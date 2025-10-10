Путину подарили иконы, спасшие российских военнослужащих от пуль

Президент России Владимир Путин получил в подарок от командующих группировками войск иконы со вмятинами от пуль. Врученные главе государства лики святых спасли российских военнослужащих, рассказал президент на пресс-конференции по итогам поездки в Таджикистан.

Подарок был преподнесен Владимиру Путину во время его визита в Петропавловский собор. «Один из командующих передал мне две иконы, которые были на наших бойцах. Эти иконы их спасли, на них вмятины от пуль, — рассказал президент. — И они мне передали эти иконы в подарок. Я им очень благодарен».

Владимир Путин обратился к выжившим благодаря иконам бойцам и передал им слова благодарности: «Пусть их Господь хранит так же, как хранил до сих пор».

День рождения Владимира Путина был 7 октября, ему исполнилось 73 года.