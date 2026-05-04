Дагестану готовят тандем

Новым главой Дагестана станет Федор Щукин, занимающий с 2024 года пост председателя Верховного суда республики. Об этом было объявлено перед майскими праздниками на встрече президента Владимира Путина с группой дагестанских политиков. Господин Щукин будет первым русским, возглавившим этот регион в постсоветское время. Но эксперты не считают это событие революционным, отмечая, что исполнительная власть останется в руках заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова, рекомендованного на той же встрече на должность дагестанского премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Щукин отработал в Дагестане судьей всего два года, но уже заслужил рекомендацию на пост руководителя республики

Фото: Муса Салгереев / ТАСС Федор Щукин отработал в Дагестане судьей всего два года, но уже заслужил рекомендацию на пост руководителя республики

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

О предстоящем уходе главы Дагестана Сергея Меликова Владимир Путин объявил вечером 30 апреля на встрече с высокопоставленными республиканскими политиками. Президент напомнил, что срок полномочий господина Меликова заканчивается в сентябре: «Он многое сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу: жизнь идет дальше». Какую именно должность займет нынешний глава региона и когда это произойдет, господин Путин не уточнил.

По поводу того, кто мог бы сменить Сергея Меликова, президент попросил высказаться участников встречи. Выступивший от их имени председатель Народного собрания (парламента) Дагестана Заур Аскендеров пояснил, что для будущего руководителя важны такие черты, как доверие со стороны жителей, профессионализм и высокие моральные качества. Всем этим требованиям, по мнению спикера, отвечает председатель Верховного суда республики Федор Щукин, который приехал в Дагестан из Нижегородской области в 2024 году и за два года работы «гармонично вписался в общество». А пост председателя республиканского правительства мог бы занять замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомед Рамазанов, добавил господин Аскендеров.

В Дагестане, где проживает более 60 народностей, в постсоветское время (да и в советское тоже) практиковался национальный принцип разделения власти: представители одного этноса никогда не занимали два и тем более три основных поста — главы республики, премьера и спикера парламента. Чаще всего на посту руководителя чередовались представители двух основных народов региона — аварцев и даргинцев. А вот чисто русских губернаторов у Дагестана в постсоветское время не было: возглавивший регион в 2018 году Владимир Васильев — сын казаха, а сменивший его в 2020-м Сергей Меликов — наполовину лезгин. Поэтому предстоящее назначение новым руководителем русского Федора Щукина можно считать своеобразной «национально-кадровой революцией».

Впрочем, опрошенные “Ъ” эксперты с такой оценкой не согласны. Выдвижение господина Щукина не является ни прецедентным, ни оригинальным, настаивает политолог Виталий Иванов: «Это продолжение кадровых экспериментов, которые центр производит после ликвидации аварско-даргинской дуополии, пытаясь найти оптимальную формулу власти». Для дагестанцев господа Васильев и Меликов тоже были «чужими» и не вовлеченными в жизнь республики, поясняет эксперт. А вот тот факт, что в Дагестане впервые реализуется «тандемная конструкция», выглядит примечательно, добавляет господин Иванов: «При этом понятно, что Рамазанов будет не просто премьером, а премьером-соправителем. И кто из них окажется влиятельнее, учитывая бэкграунд,— это еще вопрос».

Назначение Федора Щукина местные элиты могли бы посчитать русификацией, если бы в регион массово потянулись русские кадры на смену местным, добавляет политолог Константин Калачев. «Но этого не было при Васильеве, не будет и сейчас. Тем более что исполнительная власть в руках Магомеда Рамазанова»,— резюмирует эксперт.

Григорий Лейба, Афанасий Сборов