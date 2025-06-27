Холодильная обстановка

27 июня президент России Владимир Путин принял участие в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, а специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников все это время пытался понять, почему же так холодно, черт возьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются неустанно

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются неустанно

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Утром заседание Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости началось с того, что выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко с короткой на этот раз речью.

Причем журналисты, которые вошли в зал, чтобы запечатлеть ее начало, застали странную на самом деле картину. Сидят четыре лидера ЕАЭС, а где-то в ногах у них, на полу — молчащий, но с выразительным взглядом премьер-министр Армении Никол Пашинян на экране монитора внутри общего стола, за которым они все находятся. Коллеги пытаются разглядеть премьера Армении, глядя на него сверху вниз, как на носки своих ботинок.

Нет-нет, это так не специально получилось. Но получилось.

— Мы можем здесь решать развязки, по которым наша комиссия не может найти развязки,— тем временем рассказывал Александр Лукашенко коллегам.

В этот день вообще подозрительно много вслух говорили о том, что есть развязки, по которым пока нет развязок.

Через несколько минут об этом же в холле Дворца независимости рассказывал журналистам министр экономического развития России Максим Решетников. Видимо, решено было популяризировать эту тему.

— Кроме того,— продолжил Александр Лукашенко,— это возможность близких по духу людей обсудить и международную повестку.

Как известно, господин Лукашенко тяготеет к ней, всегда при возможности пользуется поводом прильнуть к такого рода повестке.

— Она очень насыщенная в последнее время…— тяжело покачал головой президент Белоруссии.

Не в последнюю очередь, думаю, благодаря официальному визиту в Минск президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. А не только благодаря факторам, лежащим на поверхности, то есть хотя бы войне Израиля и США с Ираном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеры ЕАЭС на прогулке в фойе Дворца независимости

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лидеры ЕАЭС на прогулке в фойе Дворца независимости

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Наше объединение привлекает к себе внимание в мире,— констатировал Александр Лукашенко.— Одни по-доброму смотрят, как мы набираем обороты (таких катастрофическое меньшинство.— А.К.). Другие предвкушают момент, когда мы споткнемся или вообще разойдемся (таких все больше, угрожающе больше.— А.К.). Чьи ожидания оправдаются, зависит исключительно от нас.

Тогда, конечно, 50 на 50.

Между тем общение без журналистов было недолгим. Вскоре уже встречали глав государств-наблюдателей из Кубы и Узбекистана, плюс глав делегаций Монголии и ОАЭ в качестве почетных гостей. А также с видеоприветствием присоединился чрезвычайно уставший, осунувшийся, можно сказать, до неузнаваемости президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Членам делегаций нравится формат переговоров: они никак не задействованы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото У журналистов во Дворце независимости было много времени Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Членам делегаций нравится формат переговоров: они никак не задействованы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото У журналистов во Дворце независимости было много времени Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

— Недавние удары по объектам Ирана,— доложил пока что Александр Лукашенко,— самым опасным образом нарушают положения международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевскую конвенцию 1949 года. Не буду даже говорить о чувствах, которые эти действия вызывают в Белоруссии, стране, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС (то есть больше Украины в том числе.— А.К.). Тогда радиоактивные осадки были зафиксированы даже в Великобритании, Германии и Швеции. Думают, наверное, что сейчас не накроют…— сделал многозначительную паузу Александр Лукашенко.— Особенно страну, которая совершила подобные деяния.

Он имел в виду, судя по всему, Израиль, а не США.

В ходе этого саммита Александр Лукашенко начинал играть все более ключевую, определяющую роль в мировой политике.

Президент Белоруссии распорядился включить видеозапись с приветствием президента Ирана Масуда Пезешкиана, который вообще-то не высказывался особо публично после сокрушительной победы своей страны над Израилем.

— 13 июня 2025 года сионистский режим совершил вооруженное нападение на Исламскую Республику Иран. В ходе нее были атакованы мирные ядерные объекты Ирана (видимо, еще не успели стать военными.— А.К.). В результате нападений погибли и были ранены многие мирные граждане благородного народа Ирана. Если бы агрессия осталась без ответа, это привело бы к неконтролируемой войне в регионе. Политика умиротворения сионистского режима должна быть отвергнута!

Но это была не самая мажорная нота.

— Я хочу,— заявил Александр Лукашенко,— чтобы вы знали, господин президент (Ирана.— А.К.), что в вашем сопротивлении вы не в одиночестве!

Это было похоже на объявление войны Израилю и США, причем от лица всего ЕАЭС.

Не более чем с обычной доброжелательностью по отношению к империалистическим Соединенным Штатам выступил и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Высший Евразийский экономический совет грозил окончательно превратиться в политический. Слава Богу, что вскоре начали подписывать документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Лукашенко дышит в затылок Александру Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Николай Лукашенко дышит в затылок Александру Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Но все-таки момент духовного подъема удалось зафиксировать.

Хорошо, что со стороны.

Но пора было уже и заканчивать. Ведь во Дворце независимости было до дрожи холодно все это время.

Я не мог найти этому никакого логического объяснения, пока не поговорил с вернувшимся с обеда помощником президента Юрием Ушаковым.

— Все очевидно,— пожал он плечами.— Шестнадцать градусов — это температура, при которой пьют красное вино. И не только в Белоруссии. Вот и теперь: приносят из подвала красное вино и пьют его при температуре шестнадцать градусов! И не нужно охлаждать! Все уже и так охладели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, стоявший рядом, вспомнил, как в этом же дворце несколько лет назад глава Совета федерации Валентина Матвиенко в такой же ситуации посидела, да и попросила, чтобы не поседеть, принести ей шубу из гардероба, в которой и просидела все заседание в расширенном, не побоюсь этого слова, составе.

Вот теперь все.

Андрей Колесников, Минск