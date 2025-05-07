Николас первый

7 мая в Москве репетировали военный парад на Красной площади без участия президента России. А президент России репетировал переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников рассказывает, кто еще участвовал в репетициях 7 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены российской делегации не могли насмотреться на президента Венесуэлы

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Члены российской делегации не могли насмотреться на президента Венесуэлы

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Утром на Красной площади прошла генеральная репетиция военного парада. Все, что планировали, состоялось. Это была репетиция парада страны, которая воюет. Этим и была интересна.

Учитывая, что в конце концов была представлена даже воздушная часть парада, можно сказать, что пока выполнена даже сверхзадача. Над Красной площадью прошла группа истребителей «Кубинский бриллиант» под, так сказать, управлением полковника Андрея Алексеева. А затем еще несколько штурмовиков Су-25 раскрасили, как говорится, небо в цвета российского флага.

Впрочем, на этом все. Тихоходная авиация в репетиции участия не принимала. То есть не было вертолетов (а раньше были). Не было и ракетоносцев Ту-160, например.

Хотя и этого было достаточно, чтобы жители центра города замерли, задрав головы. Я был в этот момент на Большой Никитской и подтверждаю: замерли.

Те, кто в это время был на Красной площади, не могли, кроме того, не обратить внимания на то, что в репетиции парада принимают участие подразделения китайских военных. Они были хороши: рослые и четкие. Когда шли от собора Василия Блаженного к месту дислокации на Красной площади, чтобы занять свое место в строю, громко пели «Вставай, страна огромная!..» (но вроде ведь не собирались участвовать в пакистано-индийском конфликте), и тоже крайне слаженно. Правда, когда шли мимо центральной трибуны, промолчали, а зря. Могли себе позволить. Но, видимо, не могли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Членам венесуэльской делегации не от чего было горевать

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Членам венесуэльской делегации не от чего было горевать

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Корейских военных замечено, как известно, не было (они и на полях сражений не бросались в глаза посторонним наблюдателям), но были разные другие, в том числе и необыкновенно красочные, каких еще предстоит всем увидеть 9 Мая.

Своих военных не привез президент Венесуэлы Николас Мадуро, но все-таки приехал сам. С него началась и затяжная, на четыре дня, серия двухсторонних переговоров у Владимира Путина.

— Мы помним очень хорошо нашего друга Уго Чавеса,— рассказал господин Путин коллеге в Зеленой гостиной Кремля.— Это был яркий лидер не только для вашей страны, но и для всей Латинской Америки. Он был, безусловно, нашим другом. Вы сейчас продолжаете его дело, и мы желаем вам всего самого доброго!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Николас Мадуро как будто даже расчувствовались

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Николас Мадуро как будто даже расчувствовались

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Возможно, самого Николаса Мадуро Владимир Путин тогда не запомнил. Но тот напомнил о себе сейчас:

— Когда я прибыл в Кремль, я помню, я как-то сопровождал команданте Уго Чавеса, и это случалось не раз при наших визитах в Кремль…

Господин Мадуро верно оценивал победу (в отличие, видимо, от его коллеги Трампа, который еще пару месяцев назад, впрочем, тоже говорил о решающей роли Советского Союза во Второй мировой войне и 27 — и даже больше, по его мнению,— миллионах жизней):

— Я бы хотел передать вам наше особое чувство восхищения от лица народа Венесуэлы в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Советский народ приложил огромные усилия для того, чтобы положить конец незаконной, ужасной войне, которая стала следствием фашизма 80 лет назад. Если бы это не было сделано, человечество вошло бы в фазу преступлений и очень серьезного кризиса. Благодаря великой победе Красной армии 80 лет назад, благодаря усилиям и героизму советского народа, благодаря жертвам в размере 27 миллионов человеческих жизней удалось спасти Европу и все человечество.

Действительно, возможность спасти человечество предоставляется не часто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены российской делегации замирали в ожидании встречи с Николасом Мадуро

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Члены российской делегации замирали в ожидании встречи с Николасом Мадуро

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переговоры были недолгими, их совместили с завтраком в расширенном варианте — с участием профильных вице-премьеров и министров.

Но прежде чем начались переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, Владимир Путин успел еще встретиться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

А я до этого, сразу после переговоров с венесуэльской делегацией (Рамзан Кадыров тоже принимал в них участие), успел спросить главу Чечни, собирается ли он и в самом деле, как говорят, в отставку. Слишком уж определенными стали казаться эти слухи.

Рамзан Кадыров не подтвердил и не опроверг:

— Сегодня спрошу у президента (Владимира Путина.— А. К.). Как скажет, так и будет. Выборы (главы Чечни.— А. К.) скоро. Но почему нет?

На этот вопрос я не знал ответа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед встречей с президентом Кубы помощник президента Юрий Ушаков и два Максима, Орешкин (замглавы администрации президента России) и Решетников (вице-премьер), уже расслабились

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Перед встречей с президентом Кубы помощник президента Юрий Ушаков и два Максима, Орешкин (замглавы администрации президента России) и Решетников (вице-премьер), уже расслабились

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Мы все сделали, все построили, все восстановили,— сам продолжил глава Чечни.— А если что, если проблемы какие у кого-то появятся — сразу вернемся! Но я еще раз говорю: не я решаю!

То есть он анонсировал свою встречу с Владимиром Путиным. И она, как уже известно, состоялась. Правда, в открытой части никакого разговора о возможной отставке мы не услышали. Это, конечно, не значит, что его не было.

Через некоторое время Владимир Путин встречался уже с президентом Кубы.

— Куба внесла свой вклад в дело борьбы с нацизмом,— говорил ему Владимир Путин.— Знаю, что вы сейчас начали свой визит с посещения Петербурга… Ленинграда, и хочу отметить, что добровольцы с Кубы как раз воевали вместе с воинами Красной армии, в том числе под Ленинградом.

Вот уж действительно — мировая была война.

Впрочем, и сейчас, может быть, воюют. Тоже выяснится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубинские фотографы (слева) выделялись, в том числе своей статью

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кубинские фотографы (слева) выделялись, в том числе своей статью

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Мигель Диас-Канель Бермудес пока признался в другом:

— Для нас особенно символично присутствовать на этот раз по случаю этих праздников, так как все наши усилия для того, чтобы спасти историческую память в нынешнем контексте, когда растут попытки минимизировать лидирующую роль и героический подвиг Советского Союза, советского народа, Красной армии в победе над фашизмом. Это победа не только была в сохранении России, страны, но и победа была для всего человечества. Думаю, что это большая заслуга — спасти человечество!

Надо же, разговор в тех же выражениях снова зашел про спасение человечества.

Президенты Венесуэлы и Кубы, конечно, не договаривались (а если бы договаривались, то как раз не повторялись бы). Видимо, и в самом деле так чувствуют.

— Сейчас пытаются переписать историю и отказаться от этого наследия,— продолжал президент Кубы.— Есть новые проявления фашизма на мировом уровне, и я считаю, что мы должны задаться целью рассказывать настоящую историю. Это лучшая дань памяти, которую мы можем преподнести. Поэтому мы выполняем долг, участвуя в торжественных мероприятиях и находясь вместе с вами.

Президенты Монголии и Конго, с которыми еще только намерен был встретиться президент России в этот день, не забыли бы упомянуть, можно не сомневаться, про спасение человечества.

Что было, то было.

Андрей Колесников