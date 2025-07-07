Последнее дело Романа Старовойта

В подмосковном Одинцово найдено тело бывшего министра транспорта России и губернатора Курской области Романа Старовойта. Смерть, предположительно, наступила от огнестрельного ранения, нанесенного из наградного пистолета Glock. По предварительным данным, гибель чиновника могла быть связана не столько с отставкой с поста министра, сколько с расследованием МВД взяток и хищений при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Господин Старовойт мог стать одним из основных фигурантов этого дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По главной версии следствия, Роман Старовойт покончил с собой

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ По главной версии следствия, Роман Старовойт покончил с собой

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Труп Романа Старовойта был найден около 15 часов в парке имени Малевича, что у деревни Раздоры (Одинцовский городской округ Подмосковья). Чиновник приехал туда на Tesla Model X 2018 года выпуска, оставив машину на стоянке. Смерть господина Старовойта, по предварительным данным, наступила за несколько часов до обнаружения, а ее причиной стало пулевое ранение из пистолета Glock, который нашли рядом с трупом. Этим оружием господин Старовойт был награжден в 2023 году по приказу главы МВД Владимира Колокольцева за заслуги в обеспечении правопорядка. «Награда — оценка не только моей деятельности, но и вклада всех курян, которые помогают в этом»,— говорил тогда господин Старовойт.

Тело на месте опознали не близкие родственники, а девушка, работавшая у него помощницей, с которой, по некоторым данным, он и жил в последнее время.

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По факту происшедшего следственные органы ГСУ СКР проводят доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение — возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК) или по факту убийства (квалификация по ст. 105 УК используется для более тщательного, с привлечением различных экспертов, расследования в том числе суицидов) или отказать в этом.

Предполагается, что господин Старовойт заранее знал о предстоящей отставке. Утром 7 июля, уже после того, как был обнародован соответствующий указ президента РФ Владимира Путина (и. о. министра назначен Андрей Никитин), заехал в Минтранс, простился с некоторыми из своих подчиненных, возможно, забрал из сейфа оружие и отправился в парк.

В последнее время, говорят источники “Ъ”, Роман Старовойт находился под угрозой не только отставки (ему вменялось в вину, например, непринятие действенных мер для преодоления авиатранспортных коллапсов, периодически возникавших после террористических атак дронов ВСУ), но и уголовного преследования в связи с деятельностью в Курской области.

Активное расследование хищений при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной началось в Курской области после отставки Романа Старовойта с поста губернатора в мае 2024 года (тогда он и возглавил Минтранс). К возведению же фортификаций в регионе приступили три года назад. На работы федеральный бюджет выделил более 19 млрд руб., которыми распоряжалась областная Корпорация развития. Осенью 2022 года господин Старовойт отчитывался об окончании строительства двух линий обороны, отмечая, что регион готов «отразить любые посягательства». Однако уже после его отставки вооруженные силы Украины смогли прорвать границу и оккупировать часть Суджанского района.

Как выяснилось в ходе проверок, строительство оборонительных сооружений так и не было завершено до момента вторжения ВСУ. Осенью 2024 года полиция провела масштабные обыски у подрядных организаций, работавших на границе, после чего были задержаны и заключены под стражу топ-менеджеры Корпорации развития Владимир Лукин и Игорь Грабин, пять предпринимателей — директор ООО «Торговый дом Курск» Денис Федоров, учредитель ООО «Сиэми» Виталий Синьговский, владелец ООО «Кремень» Игорь Ругаев, а также бенефициар и руководитель ООО «КТК Сервис» Максим Васильев и Андрей Воловиков. Чиновникам изначально следствие вменяло в вину злоупотребление полномочиями из-за необоснованного повторного авансирования контракта на 173 млн руб. (ст. 285 УК РФ), а бизнесменам — мошенничество и растрату на общую сумму свыше 120 млн руб. (ст. 159 и 160 УК РФ).

Проверка Генеральной прокуратуры РФ показала, что подрядчики и должностные лица могли украсть на строительстве оборонных сооружений в общей сложности более 4 млрд руб., часть из которых вывели через подконтрольные фирмы и потратили на элитные машины и недвижимость.

В начале 2025 года расследование уголовных дел передали в следственный департамент МВД, а обвиняемых этапировали в столичное СИЗО. После этого оперативники задержали члена команды Романа Старовойта Алексея Смирнова, который во время его губернаторства был председателем правительства Курской области, а после отставки на полгода возглавил регион. Господина Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова арестовали по обвинению в хищении порядка 1 млрд руб. при строительстве линий обороны (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину они, как и другие фигуранты дела, вначале не признавали. Однако впоследствии фигуранты стали сотрудничать со следствием, а в их показаниях появился Роман Старовойт, которому отводилась роль одного из организаторов хищений. По результатам проверки этих данных бывший губернатор и министр мог оказаться в СИЗО.

Николай Сергеев; Сергей Толмачев, Воронеж