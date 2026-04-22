Что в Эрмини тебе моем

22 апреля президент России Владимир Путин встретился с президентом Республики Сейшельские Острова Патриком Эрмини, который заверил, как рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, что у российских туристов к нему пока претензий нет.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Жизнь на этих островах не так уж безмятежна, как может показаться со стороны, тем более со стороны России. Так, с 2016 по 2020 год Патрик Эрмини занимал должность госсекретаря по вопросам профилактики наркомании и реабилитации. Одно то, что его стране понадобилась такая должность, говорит о том, насколько зловеща проблема наркомании для Сейшельских Островов, где курят не только бамбук, и не только курят.

И в самом деле, именно на эти годы приходится беспрецедентная, по отзывам очевидцев и Всемирной организации здравоохранения, эпидемия героиновой зависимости. Непреклонный Патрик Эрмини боролся с этой зависимостью. Пришлось создать даже специальное федеральное агентство.

Что ж, на этом его проблемы не закончились, хотя эпидемия отступила (но не ушла совсем). В 2023 году уже непосредственно господину Эрмини было предъявлено тяжкое обвинение — в колдовстве. Патрик Эрмини с негодованием отверг это обвинение. Он назвал его политически мотивированными. Что ж, снова победа: прокуратура округа Виктория сняла с него надуманные обвинения.

Хотя, конечно, осадочек остался.

И, не скрою, я не мог не думать об этом, когда увидел Патрика Эрмини входящим в двери Представительского кабинета Кремля и здоровающимся с Владимиром Путиным.

Впрочем, Патрик Эрмини вел себя безукоризненно. Прежде всего он прошел тест, который достается каждому иностранному гостю российского президента на переговорах. Надо надеть наушники и постараться услышать в них речь на родном языке.

Даже те, кто, попытавшись зацепить дужку за ухо, справляется в конце концов с задачей (а тут все очень и очень неочевидно, и нет, далеко не всем удается; 50, я бы сказал, на 50), затем лихорадочно ищут нужный канал и никак не могут на него попасть, тщетно давя на громкость вместо номера канала. И так до бесконечности, то есть пока президент России не начнет великодушно показывать путь к выходу из адского лабиринта.

Я давно предлагаю репетировать с иностранными гостями рискованную процедуру в кулуарах, но кто же меня послушает, слишком государственными являются дела, которыми заняты заинтересованные, казалось бы, в общем успехе лица.

А может, даже кому-то пришла в голову мысль, что не так уж плохо, когда у гостя в результате всех этих манипуляций с наушниками вдруг появляется перед самым началом переговоров неуверенность в себе, истоки которой он и сам, быть может, не понимает, а между тем все идет на пользу принимающей стороне.

— В этом году мы будем отмечать пятидесятилетие установления дипломатических отношений между нашими странами...— рассказал Владимир Путин.— Мы согласовываем наши позиции (Вот с кем, оказывается, мы все это согласовываем.— А. К.), благодарны вашей стране за поддержку многих инициатив Российской Федерации на площадке Организации Объединенных Наций...

Роль и значение Сейшел в мировой политике росли на глазах.

— Растет поток туристов Российской Федерации на Сейшельские Острова! — продолжил российский президент.— И в общем туристическом потоке наши туристы занимают, по-моему, уже не менее 15%! Это уже на сегодняшний день неплохой показатель, но есть перспективы увеличения количества наших туристов в вашу страну. Мы хотим вас поблагодарить за то, что для наших граждан создаются благоприятные условия. Но об этом еще поговорим отдельно...

То есть условия могут стать еще более благоприятными.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Как вы совершенно справедливо сказали, у нас давние отношения. Они начались в 1976 году, когда мы объявили о своей независимости,— рассказал Патрик Эрмини.— Россия, тогда Советский Союз, была одной из первых стран, которая признала нашу независимость! С тех пор у нас было успешное сотрудничество, будь то спортивная, военная сфера!

Да, Советский Союз не обделял своей заботой, кажется, ни одну африканскую страну и регулярно списывал всем кредиты на поставки своего продовольствия и военной техники. И главное, все они помнят об этом.

Что ж, и Россия теперь поставляет продовольствие в обмен пока не ясно на что.

Поэтому среди российских переговорщиков находилась министр сельского хозяйства России Оксана Лут (на Сейшельских Островах, такое впечатление, матриархат: из девяти сейшельских переговорщиков женщинами были шесть, и такого результата до сих пор не было зафиксировано в Представительском кабинете).

— Мы очень благодарны за тот факт, что в эти трудные времена в результате войны на Ближнем Востоке и в Западной Азии в очередной раз Россия продемонстрировала свою дружбу. Вы помогли нам на прошлой неделе, мы знаем, что и завтра поступят дополнительные поставки,— подтвердил Патрик Эрмини.— Мы очень благодарны за эту помощь, мы об этом не забудем!

Так всегда и говорили африканские руководители.

— Что касается туризма,— продолжил он.— Сегодня россияне в больших количествах посещают Сейшелы... В трудные моменты «Аэрофлот» сыграл очень важную роль — обеспечил непрерывный поток туристов!.. Как я говорил, из-за этой войны количество туристов, приезжающих к нам, сократилось на 40 процентов — в основном из-за того, что такие авиалинии, как Emirates, Qatar Airways, Etihad, которые перелетали через Ближний Восток, перестали осуществлять свои полеты к нам.

Что ж, «Аэрофлоту» удалось отличиться хотя бы в Африке.

— Мы надеемся, что наше взаимодействие продолжится, особенно в том, что касается наращивания мощностей обучения,— говорил Патрик Эрмини.— На самом деле многие наши профессионалы обучались в России на протяжении многих лет... Важнейший момент для нас — когда нам нужны были профессионалы, специалисты для построения нашей страны, Россия помогла нам! Также и в спортивной сфере! В следующем году мы будем участвовать в некоторых региональных мероприятиях. Мы надеемся, что мы продолжим обучение тренеров в России для того, чтобы мы могли обеспечить медали!

Нет никаких сомнений, что российские тренеры с удовольствием поедут на Сейшелы, чтобы поддержать местных спортсменов в трудные минуты на региональных соревнованиях.

— Да, мы продолжим быть близкими друзьями,— заверил Патрик Эрмини.— Мы знаем, что Россия — это хороший друг! Вы можете надеяться и на нас в поддержке в трудные моменты!

Такая поддержка сейчас, без преувеличения, бесценна.

— Большое спасибо за приглашение меня и моей делегации в вашу прекрасную страну. Пока что к нам очень хорошо относились, пока нет никаких жалоб,— заключил президент Сейшел.

Российские туристы на Сейшелах пока своего слова не сказали.

Андрей Колесников