Путин выступил на совещании по развитию искусственного интеллекта. Главное
Путин поручил внедрить ИИ во все сферы жизни в России
Владимир Путин собрал совещание по развитию ИИ в России. Президент поручил сформировать план внедрения новых технологий в экономике, образовании, ВПК и других сферах. По его словам, только при наличии собственных разработок можно гарантировать обороноспособность и безопасность страны. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Президент РФ Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
- ИИ наряду с цифровыми платформами и беспилотниками формирует принципиально другой облик всей жизни России, в том числе обороны.
- Нужно учитывать, что технологии ИИ стремительно развиваются, становятся все более сложными.
- От способности РФ следовать стремительным технологическим изменениям зависят суверенитет и само существование России.
- Агенты ИИ уже подходят к новому уровню самостоятельности, учатся взаимодействовать с людьми и могут имитировать человека.
- Уже в ближайшем будущем трудно будет определить, кто управляет автомобилем: человек или нейропилот.
- Только при наличии собственных языковых моделей ИИ можно гарантировать обороноспособность и безопасность.
- К 2030 году ИИ-продукты должны использоваться во всех областях в РФ, включая экономику и образование.
- Поручил правительству вместе с регионами сформировать национальный план внедрения ИИ.
- Российская правовая база в ИИ должна не мешать, а стимулировать разработку передовых технологий.
- Если Россия будет строить барьеры в сфере ИИ, то рискует отстать в этой области.
- Полный цикл разработки и обучения языковых моделей должен осуществляться российскими компаниями.
- Механизмы образования и подготовки кадров нужно адаптировать к развитию ИИ.