Дан приказ Твери на Запад

Президент Владимир Путин 29 сентября назначил губернатора Тверской области Игоря Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Чиновник сменил на этом посту Александра Гуцана, который на прошлой неделе стал генеральным прокурором России. Источник “Ъ” в полпредстве называет господина Руденю «абсолютно незнакомой» для округа фигурой, однако не сомневается, что политическая стабильность, в том числе на выборах в Госдуму и Заксобрание Санкт-Петербурга в 2026 году, при нем будет обеспечена.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Указ о назначении нового полпреда в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Владимир Путин подписал сразу после рабочей встречи с Игорем Руденей, которая прошла в понедельник в Кремле. Содержание разговора, вопреки сложившейся традиции, на сайте президента публиковать не стали. Новый врио главы Тверской области на момент написания материала назначен не был. Господин Руденя не ответил на звонки и сообщения “Ъ”.

Игорь Руденя стал девятым представителем президента на Северо-Западе.

Ранее этот пост занимали Виктор Черкесов (2000–2003), Валентина Матвиенко (2003), Илья Клебанов (2003–2011), Николай Винниченко (2011–2013), Владимир Булавин (2013–2016), Николай Цуканов (2016–2017), Александр Беглов (2017–2018) и Александр Гуцан (2018–2025). Последний 24 сентября был назначен генпрокурором, сменив ушедшего руководить Верховным судом РФ Игоря Краснова (см. “Ъ” от 25 сентября). Интересно, что полпред в СЗФО меняется чаще остальных: за 25 лет существования этого института в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах было по пять представителей президента, в Сибирском — шесть, в Уральском — семь.

На посту губернатора Игорь Руденя отличался нетипичной для современных руководителей информационной закрытостью и был одним из немногих глав регионов, кто вообще не вел соцсети.

При этом господин Руденя славился своей воцерковленностью. Например, в 2018 году он отвез почти 200 местных чиновников и депутатов на специально заказанной «Ласточке» на Божественную литургию патриарха Кирилла в Успенский собор Кремля.

Второй губернаторский срок господина Рудени истекал в следующем году, то есть вопрос продления его полномочий вскоре встал бы естественным образом. При этом на своих вторых выборах в 2021-м он победил с непривычно низким для российских губернаторов результатом, набрав 52,3% голосов.

Спикер Тверской гордумы и член регионального политсовета «Единой России» Евгений Пичуев назвал теперь уже бывшего губернатора «трудоголиком», который «работает допоздна» и требует от подчиненных того же: «Опытный руководитель, требовательный». В заслугу Игорю Рудене он поставил активизацию строительства социальных объектов и отсутствие коррупционных скандалов в регионе. Господин Пичуев подчеркнул, что экс-губернатор хорошо подходит для новой должности, поскольку известен «мобильностью»: «Полпреду нужно постоянно куда-то ездить, и это не будет для него чем-то новым».

Собеседник “Ъ” в полпредстве СЗФО назвал Игоря Руденю «абсолютно незнакомой фигурой», подчеркнув, что никому в округе стиль его управления пока не знаком.

«Никаких пересечений с Северо-Западом в его деятельности мы не нашли. Ну, кроме сельского хозяйства, но это всего 15–20% ВРП округа. Поэтому говорить о каких-либо ожиданиях от назначения преждевременно». Источник напомнил, что господин Руденя — уже второй полпред в СЗФО из числа глав регионов: «Первым был Николай Цуканов, пришедший с поста губернатора Калининградской области. Он поначалу смутно представлял себе специфику работы полпреда и воспринимал эту должность как "губернатора над губернаторами"».

Собеседник также добавил, что на выборы в Госдуму и Заксобрание Санкт-Петербурга, которые пройдут в 2026 году, ротация полпредов вряд ли окажет какое-то влияние, поскольку за внутреннюю политику в СЗФО отвечает опытный замполпреда Любовь Совершаева. По словам источника “Ъ”, в августе ей в очередной раз пролонгировали контракт на год.

Политолог Константин Калачев полагает, что с точки зрения социально-экономического развития Тверской области итоги работы господина Рудени (см. график) можно считать неплохими, хотя «прорыва» не случилось.

«В плюс ему можно записать увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса, рост валового регионального продукта, реальных доходов населения, доходной части областного бюджета и снижение уровня госдолга, который теперь представлен исключительно бюджетными кредитами. А минус в том, что он уже "пересидел" в этом кресле». Эксперт считает, что как губернатор Игорь Руденя «выработал ресурс», но изучил работу главы региона изнутри. «Его глубокая воцерковленность и патриотизм, иногда даже нарочитый, точно пошли ему в плюс»,— добавляет господин Калачев.

По словам политолога Ростислава Туровского, господин Руденя не был публичной фигурой, что показывали его невысокие рейтинги на выборах. «Но для федерального центра это фигура проверенная и надежная, с ним часто встречался президент. Поэтому аппаратный вес Рудени и благожелательное отношение Кремля помогли ему заполнить вакансию, на которую не подошли политически более сильные, но и вызывающие больше противоречий в элитах персоны. Не исключено, что это временное решение и потом будут новые перестановки в округе, а Руденя может вернуться на федеральный уровень»,— допускает эксперт.

Политолог Дмитрий Солонников считает, что Игорь Руденя без проблем вольется в коллектив полпредства СЗФО, поскольку хорошо знаком и с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (был полпредом в ЦФО), и со своим новым заместителем Вадимом Потомским (возглавлял Орловскую область). По мнению эксперта, это назначение имеет большее значение не для СЗФО, а для самого Игоря Рудени: «Вполне допускаю, что через какое-то время он вернется в Москву. Главное сейчас — проявить себя на Северо-Западе».

Андрей Прах; Андрей Ершов, Санкт-Петербург