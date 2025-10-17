К штыку приравняли канал

17 октября президент России Владимир Путин приехал в Большой театр, где праздновала свой 20-летний юбилей телекомпания RT. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников только к концу официальной части осознал, как удался праздник.

20-летие компании RT — это не 95-летие «Московских новостей»: действительно круглая дата. Телекомпания широко отметила юбилей. Большой театр и его фонтаны позеленели в цвета RT (хотя будем справедливы: традицию отмечать свое 20-летие в Большом театре заложил издательский дом «Коммерсантъ»). Давали «Пиковую даму».

Среди гостей, такое впечатление, преобладали заграничные, среди которых следовало зафиксировать отца Илона Маска (к нему один из фотожурналистов в какой-то момент умело подвел космонавта Олега Артемьева, которому скоро лететь на американском корабле Crew Dragon), а также сына президента Венесуэлы Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрру, режиссера Эмира Кустурицу, актера Стивена Сигала и многих других.

Перед тем как выступить на Исторической сцене Большого театра, Владимир Путин посмотрел ролик об участниках спецоперации, представляющий собой выжимку из документальных фильмов RT.

В нем фигурировали герои СВО: «Царь» (Гавриил Дорошин — прямой, как утверждается, потомок Романовых и Бонапартов); «Рокот» (Антон Филимонов) — морпех Черноморского флота; «Бобер» (Александр Бахтин) — молодой сапер, а также иеромонах Иннокентий (Сергей Гондарь) — настоятель монастыря под Угледаром).

Они потом, как и авторы фильмов, пообщались с президентом — в том числе, видимо, уже для следующего фильма.

— Дорогая Маргарита, мы все знаем, в этом коллективе точно знают все, как вам сейчас непросто и через какой период своей жизни, вашей семьи вы сейчас проходите. Но на работе вы всегда проявляете мужество, стойкость. Уверен, что ты справишься и сейчас,— сказал президент Маргарите Симоньян, которая недавно потеряла мужа Тиграна Кеосаяна.

— Спасибо,— ответила Маргарита Симоньян.— Я обещаю.

— Твои друзья, твои коллеги — они всегда были рядом и будут рядом с тобой,— добавил президент.

Он рассказал:

— За 20 лет в сфере медиа прошло много событий (и Владимир Путин в них активно участвовал.— А. К.), это целая эпоха. И канал Russia Today прошел путь от идеи до глобального бренда, о котором знают сегодня во всем мире.

Президент не мог умолчать про то, о чем он не молчит никогда:

— Мы помним, как в начале 2000-х ведущие западные средства массовой информации злоупотребляли своим монопольным положением,— говорил президент.— И зачастую, а точнее, практически всегда под видом объективных новостей выдавали «на-гора» все, что хотели, пытаясь насаждать в умах и сердцах миллионов людей не просто какие-то новые правила, а скорее даже основанное на ложных нравственных ценностях новое цивилизационное пространство. И до сих пор вызывает возмущение, когда террористов, которые захватывали заложников и организовывали смертоносные взрывы в наших городах, школах, больницах, в эфире известных западных каналов называли «повстанцами», хотели, чтобы мир сочувствовал этим мерзавцам и детоубийцам. Нам тогда было сложно информационно защищать правду, отстаивать подлинную картину происходящего, потому что за пределами нашей страны у нас не было своего мощного голоса.

Но зато потом появилась Russia Today.

— Перед компанией стояла нелегкая задача — выстроить работу на качественно новом содержательном и технологическом уровне. Искренне рад, что у нас, у вас это получилось. И получилось с блеском: миллионы граждан в разных странах вам поверили!

Тут, конечно, случилась, я считаю, некоторая заминка: а что, не надо было?

— Более того, оказалось, что есть огромный спрос на новости, которые отличаются от заезженной пропаганды,— продолжал Владимир Путин,— которая сегодня, если по-честному, мало чем отличается от хорошо многим в этом зале известных штампов пропаганды советской, еще советских времен. Вот так и работают!

А почему же «хорошо многим в этом зале известных»? Не потому ли, что они тоже ею занимались когда-то? Или стали лишь жертвами, поверив ей?

— Именно поэтому,— говорил президент,— думаю, настоящие профессионалы, в том числе из США, стран Европы, всех континентов, захотели с вами сотрудничать! И не просто сотрудничать, а работать. Не из-за денег, разумеется (безусловно.— А. К.), а прежде всего из-за того, что вы предоставили возможность этим людям высказывать свою позицию, доносить эту позицию до миллионов людей! Именно поэтому мы увидели в числе ведущих RT легендарного основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, мировую звезду телевидения Ларри Кинга, президента Эквадора Рафаэля Корреа и многих-многих других!

И это на самом деле правда: соглашались не раздумывая.

Президент рассказывал про западные СМИ:

— Годами они учили нас, как надо жить, как должны работать СМИ, как нужно понимать демократию и что такое демократия, что такое настоящая свобода слова, убеждали в важности конкуренции, плюрализма мнений и так далее. Но что же стало происходить с этими «наставниками», когда появился RT и сотни миллионов людей начали смотреть телеканал, предлагающий новую интерпретацию событий?

Предсказуемо дальнейшее:

— Реакция этих самых элит, которые я уже вспоминал, была примитивной и прямолинейной: запретить, отменить, заблокировать! Вы знаете, я когда работал еще директором Федеральной службы безопасности России, уже тогда пытался даже в таком ведомстве, как ФСБ, отменить такой стиль работы! Говорил, что надо работать тоньше, надо убеждать, надо купировать угрозы другими средствами, а не тем, что когда-то во времена Советского Союза у нас называли «хватать и не пущать».

Владимир Путин не рассказал, удалось ли ему. Но видно, что он и до сих пор не оставил усилий.

— Сейчас мы видим,— говорил президент,— что именно так у нас и происходит, к сожалению, в информационной сфере в отношении вас, вашего канала. Очень просто обвинить в пропаганде и дезинформации, во вмешательстве во внутренние дела. А ведь вы ничего не навязывали, а просто предлагали альтернативную, правдивую точку зрения!

То есть она, надо полагать, приветствуется всегда, в том числе и сейчас у нас. И это отрадно.

— Сегодня в набирающем силу многополярном мире нетерпимость к любой суверенной и независимой мысли — не просто анахронизм! — справедливо продолжал президент.— Это огромное препятствие для развития взаимопонимания и доверия между народами, которое необходимо всем нам! И это препятствие, так же, как и любые другие препятствия, безусловно, будет устранено! По-другому это невозможно!

Только в это и остается верить.

И президент настаивал, между прочим:

— Во многом благодаря RT в мире узнали, что наша страна твердо отстаивает традиционные ценности, является их оплотом в современной жизни, полной противоречий, конфликтов и вызовов. Причем мы никого при этом не дискриминируем, ничего не запрещаем, в том числе в тех сферах, о которых я говорил. Мы просто пытаемся отстаивать свою точку зрения, свой взгляд на современный мир и будущее!

Какой бы альтернативной она кому-то ни казалась.

— Только что, перед тем как зайти сюда, на Историческую сцену Большого театра, мы встречались и беседовали с вашими коллегами, работающими в зоне боевого соприкосновения и снимающими фильмы о героях специальной военной операции, которые присутствуют в этом зале,— произнес президент.— Я бы попросил их отдельно поприветствовать! На что обратил внимание? И бойцы, которые пришли с передовой СВО, и журналисты, которые работают на канале,— они выглядели как одна семья, потому что все они мужественные люди, героические люди, которые борются за свои убеждения!

Да, только сейчас становилось понятно, что праздник RT удался.

— И чтобы побеждать в этой борьбе,— закончил Владимир Путин,— необходимо и дальше использовать ваше секретное стратегическое высокоточное межконтинентальной дальности оружие — правду!

Метафора впечатлила. Укрыться будет некуда.

Ответом были бешеные аплодисменты сотрудников компании и гостей. Маргарита Симоньян хотела что-то сказать, но просто не получалось.

Она, как гимнаст Алексей Немов на Олимпиаде в Афинах в 2004 году, успокаивала зал обеими руками, убеждала присесть и начать аплодировать, когда президент будет уходить, а она тоже сможет «сказать пару слов». Сели.

— Вы упомянули,— смогла произнести она наконец,— кстати, Рафаэля Корреа (бывший президент Эквадора.— А. К.) — он сейчас в этом зале. В этом зале наши друзья, наши коллеги со всех континентов, из огромного количества стран, которые приехали нас поздравить, в том числе люди, кем гордились бы, я думаю, их предки. Здесь есть, например, потомки Шарля де Голля, Бисмарка, здесь сын действующего президента Никарагуа присутствует, есть депутаты Европарламента, с которыми я не знаю, что сделают, когда они вернутся (лучше даже не думать об этом, ведь они же не думают.— А. К.), но тем не менее они до нас доехали. Я хочу сказать всем спасибо!

Потом она обратилась лично к Владимиру Путину:

— Я помню, когда вы меня назначали 20 лет назад (я тоже хорошо помню: внезапно вызвали из 240-й комнаты Первого корпуса Кремля, где «кремлевский пул» ждал начала некоего мероприятия.— А. К.), мне казалось, что мир сошел с ума, и главной задачей было не опозориться (вот это точно удалось.— А. К.). И представить себе было невозможно, что все это, во-первых, будет создано, а во-вторых, превратится в такую огромную махину!

Не поспоришь. Да и задачи такой нет.

— Я хочу в вашем присутствии поклониться,— она поклонилась.— Поклониться ребятам, которые работают на RT,— это тысячи людей, которые подвергают свою жизнь риску. Вчера погиб наш коллега из МИА «Россия сегодня», второй находится в тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за его жизнь. Это, к сожалению, новости, которые стали нашей обыденностью, это часть нашей профессии... То, чему подвергаетесь вы все, мы, когда они с нами борются, как вы справедливо заметили, Владимир Владимирович,— тут что, это у нас вызывает скорее смех. Мы же русские люди, даже если некоторые из нас армяне! Мы крепчаем, что называется! Поэтому нам от этого только еще задорнее!

А что, все получилось.

Андрей Колесников