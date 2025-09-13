Галерея новой реальности
Как Владимир Путин приехал в Екатерининский дворец
12 сентября президент России Владимир Путин выступил на международном Форуме объединенных культур (т.н. Культурном форуме) в Петербурге, а специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников задержался до начала пленарного заседания в Камероновой галерее Большого Екатерининского дворца с делегатами форума.
Владимир Путин на некоторое время задержался перед входом в Тронный зал
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Ожидать начала пленарного заседания на открытом воздухе, в исторической галерее, которую открыли для них в этот вечер, было, без сомнения, гораздо комфортнее, чем в Главном штабе Эрмитажа, где Культурный форум проходил последние годы. Там было, что уж тут скрывать, душновато. Хотелось свежести.
И мы ее получили.
По Камероновой галерее, задуманной в свое время Екатериной Второй, как известно, для философских бесед, то есть именно для того, для чего, казалось бы, созданы делегаты Культурного форума, они и прогуливались.
Все ждали, когда наконец начнут пускать в зал. Никто толком еще не знал, где пройдет пленарное заседание: в Тронном или Бальном. Патриарх пленарных заседаний, и не только этого форума, начальник департамента Минцифры Владимир Григорьев вспоминал, что еще в 2003 году было принято историческое решение провести здесь прием после выездного заседания Госсовета в Зимнем дворце в июне 2003 года. Идея как будто бы пришла в голову самому Владимиру Путину, и после этого организаторов было просто не остановить.
Меня-то в связи с этой темой преследовали не такие государствообразующие воспоминания. Здесь ведь, главное, была свадьба Анастасии Волочковой, именно здесь. И вот чего мало не показалось никому. Но Екатерининский дворец и в тот раз выстоял. А что ж, и войну пережил. Умели люди построить раз и навсегда.
— Надо у Михаила Борисовича (господина Пиотровского, директора Эрмитажа.— А.К.) уточнить,— не верил мне отчего-то Владимир Григорьев.— Он все знает. Неужели прямо-таки Анастасии Волочковой?
Михаил Пиотровский ничего не отрицал, однако и подтверждать не спешил:
— А что такого? — пожимал он плечами, прислонившись к перилам галереи и с одобрением оглядывая бюст некоего античного персонажа рядом с собой.— Здесь часто играли свадьбы, особенно в начале 2000-х.
— А в Эрмитаже тоже играли? — переспросил я.
— В Эрмитаже? — сразу посуровел Михаил Пиотровский.— А вот в Эрмитаже такого не было и не будет никогда!
Делегаты Культурного форума даже смски писали под сенью муз
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Было такое впечатление, что Михаил Пиотровский был не так уж воодушевлен происходящим. Он все больше в телефоне находился, стоя уж совсем в темноте на Камероновой галерее. Злые языки, которые где-где, а уж тут-то, в галерее, были представлены во всем своем великолепном многообразии, утверждали, что у него есть повод быть расстроенным: здесь-то нет, как в Главном штабе Эрмитажа, опции встретить и проводить Владимира Путина к микрофону в зале на правах хозяина. Но нет, это все было не про Михаила Пиотровского.
Из галереи в парке уходить, несмотря на то, что уже стемнело, между тем решительно не хотелось. Здесь все еще прогуливались человек 250 — избранные почти из двух тысяч, званных на форум. Иностранцев, я обратил внимание, было много. Их и нельзя было не заметить: китайцы ходили одной сплоченной экскурсионной группой человек в 12, не отставая друг от друга и не рассеиваясь. Африканцы не по уставу расположились в креслах за столиками, и тоже помногу их тут сидело. Квота на иностранцев на пленарном заседании была, похоже, сочная. Такая, что (чтоб) нельзя было не заметить.
Глава Газпрома Алексей Миллер и глава ВТБ Игорь Шувалов, возможно, обсуждают снижение процентной ставки на 1 процент. Но вряд ли
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Но вот и внук генерала де Голля был тоже здесь и будет теперь, как уверяет. Да, кажется, и не один. Он рассказывал потом, что намерен не только сам получить российское гражданство, но и для всей своей семьи тоже (похоже, хотят они этого или нет).
Тут было много работников библиотек и музейных работников. А разве это не деятели культуры? Особенно если разобраться (с остальными).
Александр Школьник, генеральный директор Музея Победы, рассказывал мне, что готовится к масштабной выставке на свежем воздухе. Удалось договориться с Минобороны: подвезут 18 единиц трофейной военной техники. Американские танки «Абрамсы», немецкие «Леопарды»... Экспонатами поделились Великобритания, Франция, Швеция, Австралия, ну и, конечно, Украина. Такая выставка уже была к юбилею Победы, но теперь экспозиция рискует стать постоянной.
На форуме было как никогда много иностранцев
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Евгений Григорьев, глава комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, вспоминал, стоя в очереди на вход (объявили наконец-то, но досмотр у рамок был не дежурный), что его отец, воевавший здесь, потом никогда не рассказывал про эти места и не любил сюда ездить.
— И еще несколько улиц в Ленинграде обходил стороной,— сказал Евгений Григорьев.— Ничего не говорил. Просто мы знали, куда мы с ним не ходим. Я читал, выяснял потом. Лучше и говорить не буду. Тяжелые это места.
Здесь же, в очереди, стоял и Михаил Швыдкой, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству (то есть вроде бы министр без портфеля, но он ни за что бы с этим не согласился: просто изменилось направление сотрудничества, вот что произошло).
— Михаил Ефимович, вы, наверное, мероприятие вести будете? — поинтересовался я.
Я знал, что и в прошлый раз он должен был вести такое же мероприятие в Главном штабе, но потом формат вопросов и ответов был подвергнут усекновению, и Михаил Швыдкой не смог посодействовать президенту показать себя во всем блеске, да и сам в тот раз пропустил такую возможность.
— Нет-нет, что вы,— покачал головой Михаил Швыдкой.— Не буду.
— Но почему?
— Потому что никто не будет,— пояснил он.
Ясно. На этот раз даже не репетировали.
Кресла ждали чиновников первого ряда
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Но вот в который раз стало очевидно, что все проходит. Прошла и очередь. Владимиру Путину приготовили в Тронном зале. А что, ну не в Бальном же.
Очень бы хотелось что-нибудь отметить из его речи, но не получается.
Ну, вот про семейные ценности, ибо не может не быть про семейные ценности:
— Человечеству предстоит освоить новую реальность и одновременно сохранить корни, которые служат нам опорой. Мы верим, что мир будущего — это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу «каждый сам за себя», а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним.
Плюс абзац про конкурс «Интервидение» (мы о нем и его еще услышим, будьте спокойны) и абзац про обновленный Союз писателей России — набирающее новую силу творческое объединение, «отражающее здоровые процессы преемственности» (да так набирающее, что дух захватывает).
Правда, был еще один эпизод:
— История доказывает: самые яркие периоды расцвета культур происходят во времена их активного взаимодействия с внешним миром,— рассказывал президент.— И наоборот, когда общество замыкается в себе и слепо, догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса, а следом — упадок культуры и стагнация, причем во всех сферах жизни.
И не возразишь.