Народ для единства собрался

5 февраля президент России Владимир Путин приехал в национальный центр «Россия», где был открыт Год единства России. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников разделил общее торжество. Причем на составные части.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин прекрасно держался на сцене

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Открытие Года единства народов России в национальном центре «Россия» было наполнено разнообразными событиями.

С раннего утра всем желающим раздавал (налево и направо) свои запоминающиеся (сопернику) уроки боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян (храни его Господь), чемпион UFC в легчайшем весе.

В «Путешествие по России» предлагалось отправиться с Валдисом Пельшем, телеведущим, как написано в анонсе (такова уж судьба тех, кто когда-то что-то вел, а потом перестал: казаться человечеству, да и себе самому, вечным телеведущим), и путешественником (а вот о такой профессии можно и нужно мечтать).

В конференц-зале №3 демонстрировали документальный фильм про Россию «Путешествие к центру Земли». Очевидно, что участников просмотра подталкивали к очевидной, казалось бы, мысли, что Россия и есть центр Земли.

Супы народов России представлял шеф-повар Николай Атласов из Якутии. А хотелось бы не только представить, а и попробовать.

Олимпийские чемпионы Артур Далалоян, Абдулрашид Садулаев и Мария Киселева после спортивных мастер-классов могли позволить себе расслабиться на автограф-сессиях.

В павильоне №7 шла активная «набивка тематических узоров на толстовке», а также «роспись холщовой сумки национальными орнаментами» под руководством Александра Олешко. А уж затем, видимо, набивка сумок толстовками.

Не пустовало фойе западного входа. Здесь была развернута выставка «Интерактивное пространство "17 традиционных ценностей России"», которые промелькнули перед взорами участников просветительского марафона общества «Знание» как 17 мгновений весны.

В павильоне №3 гостей мероприятия ожидал уже тяжелый люкс: лекция Владимира Мединского «Историческое значение единства народов России».

В павильоне №7 позже намечался «мастер-класс по частушкам», и вот сюда хотелось зайти и здесь остаться.

«Мастер-класс по русским народным танцам» (ручеек плюс хоровод) интересовал гораздо меньше.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Народ демонстрировал единство

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Надо признать: у желающих проникнуться темой единства России в национальном центре «Россия» не было ни минутки свободного времени.

Между тем на главной сцене уже разворачивались главные события.

Сначала гостей в зале, который выглядел самобытно, ибо гости были одеты в яркие национальные костюмы, баловали народными песнями.

— Всех нас,— признавалась ведущая,— объединяет стремление прославить страну...

А некоторых, говорят, объединяет стремление прославиться самим. Но все они не с нами.

— В Нижнем Новгороде самые красивые в России закаты!..— настаивал ведущий.

Спорно.

— На сцене — вся Россия!..— констатировала ведущая.

Я смотрел на сцену. Нет, кого-то еще не хватало... Кого-то буквально одного...

— Почему мы сидим, когда вся Россия танцует?! — спрашивал ведущий.

Тем более спорно. Ох, вся ли?..

«Танководница», как было сказано, Юлия Козлова (не путать с водительницей танка) показывала, как правильно водить танцы.

— В зале национального центра «Россия» прозвучит песня,— сообщил ведущий,— которая уже стала символом, негласным (но очень громким.— А. К.) гимном любви к родной земле!..

Неужели?.. Я похолодел от предчувствия. Да... Это были они, Татьяна Куртукова и «Матушка-земля».

Теперь уж пели и хлопали в ладоши все: вице-премьер Татьяна Голикова, начальник управления по общественным проектам Сергей Новиков, директор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова... Ой, да все!..

Владимир Путин поддержал ажиотажное возбуждение ведущих:

— Когда смотришь в зал, да и на сцену, то возникает чувство удивления и восторга — удивления от этого многообразия и восторга от того, что мы все вместе!

Обычно, видимо, не так.

Но было уже ясно, что это лишь подводка к теме.

— В этой связи не лишним будет вспомнить, откуда мы все взялись, как родилась Россия, как родились наши этносы, в том числе и русские, как нация, как народ...— предупредил Владимир Путин, и я снова похолодел: неужели та самая лекция?.. Как тогда, с Такером Карлсоном?..— Ведь это возникло на основе различных, живших отдельно друг от друга славянских этносов... И они объединились только тогда, когда у них возникла общая территория, общие, как бы сейчас сказали, экономические интересы, единая власть и единые духовные ценности!..

Но на этот раз Владимир Путин сосредоточился на единстве:

— Русский народ еще молодой народ, пассионарный, устремленный в будущее. Но постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия, когда в нее вливались разные народы! Что важно и интересно? Складывалась она по-разному... На протяжении столетий с Россией происходили разные события, драматические события. Но абсолютным феноменом является то, что во времена Смутного времени именно глубинная Россия встала на защиту Москвы, а значит, и общей российской государственности, когда образовалось ополчение в Поволжье и двинулось на Москву, чтобы освободить ее от иностранных захватчиков, а значит, защитить Россию как единое государство для всех, кто проживает на этой территории!

Так открывался Год народного единства. Дня народного единства стало мало. Теперь в нем тесно. Разве скажешь все за день? Про Россию и за год ничего толком не успеешь. Если только выбирать выражения... А кто ж возьмет на себя такой труд?..

А теперь-то было ясно кто.

— То же самое,— говорил Владимир Путин,— было и в более позднее время, во времена нашествия Наполеона и Гитлера. Ведь на нас двигались тогда тоже разноплеменные армии (и стали разноплененными.— А. К.). Они тоже были объединены, но их объединение было основано на совершенно других принципах: их объединяло желание наживы, желание оттяпать у нас что-то, завоевать, разрушить, захватить!.. А нас объединяло стремление все сохранить: нашу общую землю, наши семьи, нашу культуру, наши традиции! Такое единство является самым мощным и самым сильным.

Президент объявил Год единства народов России открытым. А о закрытии можно и не говорить (как о мобилизации). И дольше века будет длиться день.

— Спасибо, Владимир Владимирович, что сегодня с нами!..— выворачивала душу ведущая.

А что ж: и сегодня, и вчера, и завтра...

— У каждого из нас сегодня окрепло в душе это гордое чувство: мы — россияне! — признавался ведущий.

Без Надежды Кадышевой народ не полон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Без Надежды Кадышевой народ не полон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— А в России, как известно, всегда поет душа, когда хорошо. Друзья, подпевайте, танцуйте: на сцене Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо»! — подпевала ему ведущая.

Молодые и юные участники торжества взвыли от неописуемого восторга.

На сцене был их кумир.

Андрей Колесников