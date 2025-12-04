Индиологические ценности

4 декабря президент России Владимир Путин прилетел в Нью-Дели, а специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников сравнивал пышность встречи в двух последних поездках президента России — здесь, в столице Индии, и в столице Киргизии Бишкеке. И было что с чем сравнить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарендру Моди и Владимира Путина встречали с поднятыми руками

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Нарендру Моди и Владимира Путина встречали с поднятыми руками

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ажиотаж в связи с приездом Владимира Путина в Нью-Дели был на высоком уровне. По всему городу — плакаты с российским президентом и индийским премьером, бесконечные теленовости (впрочем, пока ни о чем)... Показывают толпы женщин, обкуривающих фотографию Владимира Путина тарелками с благовониями (кажется, он вот-вот закашляется)... Отсчет времени до прилета господина Путина в правом нижнем углу телеэкрана... Портрет Владимира Путина из песка...

Ажиотаж в какой-то момент достиг такого кипения, и индийцы так зажгли сами себя, что в последний момент в аэропорт собрался и премьер Нарендра Моди (а не планировал), отчего сразу появились страхи, что нам для участия в церемонии встречи будет не проехать: прямо сейчас перекроют движение на улицах, которое, кажется, и перекрывать не нужно: оно и так стоит или плавно течет единым потоком, как великая река Ганг, а куда вынесет, ты знать не должен, а главное — не можешь.

Но в назначенное время мы были на месте. Я ожидал чего-то большего. И я знал, чего именно. Есть же фотографии 1961 года, например, с подписью: «Почетная поездка председателя президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева с супругой на убранном в золотую попону слоне во время официального визита в Индию». И в этом смысле ничего не изменилось. И маршал Жуков в свое время при встрече в Нью-Дели пересел на слона, а не на Aurus.

Мне кажется, мы вправе были рассчитывать.

Нет, не сбылось. На поле индийской военной базы нехотя разворачивались в известном им направлении только пузатые транспортники.

Чуть позже появились и танцовщицы, правда, тоже не худые.

Их было 12. Были все они немолоды, так что дело свое знали. Поплясав, впрочем, без лишнего энтузиазма несколько минут на фоне портретов Владимира Путина и Нарендры Моди, они ушли греться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Когда себя начинают показывать индийские танцовщицы, все остальные отходят на второй план

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Когда себя начинают показывать индийские танцовщицы, все остальные отходят на второй план

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Да, ни слонов, ни каких бы то ни было иных признаков вопиющего торжества я не заметил. С недавним Бишкеком, где разбили десяток юрт прямо на аэродромном поле, или с Душанбе, где на таком же поле выложили просто горы фруктов, бескрайние узоры из фруктов, совсем не сравнить.

Вскоре дождались индийского премьер-министра (он приехал на белом внедорожнике Toyota Fortuner, то есть совсем по-домашнему... Да и сам дом, где он живет, недалеко от аэропорта). Очевидно, снижался и самолет российского президента.

Очевидно, если бы приезд Нарендры Моди в аэропорт не стал такой неожиданностью, то церемония встречи, судя по всему, была бы более масштабной. Впрочем, масштаб ей теперь должна была придавать фигура непосредственно господина Моди.

Среди встречающих президента России у трапа был заметен глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он, в отличие от всех участников бизнес-форума и членов российской делегации, приехал в аэропорт, хоть это и стоило определенных хлопот (в том числе, предполагаю, и чтобы оказаться в списке встречающих).

На Toyota Нарендра Моди и Владимир Путин и уехали из аэропорта. Им предстоял ужин и разговор, во время которого все, что нужно было обсудить во время этого визита, и решится.

В том числе и вопросы господина Сечина, то есть поставок российской нефти в Индию.

На темном аэродромном поле (выключили все прожекторы) осталась вскоре только одна индийская журналистка, которая спрашивала у меня: «А нам-то теперь что делать?»

Осиротели, что и говорить.

Андрей Колесников, Нью-Дели