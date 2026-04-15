Москва и Баку перевернули страницу конфликта

Россия и Азербайджан поставили точку в громкой истории, приведшей к резкому ухудшению отношений двух стран. 15 апреля стороны договорились о компенсациях за аварию самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, который потерпел крушение в декабре 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. МИДы двух стран в совместном заявлении признали, что инцидент произошел в результате «непреднамеренного срабатывания» системы ПВО в российском воздушном пространстве.

Бакинский мемориал погибшим в авиакатастрофе под Актау

Фото: Aziz Karimov / Reuters Бакинский мемориал погибшим в авиакатастрофе под Актау

О том, что Москва и Баку пришли к урегулированию последствий крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL в 2024 году, стало известно из совместного заявления министерств иностранных дел России и Азербайджана, опубликованного днем 15 апреля. «В соответствии с договоренностями президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации, достигнутыми на их встрече в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос о выплате компенсаций»,— говорится в заявлении.

Крушение самолета азербайджанских авиалиний, летевшего из Баку в Грозный, произошло 25 декабря 2024 года: в результате «внешнего воздействия», или, как признано теперь сторонами, в результате непреднамеренного срабатывания российской ПВО, лайнер авиакомпании AZAL получил повреждения в районе Грозного.

Сесть в Чечне самолет не смог — летчики дотянули до Казахстана, и под Актау лайнер рухнул на землю. 39 из 67 человек на борту погибли, в том числе 7 из 16 россиян.

С этого момента отношения между Москвой и Баку начали накаляться. В начале 2025 года Ильхам Алиев отменил свой визит в Москву во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. А летом того же года обвинил российские правоохранительные органы в намеренном затягивании расследования причин случившегося. Азербайджанский лидер пригрозил обратиться в международные судебные инстанции с иском к России.

Тогда же на фоне общего ухудшения союзнических отношений с Россией Ильхам Алиев впервые с начала СВО позволил себе открыто встать на сторону Киева. «Украина не должна соглашаться на оккупацию»,— посоветовал Алиев киевским властям, приведя в качестве примера для подражания опыт Азербайджана, силой вернувшего себе Карабах.

Ситуация усугубилась после еще одного громкого скандала в двусторонних отношениях. В июне прошлого года российские силовики задержали в Екатеринбурге этнических азербайджанцев, которых они подозревали в убийствах и покушениях.

В ходе задержания погибли двое задержанных, что вызвало крайне жесткую реакцию Баку. В ответ азербайджанская сторона отменила все российские культурные мероприятия в Азербайджане и приостановила сотрудничество на парламентском уровне. А в конце июня 2025 года в Баку прошли обыски в офисе «Sputnik-Азербайджан», формально никак не связанные ни с авиакатастрофой, ни с событиями в Екатеринбурге, но воспринятые в Москве как месть России. Тогда были задержаны глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов — они, по утверждению азербайджанской стороны, являлись сотрудниками ФСБ России, работавшими в агентстве под прикрытием (обоих отпустили только октябре 2025 года). 1 июля 2025 года в Баку задержали восемь россиян по обвинению в организации наркотрафика из Ирана. Среди задержанных — разработчики и предприниматели. Им вменяют незаконный оборот наркотиков (ст. 234.4 УК Азербайджана), по которой грозит длительный срок. Следствие продолжается, арестованным продлевали меру пресечения.

Сделать шаг к нормализации отношений двух стран удалось как раз в октябре, в ходе личной встречи в Душанбе лидеров России и Азербайджана. Владимир Путин отчасти признал вину России в крушении самолета: по его словам, трагедия была связана прежде всего с наличием украинского беспилотника в воздушном пространстве. Два месяца спустя Минтранс Казахстана в своем промежуточном отчете сообщил, что борт, очевидно, получил повреждения поражающими элементами боевой части ракеты, принадлежность которой установить не удалось.

Тогда же Владимир Путин пообещал выплатить компенсацию, окончательно о которой стороны, очевидно, и договорились сейчас.

«Предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия. Поступательное развитие российско-азербайджанских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств»,— отметили в нынешнем заявлении МИДы двух стран.

Беата Юркевич