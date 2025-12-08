Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России и Украины

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян во время визита в Индию подарила президенту России Владимиру Путину вазу с надписью о 325-летии воссоединения России и Украины. По ее словам, она нашла ее на индийском рынке.

«Продавцы мне говорят: "У нас шикарная португальская ваза". Я смотрю, думаю, в каком смысле португальская, это же Богдан Хмельницкий. И начинаю читать: "325 рокiв возз'єднання України з Росiєю" (325 лет воссоединения Украины с Россией,— "Ъ"). Я не удержалась от того, чтобы ее купить и вам подарить»,— сказала Маргарита Симоньян Владимиру Путину (запись опубликована в Telegram-канале).

Владимир Путин посещал Индию с официальным визитом 4 и 5 декабря. На второй день поездки президент вместе с Маргаритой Симоньян запустил вещание RT India. Офис телеканала начал работу в Нью-Дели.