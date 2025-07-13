Путин назвал традиционные ценности «рецептом успеха» России

Президент Владимир Путин сказал, что Россию ждет успех, если страна будет развиваться «на морально-нравственной, исторической и традиционной базе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, традиционные ценности»,— сказал Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (цитата по ТАСС).

В декабре 2023 года президент говорил, что залог успешного развития России заключается в вере в русский народ. В начале июля 2025-го он сообщил, что развитие страны возможно в первую очередь за счет межнационального мира и защиты традиционных ценностей.