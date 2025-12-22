С чего начиналась экскурсия

22 декабря президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге провел неформальный саммит СНГ, причем на этот раз он провел его в Эрмитаже. По залам музея вместе с Владимиром Путиным ходил специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Помещения Эрмитажа казались тесноватыми для такой экскурсионной группы

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Лидеры СНГ начали съезжаться в Эрмитаж в первой половине дня. Было уже известно, что не приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он сослался на плотный рабочий график, но это было последнее из малоубедительного, на что стоило сослаться.

Видимо, Ильхам Алиев пока еще не пришел в полное равновесие с самим собой после душевного разлома, связанного с осложнением отношений между Россией и Азербайджаном, а также между ним и Владимиром Путиным. Хотя их последняя встреча в Таджикистане среди выдающихся залежей фруктов вышла в конце концов настолько пылкой, что казалось, будто никакой проблемы не осталось и остаться просто не могло. Оказалось, могло.

Или Ильхам Алиев, например, не хотел лишний раз видеться с премьером Армении Николом Пашиняном, хотя ведь президент Азербайджана не избегает таких встреч, как показывает их опыт. Тем более что предварительное согласие было получено, и к приезду Ильхама Алиева готовились, его учитывали во всех предновогодних мероприятиях.

И даже часть стола, за которой он должен был сидеть в Большом тронном зале Эрмитажа, осталась, я видел, нетронутой, то есть ее, видимо, уже не получалось просто изъять из общего стола и сохранить его форму.

Так и зияла эта часть укоризненной пустотой, причем прямо напротив Владимира Путина, то есть не могла не бросаться ему в глаза, и трудно себе представить, что можно об этом взять и забыть и никогда уже не вспомнить, и особенно эти жестокие слова про плотный график.

Зато приехали президенты Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, премьер Армении, которого не было на таких встречах с тех пор, как Никола Пашиняна обидел Александр Лукашенко, в свое время учивший младшего, по его представлению, коллегу жить. А по представлению младшего коллеги, Белоруссия поставляла оружие Азербайджану, и не потому ли Армения проиграла свою войну? Ведь и такое можно было предположить, если больше нечего.

И еще, конечно, то, что было сказано тогда, год назад, про телевизор...

— Никол Воваевич,— выговаривал президент Белоруссии не приехавшему на саммит и вышедшему на связь по видео премьеру Армении,— мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко, поэтому мы воспринимаем вас как нового, молодого… внешне по крайней мере… члена нашего союза!

— Мы не против проведения заседания Высшего экономического совета ЕАЭС в Минске, но я хочу заранее сказать, что наша делегация примет участие в заседании в режиме видеоконференции,— отвечал тогда Никол Пашинян.

И ведь не приехал.

Часы «Павлин» зазвучали при появлении коллег-президентов в неурочное время

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Далеко до Минска? — безжалостно переспрашивал Александр Лукашенко.— Или некому вас подвезти?.. Ну мы организуем доставку вашей делегации!.. Хорошо, мы рассмотрим ваше заявление,— обещал Александр Лукашенко.

— А что тут рассматривать? — недоумевал Никол Пашинян.— Вы не можете рассматривать мое заявление, потому что мое заявление не подлежит рассмотрению!

— Да, но только его… Мы рассмотрим! — предупреждал президент Белоруссии.— Может, телевизора не будет, чтобы вам дистанционно выступать!

— Я понимаю, что у вас (в Минске.— А. К.) появились еще проблемы с телевизором! — не выдерживал и господин Пашинян.— Понимаю!..

О, это все было очень обидно, и Никол Пашинян не скрывал, что не собирается принимать участие в общих встречах, если в них принимает участие Александр Лукашенко.

Обида жила долго, и Никол Пашинян справился с собой и приехал туда, где был Александр Лукашенко, но не было Ильхама Алиева. Вот что за отношения внутри дружного коллектива лидеров СНГ. И это еще далеко не все линии боевого соприкосновения в нем.

И как-то всех их предстояло подружить или хотя бы попытаться.

Точка сбора была недолгой. Сначала подошел президент Туркменистана, потом Узбекистана, потом премьер Армении, президент Киргизии, Казахстана, Таджикистана... Не было Александра Лукашенко, и экскурсия началась без него (он примкнул перед самым окончанием, перед входом в Большой тронный зал), президенты прошли по этим залам летящей походкой, и, пройдя за ними, я вскоре понял, почему: Владимир Путин вел их в зал скифского золота. Вот чем он хотел поразить этих людей. Кажется, да разве можно поразить таким именно этих людей, но казалось, что как раз пораженными они и вышли.

А до этого немного застряли на парадной лестнице, где имелась мемориальная доска в честь выстрела «Авроры» и штурма Зимнего дворца, которого, как заметил стоявший рядом со мной пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «ведь не было».

Но доска была и тоже стала частью истории, как и сам великий фейк.

Я видел, что внимательней всех Владимира Путина, который демонстрировал навыки экскурсовода (директор Эрмитажа Михаил Пиотровский вступал благоразумно редко) и рассказывал много и охотно, и даже с азартом, слушал именно Никол Пашинян. Он даже спорил время от времени или по крайней мере добавлял что-то от себя и от всего армянского народа. Особенно здесь, на лестнице.

— Крест на церкви простоял всю войну, его никогда не снимали,— подчеркивал Михаил Пиотровский, показывая рукой за окно.

— Что вы имеете в виду? — со странной строгостью переспросил Никол Пашинян.

— Обычно, когда война, и крест, и церковь закрывали,— пояснил кто-то справа из знающих коллег.

— Тут все не просто делается...— покачал головой Шавкат Мирзиёев.

— А правда, что Сталину предложили какую-то икону над Москвой провезти? — интересовался Никол Пашинян.— И он согласился!

Владимир Путин как-то неопределенно кивнул. Не подтвердил и не опроверг.

— А вот Александровская колонна,— показал Владимир Путин туда же, за окно.— Стоит под собственным весом, две тыщи тонн.

— Поэтому,— добавил Михаил Пиотровский,— танки на парадах, когда они тут были, никогда не ходили. Сейчас ходят, но с резиновыми накладками... Чтобы не сотрясать лишний раз...

Идя по узким коридорам, директор Эрмитажа показывал фрески:

— До сих пор реставрируют... Шамана приглашали...

Интересно, какого. Да нет, не того, конечно. Тот Шаман, впрочем, тоже сейчас был в Эрмитаже, но об этом позже.

— Вот фреска битвы амазонок, а вот — изображающая историю курицы, несущей золотые яйца... Басни Эзопа узнаются... Про хитрого зайца...

В зале скифского золота коллеги пробыли дольше всего, им тут было интереснее всего.

— Это коллекция Петра Великого. Петр,— продолжал Михаил Пиотровский,— узнав, что в курганах находят золото и переплавляют, приказал выкупать и собирать. Так началась археология и спасение памятников. А так все знали и все просто грабили золото скифов. Не все разграбили, слава Богу. Вот Саки... А вот скифы-кочевники, которые двинулись ближе к степям... А вот знаменитый Костромской курган и олень, символ Эрмитажа... Территории огромные, рядом Иран, Китай...

Тема была коллегам знакомая, да и места тоже.

— Где-то скифы оставались,— там, где сейчас Казахстан, Узбекистан...— Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев переглядывались.— Еще один памятник... Это уже разные собрания, не из Петра Великого... За скифами пришли сарматы, вот сарматское погребение, золото из него... Потом пришли тюрки... Вот сокровища, могила хана Кубрата, в нем вещи иранские, китайские, собственного производства...

— Это между Каспийским и Черным морями,— обратил внимание Владимир Путин.

— Да, примерно...— кивнул Михаил Пиотровский.— Потом булгары ушли на Волгу, а болгары — на Балканы... И все здесь...

— Александр Блок писал: «Да, скифы мы, да, азиаты мы»,— подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

— Здесь в 1917 году стояли же части прямо после захвата Зимнего дворца... Грабили все подряд... Как это не разграбили?..— рассказывал и недоумевал теперь Владимир Путин.

— Значит, тут так...— покачал головой Михаил Пиотровский.— Есть опыт у Эрмитажа, как защищаться!.. Когда в 37-м году был пожар Зимнего дворца...

— В 1837 году...— уточнял Владимир Путин.

— Тысяча восемьсот...— поспешно соглашался Михаил Пиотровский.— Заложили двери и лили на них воду. Двери Эрмитажа промокали, чтобы не прошел огонь... И спасли... А когда был 17-й год и был, значит, возможен штурм, то руководство Эрмитажа сдалось Красной гвардии, и затем перекрыли дороги к музею, поэтому двери опять оказались закрыты, и те, кто вошел в Зимний дворец, в музей не могли пройти.

В Эрмитаже на лидеров СНГ свалилась лавина информации от Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— То есть Красная гвардия, получается, защищала музей от грабителей,— уточнил Владимир Путин.

— Да, и интересно, как грабили там...— продолжал Михаил Пиотровский.— И очень интересно посмотреть, как грабили сам Зимний дворец! Было полно ненависти, штыками тыкали имевшиеся портреты, а больше всего срывали портьеры и кожу на портянки. То есть настолько был изголодавшийся народ!.. Что уж там, драгоценностей-то не было, цари давно не жили, и, значит, драгоценностей не было...

В следующем зале увидели золотые серьги. Все особенно заинтересовались.

— Большие серьги-то! — воскликнул Владимир Путин.— И как они их носили-то?!

— Тяже-елые...— прямо-таки, казалось, с завистью вздохнул Никол Пашинян.

— Те, кто их носил, домашним хозяйством не занимались. Не уставали...— заметил Михаил Пиотровский.

Все расхохотались.

— Иран, Индия...— чуть позже комментировал директор Эрмитажа.— Эпоха, полная роскоши... Из-за чего англичане и полезли в Индию... Увидели драгоценные камни...

— Англичане как любители пограбить туда и пошли,— удовлетворенно кивнул Владимир Путин.

— Да, очень все это блестяще,— подтвердил Михаил Пиотровский.

— Мексиканский колокольчик... купил его Строганов… У нас эту вещь все время просит «Метрополитен» (нью-йоркский музей искусств.— "Ъ") на долговременное хранение... У них залы из американского золота. А вот такого качества ацтекского золота нет! Там много переплавленного...

— Пока не отдавайте...— попросил господин Путин.

Видимо, потом может появиться повод.

— Нет, ни в коем случае,— заверил Михаил Пиотровский.

— А потом скажут: мы ничего не получали...— заверил кто-то из коллег.

— А вот знаменитая надпись на камне: Аргишти Первый основал крепость Эребуни...— говорил Михаил Пиотровский.

— Никол, иди сюда! — воскликнул Владимир Путин.

Никол Пашинян вгляделся в надпись на камне. Крепость эта ведь в его Ереване.

Для всех тут у Владимира Путина были припасены сюрпризы.

А главный сюрприз состоял в том, что все, если разобраться, пошло с известно чьих исторических земель.

Потом Владимир Путин долго выводил коллег обратно, к Александру I, через залы, называвшиеся «Выбор пути», с огромными, во все стены, гобеленами (то и дело останавливались, и Владимир Путин продолжал рассказывать и рассказывать и был, без преувеличения, совершенно увлечен).

— Милорадович был серб... Против нас в войне 1812 года воевала ведь вся Европа...— комментировал Михаил Пиотровский портреты в следующем зале.

— Александру I принесли бумагу, из которой следовало, что первый король Бельгии на самом деле русский генерал. И Александр I написал: «Из генералов русской армии — в короли Бельгии? Какое падение!» — рассказал российский президент.

Все снова громко засмеялись.

Я, кстати, обратил внимание, что с нами уже и Александр Лукашенко.

Затем мы вдруг попали и в Большой тронный зал, просторный и светлый, который освободили от лишнего, то есть от экспонатов, и выставили в центр его тот самый огромный стол, часть которого и предназначалась Ильхаму Алиеву.

Небольшая приветственная речь господина Путина была адресована, похоже, прежде всего журналистам, как и три двусторонние встречи: с президентом Казахстана, с премьером Армении… Неожиданно долго с президентом Таджикистана Владимир Путин говорил про убийство таджикского школьника в подмосковных Горках-2.

— Начать нашу встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад. Совершение терактов в отношении детей — это особенно отвратительное преступление,— произнес российский президент.— Без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца и виновные, если их несколько человек, безусловно, будут наказаны в полном объеме. Повторяю еще раз: меня шокировало это преступление!

Если только об этом и говорил, если повторил, значит, действительно шокировало.

— Как уже сказал, преступления подобного рода вообще выходят за грань понимания,— добавил президент России,— а если такие теракты совершаются еще в отношении детей (подростками.— А. К.), то это вызывает особые чувства.

— Конечно, то, что произошло,— это неожиданно,— сказал и президент Таджикистана.— Таких преступников хватает сейчас в мире, мы в очень сложном мире живем. Но то, что происходило, уважаемый Владимир Владимирович!.. Сами сейчас работаем, чтобы тщательное со стороны наших правоохранительных органов расследование... И виновные должны быть наказаны — надеюсь, что это будет на вашем контроле...

И снова Владимир Путин повторял:

— Так и будет обязательно! Наши правоохранительные органы работают друг с другом очень тесно, и уровень доверия между ними очень высокий. Не сомневаюсь, что расследование будет полноценным, и мы будем держать в курсе того, что происходит, вас и ваших представителей из правоохранительных органов Таджикистана.

Обедали тут же, в Эрмитажном театре. За обедом для гостей традиционно выступили певцы, которых, по информации “Ъ”, привезли из Москвы спецбортом и собирали тщательно, случайных людей не было. А собрали лучших, конечно. Такое событие, что вы хотите... Причем неформальное.

Десант высадился выдающийся, прямо скажем. Похоже, что по личным заявкам зрителей. Да, ждали и сидели в гримерках с утра, и шесть часов, потом признавались, на одной воде... Но от этого голоса только звонче, кажется, становились.

То есть пели Николай Расторгуев, Игорь Крутой, Таисия Повалий, Наташа Королева и Игорь Николаев (снова вместе, снова рядом), Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Михаил Турецкий, Александр Маршал...

Но и на общем фоне выделялся, без сомнения, один. Шаман исполнил как надо. Да он и начал, сразу взяв самую высокую ноту.

Не спрашивайте, что.

Да, «С чего начинается Родина».

Андрей Колесников