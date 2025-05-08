Habemus Papam из Америки

Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево в четверг, 8 мая, был избран 267-м главой Римской католической церкви. Он взял себе имя Лев XIV. Обращаясь к пастве с приветственным словом, он выразил надежду на мир и поблагодарил своего предшественника Франциска, продолжателем дела которого, вероятно, станет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вновь избранный папа Лев XIV приветствует верующих с балкона собора Святого Петра

Фото: Vatican Media / Francesco Sforza / Handout / Reuters Вновь избранный папа Лев XIV приветствует верующих с балкона собора Святого Петра

Фото: Vatican Media / Francesco Sforza / Handout / Reuters

Белый дым из трубы над Сикстинской капеллой, взвившийся 8 мая после первого голосования вечерней сессии, был в определенной степени неожиданным. Решения кардиналов ожидали не раньше второго голосования. Как всегда в таких случаях, белый дым вызвал всеобщее ликование, которое продолжалось и спустя примерно час, когда протодьякон Доменик Мамберти появился в ложе собора Святого Петра, чтобы объявить имя нового понтифика.

То, что выбор кардиналов пал на Роберта Фрэнсиса Прево, стало неожиданностью. Он не фигурировал в списках «папабиле», то есть фаворитов. Но в итоге все-таки стал первым в истории католической церкви папой из Северной Америки.

Выйдя на балкон собора Святого Петра, новый папа заявил собравшимся на площади: «Мир вам всем! Дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за стадо Божье. Я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца и достигло ваших семей, всех людей, где бы они ни были, всех народов, всей земли. Мир вам!»

Особенно людей воодушевили слова благодарности в адрес усопшего понтифика Франциска. В частности, Лев XIV напомнил о последнем призыве к миру, с которым его предшественник выступил в пасхальное воскресенье накануне своей кончины. В обращении Франциска говорилось, что «человечество нуждается в воскресшем Христе, как в мосте, по которому людей достигнет Господь и его любовь». «Помогите нам, друг другу построить мосты… чтобы стать одним народом в вечном мире»,— сказал, в свою очередь, папа Лев XIV.

Новому понтифику 69 лет, он родился в Чикаго и большую часть служения провел в Перу. Он член ордена Святого Августина. Кардиналом Прево стал лишь в 2023 году, то есть при Франциске, с которым он в свое время лично познакомился в Перу. В последние два года Прево занимал в Ватикане влиятельный пост — управлял департаментом, который занимается вопросами епископской деятельности по всему миру. Как отмечает газета La Repubblica, новый папа до сих пор редко выступал по самым горячим темам: он отличается умеренностью и пользуется авторитетом у кардиналов за работоспособность и умение слушать.

Таким образом, скорее всего, новый папа будет продолжателем реформ Франциска, но в более умеренном ключе. Это, собственно, то, чего и ожидает от нового понтифика нуждающаяся в единении церковь.

Имя, избранное папой, как правило, во многом отражает его будущую политику. Лев XIII занимал Святой престол с 1878 по 1903 год и запомнился своей дипломатией. Так, за время его правления существенно улучшились взаимоотношения Папского престола со многими государствами, в том числе с Францией, Швейцарией, Испанией, Великобританией, большинством стран Латинской Америки. В целом он активно работал над усилением влияния католической церкви как на Западе, так и на Востоке. Кроме того, Лев XIII регулярно анализировал острые общественно-политические вопросы — например, критиковал социализм, коммунизм и учение о классовой борьбе.

Сразу после избрания Льва XIV в Ватикан полетели телеграммы из разных стран. Так, понтифика поздравил президент РФ Владимир Путин. «Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей»,— говорится в телеграмме из Кремля. «Поздравляем кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который только что был провозглашен папой римским. Большая честь осознавать, что он первый американский папа римский»,— написал президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

Премьер Испании Педро Санчес выразил надежду на то, что понтификат Льва XIV «будет способствовать укреплению диалога и защите прав человека в мире, нуждающемся в надежде и единстве». Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже упомянул о «мире и надежде». А глава Евросовета Антониу Кошта отметил: «Во времена разделения и неопределенности его духовное лидерство может помочь вдохновить на единство, сострадание и мир».

Елена Пушкарская, Ватикан; Николай Амелин