Переговоры прошли точно не дальше

В полночь в Первом корпусе Кремля закончились переговоры американской и российской делегаций по поводу мирного плана урегулирования на Украине. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, который все это время провел в Кремле, сообщает о достигнутом, а точнее — о недостигнутом, за эти пять часов.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал не так уж мало

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости Помощник президента Юрий Ушаков рассказал не так уж мало

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Сведения со второго этажа, где шли переговоры, на первый, где ждали мы, поступали отрывочные. Вот кто-то оттуда с сочувствием интересовался, есть ли у нас спальники. Потом выяснилось, что решили объявить небольшой перерыв. Он оказался и правда небольшим, и переговоры возобновились с новой силой и, видимо, страстью.

Журналисты мечтали о посикунчиках.

Ожидания, а также ожидание этого дня было с чем сравнить. Примерно так же больше десяти лет назад мы ждали в столице Белоруссии, когда были в конце концов подписаны Минские соглашения. Только тогда ждали 16 часов.

Я и сам хорошо помню это ожидание. И как сначала не верилось, что оно может продолжаться дольше четырех часов.

Да, становилось тревожно.

Первой сломалась съемочная группа НТВ. Попросились на выход. Но вход — рубль, а выход, как известно,— два.

А их, кажется, не было.

Но все-таки выбрались, а зря, потому что через пять минут поступила команда — из трюма на палубу.

Переговоры закончились.

Еще минут через десять в гостиной, где обычно дают интервью по итогам переговоров министр иностранных дел Сергей Лавров (его на переговорах не было) и президент Владимир Путин (он был), о том, что происходило, рассказывал помощник президента Юрий Ушаков.

— Беседа была конструктивной, содержательной,— не мог не выразиться субстантивно Юрий Ушаков,— и продолжалась не пять минут, а пять часов.

То есть уже хорошо, видимо.

— Мы прошлись по документам, которые американцы какое-то время назад передали в Москву,— продолжал Юрий Ушаков.— Прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое и даже отрицательное отношение к ряду предложений, но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия, и главное, еще раз подчеркну, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине.

Было не очень хорошо слышно, так как звукоинженеры федеральных телеканалов не дали подойти Юрию Ушакову к микрофону, который был установлен, чтобы всем в помещении было его слышно. Они его атаковали своими «удочками» на дальних подступах к журналистам, и он, конечно, инстинктивно отшатнулся и не стал пробиваться во что бы то ни стало к микрофону, а встал на относительно безопасном расстоянии от «удочек», которыми они, разумеется, тут же опять дотянулись до него.

— Обсуждались конкретно территориальные проблемы,— не ожидая вопроса, продолжил Юрий Ушаков,— без которых мы не видим разрешения кризиса.

С некоторым необходимым воодушевлением он добавил:

— Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран. Кстати, об этом много и раньше говорилось на предыдущих встречах, но сейчас было подчеркнуто, что нужно как-то уже, если мы хотим действительно сотрудничать, и для этого огромные возможности есть, то нужно уже проявить реальное стремление к этому, как в Москве, так и в Вашингтоне!

Что еще мог сказать помощник президента? Чем мог помочь президенту?

— В общем, весьма полезный, хороший разговор,— добавил Юрий Ушаков.— И, конечно, он начался с того, что представители Трампа (Дональда Трампа, президента США.— “Ъ”) передали приветы и наилучшие пожелания от своего президента Владимиру Владимировичу Путину. И, в свою очередь, наш президент попросил партнеров передать дружеские приветы Трампу. Причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали, и, естественно, они доложат об этом в Вашингтоне. Ну примерно вот так.

И чем дольше говорил Юрий Ушаков, тем понятнее становилось, что, кажется, радоваться нечему.

— Планируется ли следующая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа? — спросили его.

— Вы знаете,— ответил он,— мы договорились, что на уровне представителей, помощников и других представителей мы продолжим контакты с американцами, в частности, с этими двумя людьми, которые приехали сегодня в Кремль (так он их теперь называл.— А.К.). Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какой прогресс мы сумеем достичь по этому пути, на котором будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИДов и других ведомств.

Нет, пока точно не планируется.

— Изначально в СМИ фигурировали 28 пунктов этого плана, потом сообщалось об их сокращении и изменении. Насколько перечень в принципе сохранился, и о каком числе пунктов хотя бы можно говорить?

— Если интересный вопрос только о пунктах,— Юрий Ушаков давал понять, как дороги ему вопросы журналистов по существу,— то был документ, который содержал 27 пунктов (а не 28, которые отчего-то утвердились в общественном сознании.— А.К.), он нам был передан, мы с ним ознакомились, естественно. Хотя мы не работали над формулировками, и никаких дискуссий с американскими коллегами на этот счет не было. Затем мы получили еще несколько документов, а именно четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером.

Это была новость. Оказывается, документы множатся.

Возможно, речь идет о том, что эти 27 пунктов разбиты, так сказать, на главы, которые тематически легче обсуждать отдельно.

Я попробовал спросить про то, что только на самом деле и интересовало:

— Главный, наверное, территориальный вопрос? В каком ключе он обсуждался?

— Я его называл,— кивнул Юрий Ушаков.— Из тех вопросов, которые обсуждались, он, естественно, наиболее важный для нас и для американцев тоже.

Нет, он не хотел говорить на эту тему. Слишком она, видимо, нервная. В том числе была такой и на переговорах.

— Может быть, найден какой-то компромиссный вариант? — спросил я все-таки.

Накануне в Бишкеке я спрашивал у Владимира Путина об этом, и можно было понять, что никакого компромисса быть, по его мнению, не может: он считает, что Донбасс должен быть полностью освобожден от украинских войск, то есть они должны уйти с 20% оставшейся территории, или просто освобожден. Украинская сторона так не считает. Она считает, что самостоятельно выйти из Донбасса было бы позором и капитуляцией. И даже можно согласиться. И даже Владимир Путин, надо полагать, согласится. Поэтому в том числе и настаивает.

— Пока еще компромиссного варианта найдено не было,— добавил Юрий Ушаков,— но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Однако их нужно обсуждать.

Ну все-таки.

Он помедлил и добавил:

— Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам подходят, то есть работа будет продолжаться… Это действительно один из важнейших вопросов.

Возможно, речь идет о том, что украинские войска выходят с территории Донбасса, а российские не заходят. И она превращается в некую буферную зону с присутствием миротворческих сил, устраивающих обе стороны.

Помощник президента Юрий Ушаков и спецкорр "Ъ" Андрей Колесников обсуждают мирный план Дональда Трампа

Фото: Пресс-служба президента РФ Помощник президента Юрий Ушаков и спецкорр “Ъ” Андрей Колесников обсуждают мирный план Дональда Трампа

Фото: Пресс-служба президента РФ

— Вы сказали, что с чем-то не согласились, с чем-то согласились… Подскажите нам примеры, с чем согласились,— попросили помощника президента.

— Вы понимаете,— вздохнул Юрий Ушаков,— мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров, это вполне логично. Переговоры носили совершенно закрытый, секретный характер, и, конечно, насколько я знаю, американские коллеги сейчас поехали в посольство, отрапортуют в Вашингтон, затем поедут в Вашингтон и доложат уже лично президенту Трампу, что они обсуждали с президентом Путиным в Кремле.

— Они уже не поедут в Киев? — уточнил я.

Такое впечатление, что после встречи в Москве переговорщиков ждал Владимир Зеленский. По крайней мере, он об этом говорил. Не мне, конечно, но вслух. Ждет же.

— Они не обещали нам, что поедут в Киев,— заверил Юрий Ушаков,— а обещали, что вернутся домой, в родной Вашингтон.

— Можно подробней рассказать: вот был план из 28 пунктов, а в Москву привезли еще четыре документа,— спросили его.— Что это за четыре еще?

— Я не могу раскрывать суть этих документов,— пожал плечами Юрий Ушаков.— Я сказал, что они все касаются долгосрочного мирного контролирования кризиса в Украине…

Некоторые вопросы заинтересовали Юрия Ушакова

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости Некоторые вопросы заинтересовали Юрия Ушакова

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Но тем не менее он продолжил:

— Вначале был один вариант, потом этот вариант был доработан. И появились вместо одного документа четыре. Дальше я не могу сказать.

Однако все-таки раскрыл суть. Да, именно так: объединили 27 пунктов по темам, и получились четыре документа вместо одного.

Юрий Ушаков хотел было закончить, но я все-таки спросил его:

— Как вы считаете, по итогам ваших переговоров мы стали ближе к миру или дальше?

— Не дальше — это точно,— не сразу ответил Юрий Ушаков.— Не дальше — это точно.

Тут важнее, что не ближе.