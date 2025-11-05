«Центру русской земли» подыскали губернатора

В ночь на 5 ноября разрешился один из самых затяжных кадровых вопросов последнего времени: президент Владимир Путин назначил заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. После перехода экс-главы региона Игоря Рудени на пост полпреда президента на Северо-Западе эта позиция оставалась вакантной больше месяца, поскольку сразу несколько высокопоставленных претендентов, по данным “Ъ”, от предложения возглавить область отказались. В итоге выбор был сделан в пользу ФАС, откуда ранее уже были делегированы в региональную власть пермский и ярославский губернаторы, напоминает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Королев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Виталий Королев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Поздно вечером 4 ноября Владимир Путин провел рабочую встречу с Виталием Королевым. «Вы являетесь заместителем одного из крупнейших наших федеральных ведомств — антимонопольной службы. Она во всех секторах экономики работает, во всех регионах страны. И у вас все получается»,— констатировал президент. Предложив чиновнику «попробовать свои силы на региональном поприще», глава государства напомнил, что Тверская область — «один из заметных, очень важных регионов»: «Непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения». «Это, что называется, самый центр русской земли,— подчеркнул господин Путин.— И не потому, что он входит в Центральный (федеральный.— “Ъ”) округ, а по тому, что по истории, по тому, что и как делалось на этой земле в интересах укрепления нашего государства».

«Там много вопросов, повторяю, которые требуют особого внимания, но это очень интересный регион. Вопрос: вы готовы к этой работе?» — поинтересовался Владимир Путин. Виталий Королев был готов и пообещал оправдать доверие. Своим главным приоритетом он назвал «повышение качества жизни людей», а первой задачей — обеспечение надлежащего контроля и подготовки к зиме: «Чтобы у людей были свет и тепло в домах, особенно в зимнее время».

Кроме того, господин Королев обратил внимание на поддержку семей участников СВО и продолжение работы по развитию экономического потенциала региона, в частности проекта высокоскоростной магистрали, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. «Работая на госслужбе, я привык ваши поручения выполнять безусловно и продолжу это делать впредь»,— отрапортовал чиновник. В ответ президент напомнил, что «опору надо делать, конечно, на людей, которые знают регион, работают там, живут и считают это своей малой родиной». Указ о назначении Виталия Королева был подписан уже после полуночи и датирован 5 ноября.

Напомним, должность тверского губернатора стала вакантной 29 сентября, когда прежний глава региона Игорь Руденя был назначен полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. По данным “Ъ”, в числе его возможных сменщиков рассматривались замминистра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев и начальник управления президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов. Однако оба от такой возможности отказались, говорили источники “Ъ”. 31 октября РБК называл в числе возможных кандидатов Виталия Королева и бывшего сити-менеджера Твери Василия Толоко, который сейчас возглавляет департамент экономики и финансов правительства России.

45-летний Виталий Королев, отработавший в ФАС 20 лет (см. справку), стал уже третьим губернатором, пришедшим из антимонопольного ведомства за последние пять лет. В 2020 году начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Дмитрий Махонин был назначен главой Пермского края, а в 2021-м замглавы ФАС Михаил Евраев возглавил Ярославскую область. Интересно, что оба имели отношение к «Яблоку», членом политсовета которого являлся экс-глава ФАС Игорь Артемьев: господин Махонин в 2016 году баллотировался от этой партии в Госдуму, а господин Евраев в начале 2000-х был партийным функционером в Санкт-Петербурге. Господин Королев, в отличие от коллег, «яблочного» бэкграунда не имеет.

Политолог Ростислав Туровский констатирует, что ФАС стала своеобразной кузницей кадров для губернаторского корпуса, хотя поначалу это было неожиданно, учитывая, что это «люди непубличные и со специфическим, узким фронтом работы».

«По Тверской области, как известно, решение принималось очень долго. Поэтому новое обращение к ФАС выглядит как шаг, перед которым других вариантов по разным причинам уже не осталось»,— обращает внимание эксперт.

«В Тверской области свои кадры давно не продвигаются, да и регион близок к столице, так что вариант с местным назначенцем изначально был маловероятным. Опыт других регионов показывает, что губернаторы-"антимонопольщики" склонны активно менять команду и привлекать своих сотрудников, особенно это было заметно в Ярославле. Так что Тверь ждет очередная крупная ротация чиновников»,— прогнозирует господин Туровский.

Политолог Константин Калачев считает, что выбор между «варягом» Виталием Королевым и бывшим мэром Твери Василием Толоко был сделан в пользу первого благодаря отсутствию связей с «местной элитой». «Другим аргументом является его способность поднять эффективность и качество регионального управления, решать бюджетные проблемы, экономить каждый рубль. Через Тверскую область проходит новая высокоскоростная магистраль, видимо, тут умения и навыки Королева и пригодятся»,— добавляет господин Калачев.

Андрей Прах