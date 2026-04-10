Путин выступил на совещании по развитию искусственного интеллекта. Главное

Путин поручил внедрить ИИ во все сферы жизни в России

Владимир Путин собрал совещание по развитию ИИ в России. Президент поручил сформировать план внедрения новых технологий в экономике, образовании, ВПК и других сферах. По его словам, только при наличии собственных разработок можно гарантировать обороноспособность и безопасность страны. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

  • ИИ наряду с цифровыми платформами и беспилотниками формирует принципиально другой облик всей жизни России, в том числе обороны.
  • Нужно учитывать, что технологии ИИ стремительно развиваются, становятся все более сложными.
  • От способности РФ следовать стремительным технологическим изменениям зависят суверенитет и само существование России.
  • Агенты ИИ уже подходят к новому уровню самостоятельности, учатся взаимодействовать с людьми и могут имитировать человека.
  • Уже в ближайшем будущем трудно будет определить, кто управляет автомобилем: человек или нейропилот.
  • Только при наличии собственных языковых моделей ИИ можно гарантировать обороноспособность и безопасность.
  • К 2030 году ИИ-продукты должны использоваться во всех областях в РФ, включая экономику и образование.
  • Поручил правительству вместе с регионами сформировать национальный план внедрения ИИ.
  • Российская правовая база в ИИ должна не мешать, а стимулировать разработку передовых технологий.
  • Если Россия будет строить барьеры в сфере ИИ, то рискует отстать в этой области.
  • Полный цикл разработки и обучения языковых моделей должен осуществляться российскими компаниями.
  • Механизмы образования и подготовки кадров нужно адаптировать к развитию ИИ.

Новости компаний Все