал он,— мы будем понимать, как быстро эти грузы перемещаются, это позволит понимать узкие места, прогнозировать потоки и на базе этих данных создавать национальную цифровую транспортную логистическую платформу, о которой вы говорили на Петербургском экономическом форуме. Эти все работы мы активно выполняем. Также хочу доложить, что ваши поручения, которые в майских указах обозначены,— обеспечение перехода через границу для обычных, нормальных грузов в течение десяти минут... Эксперимент мы на первом таком пункте провели, десяти минут достигли! Дальше мы понимаем, как эту систему совместно с таможней, с другими органами, которые на границе присутствуют… Мы ее сделаем единой цифровой...

Президент не перебивал, и, может быть, ему было даже интересно. Не для того, конечно, позвал, но все это стоило сказать и послушать.

— Сегодня в ряде случаев, если это товар сельхозназначения, до ста документов может оформляться, разных бумажек: не только транспортные — всевозможные документы!.. И все это очень сильно задерживает прохождение грузов... Наш экспорт становится менее конкурентным, наши коридоры становятся…— Андрей Никитин немного волновался, он тоже понимал, что назревает нечто. И даже понимал, что именно.— Благодаря этим решениям мы придем к тому, что у нас будет одно окно и все эти документы будут сопровождать товары в электронном виде. Это в части груза. В части пассажирского сообщения: ключевая работа, которая сейчас идет,— это перевод льготных билетов, разных льготников тоже на электронный вид. То есть человек просто покупает билет, система автоматически запрашивает в Фонде социального страхования, есть ли льгота, и если она есть, то ему уже не надо ничего предъявлять, она сразу учитывается при выписке билета. Такая система в пилотном режиме уже работает.

А он не так уж мало успел в новой должности. Даже немного жаль, что все теперь менялось. Может, даже лучше было бы ему остаться...

— То поручение, которое вы дали в феврале после совещания в Тольятти по бесшовному цифровому небу...— добавил господин Никитин.— Первый этап: у нас же на самом деле не только беспилотные летающие дроны, есть и беспилотные «Ласточки», беспилотные речные трамваи, беспилотная сельхозтехника, даже уже комбайны беспилотные есть. Сфера очень широкая, и первый шаг, который мы должны сделать,— это создать единую систему идентификации, по сути, госномер присвоить, только цифровой, чтобы было понятно, что едет, кто собственник, куда это едет, в каких условиях и как это перемещается. Такую систему по вашему поручению мы тоже создаем. «Дорожная карта» соответствующая разработана... В ближайшие две недели мы в правительство внесем и в принципе понимаем, что до весны следующего года она будет работать уже в полном объеме. Работать она будет на базе системы ЭРА-ГЛОНАСС. Это наша, российская система! Вы ее прекрасно знаете... Это позволит нам полностью контролировать развитие беспилотных технологий и снять ограничения, которые сегодня есть в силу опять-таки отсутствия контроля за ними. То есть мы сможем убрать те ограничения, которые есть.

Такое впечатление, что Андрей Никитин намеревался и дальше работать заместителем министра по цифровизации отрасли.

Но пора было расставить точки.

— Андрей Сергеевич,— произнес президент,— хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед по вашей карьерной лестнице и поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта Российской Федерации. Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые качества, личные, результаты, которых вы добиваетесь в достаточно короткие сроки (то есть это теперь прежде всего его ответственность, если что.— А. К.). Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную думу, и в случае если депутаты поддержат (а вдруг и правда поддержат? — А. К.), то я, в свою очередь, подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства.

— Владимир Владимирович, это честь и ответственность для меня,— в меру взволнованно произнес Андрей Никитин.— Приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами. Мы самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система.

Из сценария на этот день оставалось реализовать немногое. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Роман Старовойт уходит не потому, что потерял доверие. Просто освобожден.

В таких случаях, бывает, добавляют «пока».

Можно было бы сказать, что Андрею Никитину пришлось прервать отпуск. Ведь он две недели назад предусмотрительно, как выяснилось, уехал из Москвы и успел отдохнуть.

— На поезде поехали в Крым, там побыли и уже на машине — в Сочи,— рассказал он.

— То есть по новой трассе «Таврида», а далее — по старой до Сочи? — уточнил я.

— Да, через Керченский мост — почти не стояли, кстати... И дальше — восемь часов... Все, что надо, я почувствовал.

— То есть понятно, над чем работать?

— Да, но это точно нескоро может быть... Если вы про реконструкцию трассы от Керчи до Сочи...

— И когда закончился отпуск?

— Все было по плану, то есть закончился вчера вечером. Просто удивительно все совпало.

— И чем вы занялись, когда указ президента был подписан?

— Сел в кабинете и начал заниматься. Так и не выходил еще.

— Вы пока еще в кабинете замминистра или уже в новом для себя?

— Пока в том же самом... И занимаюсь только ликвидацией проблем, связанных с переносом и отменой рейсов. Безопасность, конечно, в приоритете, это для нас номер один. Но проблема еще и в том, что в разгаре период отпусков... Так что все до сих пор очень проблематично. Люди все-таки улетают. Но на нормальных самолетах и по безопасным маршрутам, это главное.

— А по сравнению с субботой, когда все было похоже на коллапс, какая ситуация сейчас?

— Сегодня стало полегче. Вроде полетели.

Но все это было еще до того, как стало известно, что застрелился Роман Старовойт.