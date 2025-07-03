О где же ты, Трамп?

3 июля президент России Владимир Путин встретился с участниками форума «Сильные идеи для нового времени», а потом переговорил по телефону еще с одним генератором сильных идей, американским президентом Дональдом Трампом. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников заинтересовался крупой будущего и зубными щетками двойного назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава АСИ Светлана Чупшева, глава государства Владимир Путин и глава ВЭБа Игорь Шувалов интересовались залом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава АСИ Светлана Чупшева, глава государства Владимир Путин и глава ВЭБа Игорь Шувалов интересовались залом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ, проходил в национальном центре «Россия», который по всем признакам становится фундаментальной площадкой для публичных мероприятий с участием президента. Тут все уже освоено, как и в Центре международной торговли, только просторнее, и зал не один.

Около одного из конференц-залов я увидел терминалы, возле которых слонялись молодые люди, видимо участники форума. Сами терминалы рекламировали сильные идеи для нового времени наиболее общедоступным способом: предлагали зарегистрироваться и получить подарок. Это работало: получить подарок захотелось и мне. Кратенько описав себя с помощью ответов на элементарные вопросы (пол и возраст), я ответил, выбрав из перечисленного, и на более серьезные вопросы: чего я, собственно говоря, хочу от жизни. Я хотел, допустим, творческой реализации и финансового благополучия (и то и другое пока в процессе).

«Получите подарок!» — предложил мне терминал, выдав порядковый номер, как при заказе супа и горячего. Подарок, похоже, был бумажным, каким-то листочком, скорее всего, неким ненадлежащим сертификатом. Но и он не показывался из терминала. Остальные люди, стоявшие рядом, объяснили мне, что все бессмысленно: они ждут уже полчаса и ничего не происходит.

Творческая реализация затягивалась, о финансовом благополучии вообще речи не было, зато пришли два амбициозных сотрудника-эксперта из команды «Сильных идей для нового времени». Они стали обвинять меня в том, что я слишком торопился и раньше времени перешел от одного терминала к другому, введя один и тот же порядковый номер.

— А почему так нельзя? — спрашивал я.

Оба мрачнели.

Потом одного сотрудника прорвало:

— Да один аппарат вообще сломан!

— А другой? — спрашивал я.

— А другой не работает,— поясняли мне.

— Да ты руку, руку туда засунь! — предлагал один эксперт другому.— Там все сам нащупаешь!..

— А что там?..

— Да ничего хорошего!..

— Сильная идея,— пробовал я завязать с ними разговор.

Они обижались. Зря.

К счастью, на выставке президенту показывали другие экспонаты.

Здесь идеи были и правда сильными.

— Сейчас очень много запросов о выходе на китайский рынок,— рассказывал президенту топ-менеджер ВЭБ.РФ и АСИ Михаил Хомич.

— Рынок огромный,— соглашался президент.

— Где сделать центр компетенций?.. Мне кажется, надо в Благовещенске...— предлагал Михаил Хомич.— И регион сильно хочет... Где еще учиться выходу на китайский рынок? Через мост перешел...

И вышел, хотел он сказать, к китайцам.

— Во всем мире все хотят выйти на китайский рынок! — подтверждал президент.

Про российский он ничего не сказал.

— Сто процентов! — одобрил сильную идею господин Хомич.

Президенту показали бренд «Ам-ам!», молоко из Брянска, рвущий сейчас конкурентов во Вьетнаме. Детские интерактивные песочницы впечатляли прежде всего взрослых.

— А вот российская одежда,— рассказывал Михаил Хомич.— Раньше все смеялись: «Российская одежда!.. Ты что, наденешь?!» Сейчас никто не смеется!

Неужели плачут?

— Только спрашивают: «А что у тебя из российских брендов?..»

Кажется, прощупывают почву... Ищут пути обхода...

Но нет, не так, конечно:

— 60% людей осознанно выбирают российский товар. Мы это называем потребительский патриотизм! — разъяснил Михаил Хомич.

С ним было интересно. В любом, кто слушал господина Хомича, должен был проснуться патриотический потребительский бум.

— Это лен из Запорожской области, из Мелитополя...— продолжал он.— Закупается в Белоруссии... Понятно, что недалеко линия фронта. Но ребята очень сильно развиваются... При помощи особой технологии делают самый тонкий лен в России... И одежда из Курска... Не только одежда, конечно, а и спальные мешки, которые ребятам доставляют на передовую...

— Мы создаем современные культурные подарки,— сообщил производитель Артур Салякаев возле другого стенда.— Мордовская елочная игрушка, инкрустированная природными камнями. К будущему году Лошади мы создали игрушку в стиле Кандинского, инкрустировав пиритом... Вышли на 20 тыс. культурных изделий...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Собравшиеся были в тесноте и точно не в обиде

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Собравшиеся были в тесноте и точно не в обиде

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин держал в руках дорогую игрушку с таким видом, словно не хотел уже выпускать. Но Артур Салякаев не догадался подарить. Жалеет теперь, думаю, что пожалел.

— У нас было много вредной газировки...— рассказывал тем временем Михаил Хомич.— А вот появились ребята, которые сделали «эконад», продукт на основе молочной сыворотки и лимонада без сахара!..

Стенд с эконадом я вижу на всех экономических форумах последнюю пару лет от Владивостока до Петербурга. Обычно его представляет экс-уполномоченный по правам бизнесменов в РФ Борис Титов. Но не сегодня.

— А вот крупа будущего!.. И переходим в следующий блок...— предлагал Михаил Хомич.

— Залейте холодной водой, оставьте на четыре часа...— наморщив лоб, тем не менее читал президент, взяв в руки коробку и не собираясь никуда идти.

— Это очень вкусная, я пробовала! — воскликнула Светлана Чупшева.

— Специальная такая крупа, растет в Воронежской области,— пояснял господин Хомич.

Похоже, крупа будет востребована.

Компания из Ростова делает робота-уборщика.

— Сам сливает воду, сам заливает...— пояснял разработчик Максим Олейников.— Везде он есть уже... Только в одном месте нет — в Кремле...

— Откуда знаете, что его там нет? — переспрашивал господин Путин.

Максим Олейников натужно смеялся, ни в чем уже не уверенный.

В какой-то момент я, кажется, начал понимать, по какому принципу подбирались экспонаты для выставки. Это было все то, что могло пригодиться самому Владимиру Путину.

— Производим продукты питания, которые не только вкусные, но и полезные, из лесных ягод, а также трав,— говорил производитель из Сибири Александр Деев.— Последнее время Беларусь заказывает... Пять процентов заказов — Беларусь!..

— Будем менять на картошку,— сообщил господин Путин.

Александр Лукашенко не отошел еще от ремарок замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина по поводу белорусской картошки на одном из заседаний с участием Владимира Путина, и вот опять.

— С картошкой получится вкуснее даже,— кивнул производитель.— Почему? В ягодном сиропе мы стараемся сохранить витамины. Кедровый орех содержит аминокислоту, которая поступает только извне. При употреблении человека посещает чувство счастья, потому что синтезируется серотонин благодаря нашему авторскому рецепту!

— Сколько стоит счастье? — заинтересовался Владимир Путин.

— Такая баночка стоит от 204 руб.,— доложил разработчик.

Верхний порог он не назвал.

Баночку Владимиру Путину, впрочем, догадались наконец подарить.

До этого он только напрашивался.

Александр Деев рассказал, что у него пятеро детей, и президент вспомнил рассказ одной из многодетных мам, которая сказал, что, когда появляется новый ребенок, возникает только одна мысль: «Как мы без тебя раньше жили?..»

Со стенда Антона Балыклова из города Аша Челябинской области Владимир Путин взял лимонад без сахара уже сам (к эконаду, заметим, не притронулся; видимо, молочная сыворотка была воспринята с осторожностью).

— Хочу попробовать,— признался господин Путин.— Смотри, лимонад из манго-чили...

— Это лимонад, который не все любят, но все помнят! — кивнул Антон Балыклов. И выпускаем напиток с бета-глюканом, это пребиотик, который снижает уровень холестерина, понижает сахар в крови и влияет на иммунитет...

— Обязательно пришлите тоже баночку! — попросил Владимир Путин.

— Косметики много, но вот научная косметика только одна,— продолжила еще одна разработчица, Ирина Амосова.— Косметика с доказательным эффектом. У меня была проблема с кожей, и я ее решила, создав рабочую химическую формулу. 80% ремиссии кожи!..

Мне было просто интересно, попросит ли Владимир Путин что-нибудь на этот раз.

— Мы хотим войти в топ-10 мировых брендов,— предупредила Ирина Амосова.

— Я сегодня буду разговаривать с президентом США, обязательно предложу ему воспользоваться вот этим материалом, чтобы продвигать его на американском рынке...— вдруг сказал господин Путин.

То есть появились сразу две мировых новости. Оказывается, он собрался говорить с Дональдом Трампом. Плюс на мировом рынке появился новый продукт. И Дональд Трамп, если не дурак, должен был теперь просто не упустить верную прибыль, которая сама шла в руки. Он, правда, об этом еще, слава Богу, не знал.

— Ой, спасибо, Владимир Владимирович!..— охнула Ирина Амосова, мысленно будучи, не сомневаюсь, уже в топ-3.— Ой!..

— А можно весь список брендов передать?..— поинтересовался ловкий Михаил Хомич.

Напоследок Владимиру Путину показали зубные щетки.

— Мы начали с производства мощных зубных щеток «Стрела»,— пояснил разработчик Александр Белов в белом костюме, белых ботинках и в красной бабочке.— Один офицер в Псковской десантной дивизии назвал это щеткой двойного назначения. Я буду признателен, если вы оцените, достойна ли эта щетка называться «Стрела».

Он протянул президенту зубную щетку. Теперь, рекламируя зубную щетку, производители уже почти могли говорить, что ею чистит зубы Владимир Путин. Что ж, только позавидовать. Нет, не Владимиру Путину.

Но тут Владимир Путин вернул щетку.

— Нас копируют,– продолжал производитель в бабочке.— Копируют в России, копируют в Китае...

— Значит, хорошее...— предположил президент.

— Да,— согласился производитель.— За последнее время из Китая ввезено 7 млн штук контрафактной продукции, скопированной у нас... А вот линейка «Вайс» (Он же и сам Белов.— А. К.)... Хороша для дальних зубов... Специальная обрезка, вчера получили патент... Отправляем бойцам в зону СВО... И у меня есть мечта, Владимир Владимирович!.. Позвольте принять участие в разработке высококачественной зубной щетки для наших военных!

— В этом смысле, я думаю, военные мало чем отличаются от других наших граждан...— пробормотал Владимир Путин.— Но, может быть, в этом и есть какая-то специфика... Учитывая условия, в которых они живут...

Человек в бабочке приободрился. Перспективы были неясные, но зовущие.

Затем Владимир Путин вышел к участникам форума.

— Число пользователей платформы, крауд-платформы, куда предлагают граждане нашей страны идеи, проекты,— почти 600 тыс. человек,— сообщила ему Светлана Чупшева.— А всего экосистема АСИ составляет больше 10 млн.

Игорь Шувалов, глава ВЭБ.РФ, доложил о работе форума более детально.

Отдельно он остановился на работе с белыми фермерами из Африки.

Я сначала даже не поверил, что формулировки именно таковы, но они оказались именно таковы.

— Появилось много запросов из зарубежных стран о возможности получить гражданство Российской Федерации, может быть, через какой-то промежуточный статус...— рассказал Игорь Шувалов.— Должен вам сказать, что мы получили большое количество обращений от фермеров из Африки, белых фермеров, которые готовы переехать в Российскую Федерацию и рассматривают в силу традиционных ценностей, той культуры, которая есть в Российской Федерации... Доброта людей и наши традиции, православие в том числе указывается в этих обращениях... Эти люди готовы рассмотреть Российскую Федерацию как место, где не только для них это будет родина, но и где они могут серьезно развить сельское хозяйство!

Немудрено, что белые фермеры полагают: они будут лучше чувствовать себя в России, нежели в Африке, раз готовы сорваться к нам, и принесут больше пользы отечественному сельскому хозяйству.

— Они в своих обращениях пишут, что обладают и технологиями, и желанием, и готовы работать для создания новой сельхозкультуры в Российской Федерации,— пояснил Игорь Шувалов.— То есть самые разные люди, не только те, на кого мы смотрим, те, кто в высоких технологиях или обладают хорошим образованием,— и такие люди тоже хотят найти новый дом в Российской Федерации!

Приют и, если надо, покой. В конце концов, у нас нашли новый дом немало белых.

Светлана Чупшева хотела было передать слово своему заместителю Георгию Белозерову, но Владимир Путин обратил внимание на другого человека:

— Я там видел... Табличку участник поднимал, который предлагает сэкономить для бюджета или добыть для бюджета 5 млрд руб., да?.. Там так написано?..

— Триллионов,— поправил его участник, господин Еременко.

— Триллионов! — воскликнул президент.— Тем более! Знаете, нельзя пройти мимо. Даже не знаю, что он будет говорить, но не могу удержаться, чтобы не начать именно с этого. Дайте микрофон!

— Спасибо большое, что заметили,— поблагодарил господин Еременко.— Наши проекты вошли в тысячу лучших идей, хотелось бы в сотню... Объясню простое действие. Мы взяли и оцифровали всю нормативно-справочную информацию регулятора, которая используется всеми субъектами экономики для кодирования товаров, основных фондов, видов деятельности, различных услуг, взаимосвязали ее с миллионами норм права. И можем автоматизировано обрабатывать любой объем данных, скажем так, сквозного управления активами...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автор вопроса и ответа про то, где пять триллионов, господин Еременко за пять минут стал другим человеком

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Автор вопроса и ответа про то, где пять триллионов, господин Еременко за пять минут стал другим человеком

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Из этого, впрочем, не следовала, кажется триллионная экономия для бюджета. Но я наверняка ошибался.

— Если говорить о пяти триллионах: у нас где-то активов в России порядка 270 трлн руб., то есть где-то в среднем полтора процента у нас как выпадающий доход государства. Можем фактически на любом, скажем так, крупном предприятии показать эти деньги! — заверил выступающий.

— То есть речь идет о том, чтобы поднять из тени имущество и взимать с этого налоги, да? — уточнял президент.

— Из тени поднимать не надо,— поправил его господин Еременко,— поскольку у нас, знаете как, в экономике вроде бы все обязаны кодировать объекты, все кодируют, но никто данными не обменивается код в код, и, соответственно, в нормах ошибаются, поскольку все вручную, это слабо проверяется… У нас есть проекты: мы за 40 секунд 400 млн руб. показываем.

В зале раздавался уже не очень здоровый смех.

— Но то, что вы покажете степень износа, ничего в бюджете не сэкономит,— не удержался господин Путин.

— А почему? — искренне расстроился господин Еременко.— То есть что нужно фактически потратить, понимаете?.. А иногда это не всегда…

— Степень износа и так в принципе понятна,— вникал российский президент.— Вопрос, где найти деньги для того, чтобы своевременно принимать решение о поддержании систем ЖКХ и развивать с помощью современных технологий. Но все равно это очень полезно.

Уже не очень было понятно, почему это полезно.

Но все, человек побеседовал с президентом. И это для него было очень полезно.

Потом обсудили Россию как хранилище запасов воды. Была подчеркнута ценность России с этой точки зрения (то есть снова как сырьевой державы).

Сотрудник Высшей школы экономики Игорь Макаров объяснял:

— Вода — это ценнейший экономический актив. Ценность этого актива растет со временем. Россия обладает 20% мировых запасов этого стратегического актива и, конечно, имеет все возможности для того, чтобы стать водной сверхдержавой XXI века!

Ну хотя бы в этом смысле.

Амбиции стать сверхдержавой не оставляют ее граждан.

Владимир Путин закончил неожиданно:

— Неловко заставлять себя ждать... Обидится еще...— объяснил он, имея в виду Дональда Трампа.

Слышалась в этом некая снисходительность, конечно. «Этот может»,— подразумевалось.

Но час они беседовали мирно и, видимо, даже мило. Как обещал, Владимир Путин представил американскому президенту, хотел тот или нет, линейку продукции выставки форума «Сильные идеи для нового времени».

Встречались, в конце концов, авторы сильных идей.

Это им и мешает.

Андрей Колесников