Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Мадуро захвачен и вывезен из страны»

Дональд Трамп отчитался о результатах операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп 3 января перешел от слов к делу, распорядившись атаковать территорию Венесуэлы. При этом ударами по гражданским и военным объектам дело не ограничилось. Главным итогом операции, как написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social, стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По данным американских СМИ, операцию провели бойцы элитного подразделения «Дельта». Союзники Венесуэлы назвали атаку «актом вооруженной агрессии», который «вызывает глубокую озабоченность и осуждение».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре) и министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопез (справа)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре) и министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопез (справа)

Фото: Miraflores Palace / Handout / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре) и министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопез (справа)

Фото: Miraflores Palace / Handout / Reuters

Около двух часов ночи по местному времени в столице Венесуэлы Каракасе раздалась серия взрывов. Главный результат этой атаки стал известен спустя несколько часов. Президент Трамп написал, что в ходе операции «были захвачены и вывезены из страны» президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. «Много тщательного планирования и много великих, выдающихся военных и людей (были вовлечены в операцию.— “Ъ”). Это была на самом деле блестящая операция»,— заявил он также в телефонном разговоре с изданием The New York Times.

По данным CBS News, Николаса Мадуро захватили бойцы американского элитного подразделения «Дельта». В свою очередь, NYT сообщила, что в ходе военной операции США не понесли потерь среди личного состава.

Чем известен Николас Мадуро

Читать далее

«Сегодня ночью, 3 января, венесуэльский народ стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства США,— сказал в видеообращении к нации министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.— К настоящему моменту варварские вторгшиеся силы, осквернившие нашу священную землю в районах Фуэрте-Тиуны, Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, нанесли удары ракетами и реактивными снарядами, выпущенными с боевых вертолетов, по жилым кварталам с гражданским населением. Проводится сбор информации о раненых и погибших».

«Нас атаковали, но нас не согнут,— заявил министр. И пообещал:— Вместе — солдаты и народ — мы сформируем неразрушимую стену сопротивления». Он призвал сограждан не поддаваться панике и анархии — «таким же смертельным оружиям, как и бомбы».

В посольстве Венесуэлы в РФ заявили, что США «грубо нарушили устав Организации Объединенных Наций, прежде всего его статьи 1 и 2, закрепляющие уважение суверенитета, юридическое равенство государств и запрет на применение силы».

Как сообщил, ссылаясь на источники, американский телеканал CBS News, вооруженные силы США первоначально планировали начать военную операцию 25 декабря, в католическое Рождество, однако затем она была перенесена на более поздний срок. По данным СМИ, приоритет тогда был отдан авиаударам США по объектам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) в Нигерии. Позже сроки вновь переносились, так как военное руководство ожидало улучшения погодных условий для получения преимущества.

Атака на Венесуэлу и захват Мадуро: власти обвинили США в военной агрессии. Главное

Читать далее

Пока официально список целей американских военных не разглашался. Но, по разным данным, были атакованы международный аэропорт имени Симона Боливара вблизи Каракаса, база ВВС «Ла-Карлота», военная база «Форт-Тиуна», резиденция вице-президента, антенна связи в районе Эль Волкан на юге Каракаса, порт Ла-Гуайра на побережье Карибского моря. Президент Колумбии Густаво Петро написал в соцсети X, что всего в Каракасе было атаковано не менее 11 объектов. Среди них он назвал здание Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Российские эксперты — об атаке США на Венесуэлу

В посольстве РФ в Венесуэле сообщили, что их здание не пострадало. «По районам, где расположена российская дипмиссия, а также прилегающим к ним частям венесуэльской столицы удары не наносились. Все сотрудники диппредставительства находятся в безопасности,— отметили в дипмиссии.— Информация о пострадавших или погибших гражданах РФ не поступала. Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны».

В Российском союзе туриндустрии сообщили журналистам, что, по предварительной информации, на данный момент организованных туристов из России на территории Венесуэлы нет.

Все союзники Венесуэлы, включая Россию, немедленно осудили атаку со стороны США. МИД РФ назвал произошедшее «актом вооруженной агрессии», который «вызывает глубокую озабоченность и осуждение». «Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости»,— заявили в ведомстве, призвав «не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога».

Заявление МИД РФ в связи с ситуацией в Венесуэле

Читать далее

Куба потребовала «срочной реакции международного сообщества на преступное нападение США». А Колумбия призвала Организацию американских государств и ООН провести экстренные заседания.

Между тем совсем иначе отреагировал идеологический союзник Дональда Трампа, либертарианский президент Аргентины Хавьер Милей. «Свобода наступает, да здравствует свобода»,— написал он в X, сопроводив этой фразой публикацию СМИ о захвате Мадуро.

По сообщениям американских СМИ, в 19:00 по московскому времени Дональд Трамп проведет пресс-конференцию по ситуации вокруг Венесуэлы.

Николай Амелин

Фотогалерея

Политический путь Николаса Мадуро

Предыдущая фотография
Президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) беседует с главой МИД Николасом Мадуро во время встречи с китайскими бизнесменами во дворце Мирафлорес в Каракасе, 2006 год

Президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) беседует с главой МИД Николасом Мадуро во время встречи с китайскими бизнесменами во дворце Мирафлорес в Каракасе, 2006 год

Фото: Fernando Llano / AP

Глава МИД Колумбии Фернандо Араухо (слева) и Николас Мадуро во дворце Сан-Карлос в Боготе, 2007 год

Глава МИД Колумбии Фернандо Араухо (слева) и Николас Мадуро во дворце Сан-Карлос в Боготе, 2007 год

Фото: Gabriel Cruz / Foreign Ministry / Handout / Reuters

Глава МИД Венесуэлы в аэропорту Комалапа, по пути на инаугурацию президента Сальвадора Маурисио Фунеса, 2009 год

Глава МИД Венесуэлы в аэропорту Комалапа, по пути на инаугурацию президента Сальвадора Маурисио Фунеса, 2009 год

Фото: Edgar Romero / AP

Николас Мадуро по пути на заседание Южноамериканского союза Наций, созванного для обсуждения политического кризиса между Колумбией и Венесуэлой в столице Эквадора Кито, 2010 год

Николас Мадуро по пути на заседание Южноамериканского союза Наций, созванного для обсуждения политического кризиса между Колумбией и Венесуэлой в столице Эквадора Кито, 2010 год

Фото: Dolores Ochoa / AP

Николас Мадуро и глава МИД Боливии Давид Чокеуанка (справа) после встречи в Ла-Пасе, 2010 год

Николас Мадуро и глава МИД Боливии Давид Чокеуанка (справа) после встречи в Ла-Пасе, 2010 год

Фото: Juan Karita / AP

На пресс-конференции в Сантьяго после встречи с главой МИД Чили Альфредо Морено, 2010 год

На пресс-конференции в Сантьяго после встречи с главой МИД Чили Альфредо Морено, 2010 год

Фото: Roberto Candia / AP

Николас Мадуро после пресс-конференции в Каракасе. В тот день он направил ноту протеста правительству Колумбии, обвинившего власти Венесуэлы в укрывании на своей территории членов революционной организации FARC, 2010 год

Николас Мадуро после пресс-конференции в Каракасе. В тот день он направил ноту протеста правительству Колумбии, обвинившего власти Венесуэлы в укрывании на своей территории членов революционной организации FARC, 2010 год

Фото: Ariana Cubillos / AP

Во время официальной церемонии приветствия по прибытии во дворец Итамарати в Бразилии, 2011 год

Во время официальной церемонии приветствия по прибытии во дворец Итамарати в Бразилии, 2011 год

Фото: Eraldo Peres / AP

С лидерами стран на шестом Саммите Америк в Картахене (Колумбия), 2012 год

С лидерами стран на шестом Саммите Америк в Картахене (Колумбия), 2012 год

Фото: Fernando Llano / AP

Николас Мадуро в должности вице-президента Венесуэлы во время демонстрации сторонников президента республики Уго Чавеса, проходившего лечение от рака на Кубе, февраль 2013 года

Николас Мадуро в должности вице-президента Венесуэлы во время демонстрации сторонников президента республики Уго Чавеса, проходившего лечение от рака на Кубе, февраль 2013 года

Фото: Ariana Cubillos / AP

Вице-президент Николас Мадуро и председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо приветствуют слушателей ежегодного обращения президента к нации в Каракасе, 2013 год. Мадуро впервые представил доклад от имени главы республики Уго Чавеса

Вице-президент Николас Мадуро и председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо приветствуют слушателей ежегодного обращения президента к нации в Каракасе, 2013 год. Мадуро впервые представил доклад от имени главы республики Уго Чавеса

Фото: Fernando Llano / AP

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадуро обращается к гражданам, прибывшим на церемонию прощания с покойным президентом Уго Чавесом в Каракасе, март 2013 года

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадуро обращается к гражданам, прибывшим на церемонию прощания с покойным президентом Уго Чавесом в Каракасе, март 2013 года

Фото: Rodrigo Abd / AP

«Я сын Чавеса, так я себя ощущаю, причем я никогда не думал, что он возложит на меня такую ответственность»&lt;br> На фото: избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует сторонников по пути на церемонию инаугурации, апрель 2013 года

«Я сын Чавеса, так я себя ощущаю, причем я никогда не думал, что он возложит на меня такую ответственность»
На фото: избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует сторонников по пути на церемонию инаугурации, апрель 2013 года

Фото: Gil Montano / AP

Николас Мадуро на митинге, 2018 год

Николас Мадуро на митинге, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

С президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле, май 2025 года

С президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С супругой Силией Флорес (справа) на военном параде в Москве, май 2025 года

С супругой Силией Флорес (справа) на военном параде в Москве, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Во время траурной процессии по захоронению бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в военном музее в Каракасе, 2013 год

Во время траурной процессии по захоронению бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в военном музее в Каракасе, 2013 год

Фото: Fernando Llano / AP

Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро на предвыборном митинге в апреле 2013 года. Во время митинга он заявил, что покойный Уго Чавес явился ему во сне в образе «очень маленькой птички», чтобы дать свое благословение

Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро на предвыборном митинге в апреле 2013 года. Во время митинга он заявил, что покойный Уго Чавес явился ему во сне в образе «очень маленькой птички», чтобы дать свое благословение

Фото: Ariana Cubillos / AP

Николас Мадуро с супругой Силией Флорес приветствуют сторонников во время предвыборного митинга в Каракасе, 2018 год

Николас Мадуро с супругой Силией Флорес приветствуют сторонников во время предвыборного митинга в Каракасе, 2018 год

Фото: Carlos Jasso / File Photo / Reuters

Следующая фотография
1 / 19

Президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) беседует с главой МИД Николасом Мадуро во время встречи с китайскими бизнесменами во дворце Мирафлорес в Каракасе, 2006 год

Фото: Fernando Llano / AP

Глава МИД Колумбии Фернандо Араухо (слева) и Николас Мадуро во дворце Сан-Карлос в Боготе, 2007 год

Фото: Gabriel Cruz / Foreign Ministry / Handout / Reuters

Глава МИД Венесуэлы в аэропорту Комалапа, по пути на инаугурацию президента Сальвадора Маурисио Фунеса, 2009 год

Фото: Edgar Romero / AP

Николас Мадуро по пути на заседание Южноамериканского союза Наций, созванного для обсуждения политического кризиса между Колумбией и Венесуэлой в столице Эквадора Кито, 2010 год

Фото: Dolores Ochoa / AP

Николас Мадуро и глава МИД Боливии Давид Чокеуанка (справа) после встречи в Ла-Пасе, 2010 год

Фото: Juan Karita / AP

На пресс-конференции в Сантьяго после встречи с главой МИД Чили Альфредо Морено, 2010 год

Фото: Roberto Candia / AP

Николас Мадуро после пресс-конференции в Каракасе. В тот день он направил ноту протеста правительству Колумбии, обвинившего власти Венесуэлы в укрывании на своей территории членов революционной организации FARC, 2010 год

Фото: Ariana Cubillos / AP

Во время официальной церемонии приветствия по прибытии во дворец Итамарати в Бразилии, 2011 год

Фото: Eraldo Peres / AP

С лидерами стран на шестом Саммите Америк в Картахене (Колумбия), 2012 год

Фото: Fernando Llano / AP

Николас Мадуро в должности вице-президента Венесуэлы во время демонстрации сторонников президента республики Уго Чавеса, проходившего лечение от рака на Кубе, февраль 2013 года

Фото: Ariana Cubillos / AP

Вице-президент Николас Мадуро и председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо приветствуют слушателей ежегодного обращения президента к нации в Каракасе, 2013 год. Мадуро впервые представил доклад от имени главы республики Уго Чавеса

Фото: Fernando Llano / AP

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадуро обращается к гражданам, прибывшим на церемонию прощания с покойным президентом Уго Чавесом в Каракасе, март 2013 года

Фото: Rodrigo Abd / AP

«Я сын Чавеса, так я себя ощущаю, причем я никогда не думал, что он возложит на меня такую ответственность»
На фото: избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует сторонников по пути на церемонию инаугурации, апрель 2013 года

Фото: Gil Montano / AP

Николас Мадуро на митинге, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

С президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С супругой Силией Флорес (справа) на военном параде в Москве, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Во время траурной процессии по захоронению бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в военном музее в Каракасе, 2013 год

Фото: Fernando Llano / AP

Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро на предвыборном митинге в апреле 2013 года. Во время митинга он заявил, что покойный Уго Чавес явился ему во сне в образе «очень маленькой птички», чтобы дать свое благословение

Фото: Ariana Cubillos / AP

Николас Мадуро с супругой Силией Флорес приветствуют сторонников во время предвыборного митинга в Каракасе, 2018 год

Фото: Carlos Jasso / File Photo / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все