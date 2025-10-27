Тверская неопределенность

Тверская область уже почти месяц живет без губернатора. 29 сентября президент назначил ее бывшего руководителя Игоря Руденю своим полномочным представителем на Северо-Западе, однако сменщика, вопреки сложившейся практике, до сих пор не определил. По данным “Ъ”, заминка могла возникнуть из-за того, что несколько высокопоставленных претендентов от возможности возглавить Тверскую область отказались.

Как ранее сообщал “Ъ”, в качестве одного из возможных сменщиков Игоря Рудени рассматривался заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, за плечами которого уже был кратковременный опыт руководства Белгородской областью (см. “Ъ” от 2 октября). По словам источника “Ъ” в администрации президента, на данный момент чиновник уже не является претендентом на этот пост. Другой источник, знакомый с обсуждением кадрового решения, уточнил, что замминистра отказался от возможности возглавить Тверскую область. Сам господин Буцаев не стал комментировать это “Ъ”.

Напомним, 29 сентября Владимир Путин назначил тверского губернатора Игоря Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе, завершив цепочку перестановок, вызванных смертью председателя Верховного суда Ирины Подносовой (инстанцию возглавил генпрокурор Игорь Краснов, а ему на смену пришел полпред Александр Гуцан). По сложившейся практике, нового руководителя субъекта глава государства определяет или сразу после отставки прежнего (порой даже в рамках одного указа), или в течение нескольких дней. Однако позиция главы Тверской области остается вакантной уже четыре недели.

Похожая заминка с назначением врио губернатора произошла в феврале, когда руководивший Новгородской областью Андрей Никитин стал заместителем министра транспорта. Указ о его сменщике, которым в итоге оказался первый вице-губернатор Александр Дронов, был подписан президентом спустя 26 дней (см. график).

Господин Дронов, впрочем, сразу считался основным претендентом на открывшуюся вакансию. Он же по должности возглавлял регион в статусе исполняющего обязанности. В Тверской области ситуация иная: руководство перешло заместителю председателя правительства — министру финансов Марине Подтиховой, которая, по данным “Ъ”, в качестве сменщика Игоря Рудени не рассматривается. Собеседник, близкий к руководству области, говорит, что активное кулуарное обсуждение кандидатуры будущего губернатора сменилось «полной тишиной».

Еще одним возможным претендентом на должность выступал начальник управления администрации президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, знает один из источников “Ъ”, однако сейчас, как и в случае с Денисом Буцаевым, его назначение уже не рассматривается. Среди потенциальных врио также фигурировал первый вице-губернатор Томской области Андрей Дунаев, говорит другой источник “Ъ”.

Глава Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов объясняет заминку тем, что вакансия образовалась в результате «неожиданного пасьянса с более масштабными перестановками». По его словам, появление скоростной трассы М-11, соединяющей Москву с Санкт-Петербургом, а также успешный карьерный трек Игоря Рудени показали, что Тверскую область можно рассматривать как «актив», который требует назначения «более высокого статусного чиновника», чем технический местный или федеральный управленец.

