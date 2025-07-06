Дрон победы, раздавайся!

6 июля президент России Владимир Путин приехал в национальный центр «Россия», на форум ОНФ «Все для Победы!», и оценил его трехлетние усилия. Сделал это и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лауреаты премии что-то объясняли Владимиру Путину прямо на сцене

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лауреаты премии что-то объясняли Владимиру Путину прямо на сцене

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Форум «Все для Победы!» проходил в, можно сказать, полюбившемся организаторам мероприятий с участием президента национальном центре «Россия».

До того как Владимир Путин вышел на сцену, глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов рассказал ему, как действует ОНФ в сложившихся обстоятельствах, описал, как простые люди работают на победу.

— Помните, как мы год назад в Туле собирались на похожее мероприятие? — спросил Михаил Кузнецов.— Мы тогда только стартовали с нашим приложением «Радар». Это каждый человек может фотографировать летящий беспилотник и сразу отправить его по адресу в приложении. ПВОшники забирают эту информацию, ну и... Сейчас уже 1 млн 300 тыс. человек скачали это приложение, и 750 беспилотников сбито благодаря простым людям в Брянской области, в Тульской области... По ночам выходят, фотографируют... Они первые, кто засекает, и ПВО успевает отработать...

Наши люди — такие. Давно пора было использовать этот невероятный потенциал. Лучше, конечно, выключить комментарии, делающиеся в ходе записи, а то долго такого напряжения никакие эксперты не выдержат.

— Или вот,— продолжал Михаил Кузнецов,— с ФСБ мы сделали новую модель, они передали нам ряд угрозообразующих факторов на бдительность. Например, грибники обнаружили в лесу беспилотник. Идешь, фотографируешь, отсылаешь... Группа приезжает и, соответственно, дезактивирует.

Интересно, что и я, простой человек, накануне ходил с товарищами за грибами в подмосковный лес и как раз обнаружил беспилотник, правда, уже сбитый. Его разметало метров на 200, но нами были обнаружены крылья, двигатель, фюзеляж... Мы все нашли. Белых, кстати, нашли меньше, чем частей от этого беспилотника. Если что, точку в геотрекере поставили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники форума ждали президента под песни Дениса Майданова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Участники форума ждали президента под песни Дениса Майданова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин подошел к стенду, где ему рассказали, как сотрудники ОНФ заезжают в только что освобожденные районы, то есть «по-горячему», привозят «продуктовые наборы, гигиену, тепловые пушки, если холодно, для детей стараемся привезти... занимаемся эвакуацией граждан, которые попадают под обстрелы, жилья-то у них уже, как правило, нету... И потом по большой России развозим...»

— Какой транспорт используете? — интересовался президент.

— Отечественный,— пожимал плечами сотрудник ОНФ.— Нашу «буханку» любимую. Мы ж ее знаем... Изучили руками... Сами чиним, сами ездим...РЭБ (устройство радиоэлектронной борьбы с дронами.— А. К.) ставим... Ответственность за людей же чувствуешь...

И еще одну историю рассказал этот человек:

— Сталкиваемся с такими ситуациями. ВСУ силой забирают наших детей... В Авдеевке столкнулись с такой семьей. Забрали силой ребенка, увезли на подконтрольную территорию, и отец семейства Игорь рассказал нам, как он поехал на ту территорию, узнал, в каком лагере держали сына... Правдами-неправдами вызволил его, забрал оттуда... Сейчас вся семья в Авдеевке... Паспорта получили (российские то есть.— А. К.).

Как отцу это удалось, как отдали сына — вряд ли отец расскажет подробности. И сын промолчит.

— Мы — команда,— сказал ему Владимир Путин.

Кто-то вызволяет, кто-то дает паспорт.

— У меня просьба касаемо кратковременных командировок врачей в военные госпиталя,— сказал другой сотрудник ОНФ.— Существует практика: гражданских врачей отправляют в гражданские госпиталя. А это тыловые. Хотелось бы помогать в передовых.

— Сейчас не пускают? — переспросил Владимир Путин.

— Нужно подписывать долгосрочные контракты... А мы здесь тоже нужны... Это даст хорошие результаты...

— Я переговорю с правительством,— пообещал российский президент.

Вряд ли не решится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники форума пели уже в фойе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Участники форума пели уже в фойе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На следующем стенде президенту рассказывали:

— За три года мы укатали десять КамАЗов в своих командировках, через наши склад прошло 10 тыс. тонн гуманитарной помощи, 5 тыс. волонтеров, даже десять волонтерских свадеб успели сыграть... Когда в марте 2022 года начались перебои с питьевой водой в Мариуполе, правительство Москвы выделило нам четыре водовозки, и с ближайшего источника в Новоазовске наши ребята в круглосуточном режиме мимо позиций противника на «Азовстали» возили питьевую воду гражданским...

Людям тут было о чем рассказать Верховному главнокомандующему.

Тем временем на сцене властвовал депутат Госдумы и член Центрального штаба ОНФ Денис Майданов в своей знаменитой майке с портретом Владимира Путина в половину лица. При этом Денис Майданов так энергично махал правой рукой по струнам, что само собой получалось: когда Денис Майданов пел, Владимир Путин кривился.

— Эх, была не была,

Кони рвут удила...

Кровью тронут осколок зари...

Гибель, хмель да острог...

Посреди трех дорог

Мы всегда выбираем все три!

И рифмы тут были ни при чем. Да, их не было, ну и что? По существу-то ведь верно.

— Мы с вами находимся в сложнейшем геополитическом, историческом моменте,— рассказал Денис Майданов,— и как бы ни было сложно, мы всегда побеждаем. И пусть победы будут разные: карьерные, любовные, духовные, спортивные!..

Денис Майданов легко обобщал.

— Сегодня нужны военные победы! И они обязательно будут! Главное, чтобы за них было ничего не жаль!

И это было начало следующей, четвертой по счету его песни на этой сцене. Что ж, однажды в Сочи, в Олимпийском парке, я был свидетелем того, как Денис Майданов в ожидании Владимира Путина за два с лишним часа перепел вообще весь свой репертуар и пошел на второй круг...

И тут ему тоже пришлось еще постараться... То есть было еще три...

— Денис, мы все любим твои песни, и просто так мы тебя не отпустим,— вмешался наконец ведущий.— Я приглашаю на эту сцену участника СВО Артура Саянова... Что для вас, Денис и Артур, «все для Победы!»?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Майданов и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Денис Майданов и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Артур Саянов сказал, что это «вечная слава героям Отечества», а Денис Майданов — что «четкое понимание своей точки в историческом пространстве» и что «нам отвел Господь Бог этот период жизни и мы обязаны протащить его на своих плечах для молодежи»...

Говорил не хуже, чем пел. А может, даже лучше.

Их просили сказать что-то матерям и молодым бойцам, и Артур Саянов, крепкий, спокойный дядька, говорил — как высекал в граните:

— В чем разница между героем и трусом? Просто один в состоянии переломить это липкое чувство страха, а другой — нет. И вот эти мальчишки, когда они попадают на войну, когда они становятся воинами, они видят, как воюют их старшие товарищи, и становятся героями. И хочется сказать им: «Братцы, сберегите свои жизни и вернитесь домой...Берегите себя, ребятки, и возвращайтесь домой живыми...»

Они спели еще одну песню — уже вдвоем. Артур Саянов и тут не подвел. Да и Денис Майданов, кажется, немного расслабился и говорил уже не так, чтобы не только собрать, но и удержать стадион.

Когда они ушли со сцены, вспомнили телеведущих, военкоров, блогеров, артистов, спортсменов, политиков... Список оказался не очень длинным, и те, кто в него не вошел, видимо, уместились в понятие «и многие, многие другие»...

Владимир Путин, появившись на сцене, сказал много хороших слов ОНФ — и по делу:

— «Народный фронт» взял на себя ту самую работу, ту самую миссию, которую обязан был взять, потому что «Народный фронт» — он и есть часть нашего народа.

Минутой молчания почтили память заместителя главкома ВМФ России Михаила Гудкова, не так давно назначенного Владимиром Путиным на эту должность, причем, как говорится в глаза, на подводной лодке.

— Настоящий русский офицер, он с первых дней участвовал в специальной военной операции, командовал легендарной 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, которая покрыла себя славой в тяжелейших боях на самых ответственных направлениях, вместе со своими боевыми товарищами защищала и освобождала Курскую землю. Теперь эта бригада будет носить имя генерала Гудкова. Он погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг. Повысил его до уровня замглавкома. Не было прямой необходимости у этого офицера опять появляться в боевых порядках и на пунктах управления, но он считал это своим долгом и выполнил его до конца перед Россией,— говорил Верховный главнокомандующий.

Позже он в этот день встретился с вдовой Михаила Гудкова и передал ей на хранение «Золотую Звезду» Героя России, вторую у него по счету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минута молчания

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Минута молчания

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Во всех регионах создаются волонтерские братства, в рамках общественных и частных инициатив открываются мастерские, цеха, целые производства,— говорил Верховный главнокомандующий.— Люди объединяются в народные полки так называемые, как сейчас показали, швейные батальоны — швейбаты. К слову, если посчитать общую площадь изготовленных ими одних лишь маскировочных сетей, выйдет 20 млн квадратных метров.

Можно чуть не всю планету укрыть. Да ведь и амбиции такие.

— Отлично себя зарекомендовал и активно действует «Кулибин-клуб», созданный совместно с Минобороны. Только что на выставке посмотрели некоторые разработки наших изобретателей, новаторов, талантливых технарей — впечатляет! — поделился президент.— В таких народных КБ, порой просто «на коленке», в гаражах и за домашними ноутбуками российские Кулибины порой придумывают такое, что превосходит по качеству и эффективности некоторое «железо» наших противников из стран НАТО!

Давно уже никто не стесняется называть их прямыми противниками. Да чего уж тут стесняться?

— Вы знаете, в чем дело, что я для себя сейчас понял и обнаружил?..— посмотрел в зал Владимир Путин.— Почему это так эффективно? Потому что напрямую связано с нашими ребятами, которые воюют. Вы, ваши коллеги, товарищи знают, где надо, что надо, в какое время года надо, именно к этому приспосабливают, и это эффективно работает! Это не какая-то поставка из-за бугра (из Китая или из Ирана, но все равно «спасибо». Хотя, может, Владимир Путин имел в виду ВСУ, которые снабжает НАТО.— А. К.), это то, что сейчас востребовано и делается, причем делается талантливыми людьми! Это очень здорово. Я хочу еще раз за это поблагодарить.

У президента появились и другие соображения вне текста речи, которыми он теперь намерен был поделиться:

— Например, только «Народным фронтом» поставлено в войска 110 тыс. беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне, устойчивые к помехам. По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на два миллиарда долларов!

Бурные аплодисменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин в хороших руках

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин в хороших руках

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Правильно, пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки! — кивнул Владимир Путин.— Вместо того, чтобы развивать свои системы здравоохранения, а там много проблем, мы знаем это хорошо!.. Системы ЖКХ те же самые, поднимать заработные платы и так далее... Но и трудоустраивать мигрантов, которые в большом количестве туда переселяются, именно трудоустраивать, чтобы они не занимали рабочие места местных граждан, а работали там, где нужно!.. Не всегда получается...— с сочувствием произнес Владимир Путин.— И везде много проблем подобного рода, у нас тоже, но у них гораздо более острые… (Нет, никто не спорит...— А. К.) И чем дальше они будут проводить политику, которую проводят в отношении России до сих пор, тем хуже будет у них!

Поиграл, как говорится, на нервах западных налогоплательщиков.

Едва ли не впервые президент обратился к передовой части молодежи:

— Теперь что касается информационного фланга, то и здесь, в народных «кибердружинах» уже 60 тыс. закаленных, опытных бойцов. Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае: бьются за страну, за правду, отстаивают наши ценности и интересы на цифровом поле боя, выявляют вредоносный контент, разоблачают вранье и ложь, пресекают информационные провокации, направленные против единства нашего общества, межнационального и межрелигиозного согласия!

Наконец-то и их оценили.

Верховный главнокомандующий вручил премии «Все для Победы!».

Одна из награжденных, Ольга Язева, говорила:

— Я — мать, мои старшие сыновья приняли решение встать на защиту нашей прекрасной Родины. И мое сердце полно любви и благодарности, в нем найдется место каждому воину России. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь плетет маскировочные сети, вяжет и шьет, собирает посылки, все покрывает, всему верит, на все надеется и все переносит.

Верим, надеемся, перенесем.

Андрей Колесников