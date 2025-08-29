Ближнее зарубежье обретает нового куратора

Вечером 29 августа президент России Владимир Путин изменил структуру своей администрации (АП), упразднив управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также управление по приграничному сотрудничеству, находившиеся в ведении заместителя руководителя АП Дмитрия Козака. Им на смену пришло единое управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству, которое, как говорят источники “Ъ”, перейдет под начало куратора внутриполитического блока Кремля Сергея Кириенко. По мнению эксперта, в АП происходит «попытка инвентаризации» постсоветского направления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Козак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Козак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

К задачам управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое с 2021 года возглавлял Игорь Маслов, относились разработка и реализация проектов в целях содействия главе государства в реализации стратегии внешней политики, а также информационно-аналитическое обеспечение по соответствующим вопросам. В число задач управления по приграничному сотрудничеству, которым с 2019 года руководил Алексей Филатов, входило обеспечение деятельности президента, координация органов власти, а также информационно-аналитическая работа по соответствующим вопросам. Оба подразделения курировал Дмитрий Козак.

Согласно указу Владимира Путина, руководитель АП Антон Вайно должен в трехмесячный срок представить на утверждение проект положения о новом управлении — по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

Источники “Ъ” во внутриполитическом блоке Кремля говорят, что оно будет находиться в ведении первого замглавы АП Сергея Кириенко. “Ъ” направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Ранее «Ведомости» сообщали, что господин Козак может стать новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Вакансия должна открыться в результате череды кадровых перестановок: как ожидается, генпрокурор Игорь Краснов займет пост председателя Верховного суда, а на его место будет назначен действующий полпред в СЗФО Игорь Гуцан.

Внутриполитический блок АП начал заниматься нетипичным для себя направлением еще в начале года.

В частности, именно его сотрудники работали на президентских выборах в Абхазии, которые прошли после политического кризиса конца 2024-го. Победу на них одержал поддерживаемый Кремлем кандидат Бадра Гунба. Собеседники “Ъ” в АП тогда жаловались на сложности, возникающие при «заходе» в малознакомый регион, а также возросшую нагрузку. Уже тогда они полагали, что вскоре под началом Сергея Кириенко появится новое управление, которое и займется ближним зарубежьем. Кроме того, в апреле РБК сообщал, что сотрудников внутриполитического блока Кремля начали привлекать к анализу обстановки в странах Африки, в частности, Мали, Чаде, Центральноафриканской Республике и Ливии.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что в структуре АП происходит «попытка инвентаризации»: «Постсоветское направление номинально приоритетное, но по факту часто периферийное. Сложно погружаться в реалии абхазской или молдавской политики — слишком много нюансов. Ну и отдельный вопрос, будет ли это касаться стран Глобального Юга или он пока не попадет в сферу ведения нового управления».

Андрей Прах