Администрируй это

26 марта президент России Владимир Путин приехал в национальный центр «Россия» и принял участие в пленарном заседании XXXV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников лишний раз с облегчением убедился в том, что благополучие покоится на суверенитете, а налоги повышать никто больше не будет, а будет их администрировать. По крайней мере, именно так выразился министр финансов России Антон Силуанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин считал, что он ничего революционного не расскажет

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин считал, что он ничего революционного не расскажет

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Съезд РСПП в этом году проходил в национальном центре «Россия», где сейчас проходит и много других мероприятий с участием президента России. Видимо, все тут уж слишком удобно устроено и ни у кого, а главное — у него самого, не вызывает никаких вопросов.

Основная особенность именно этого съезда теперь будет состоять в том, как он начался. Ведь именно в этот день какой-то механик не совладал с техникой: должен был начать играть гимн, и кто-то уже даже привстал, а новоизбранный (еще на пять лет) президент РСПП Александр Шохин даже начал напевать текст, как звук пропал, но господин Шохин повел себя вызывающе мужественно: стоя возле микрофона, запел а капелла, чем сразу напомнил исторический танец Ирины Родниной и Александра Зайцева на чемпионате мира в Братиславе, когда пропала музыка, но они танцевали в тишине до конца назло всем врагам и смертям. Зал поднялся в более или менее едином порыве (разумеется, сразу по всем причинам лучше было встать, чем не вставать) и стоял до тех пор, пока Александр Шохин пел и тем более когда сам гимн вдруг зазвучал заново, а тут уж тем более никто не сел.

Выступив затем с коротким приветственным словом (хотя что уж тут говорить, после того, как так решающе спел), Александр Шохин дал слово министру финансов Антону Силуанову, про которого было известно, что он должен вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым ехать в Госдуму, где в этот день выступала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

— Поэтому я хотел бы, нарушая определенную субординацию, пригласить министра финансов Антона Германовича Силуанова задать тон сегодняшней дискуссии,— заявил Александр Шохин,— и рассказать о том, как, борясь с инфляцией, правительство будет восстанавливать экономический рост.

Антон Силуанов был, похоже, в хорошем настроении. По крайней мере, он даже улыбался.

— У нас абсолютно совпадает позиция,— сообщил он.— Александр Николаевич сказал, что РСПП оптимистично смотрит в будущее, мы так же видим наши перспективы!.. Базовая ставка, которая используется при формировании бюджета и отсечке цены на нефть, влияет на операции на валютном рынке, соответственно, и всех это беспокоит… Мы хотим, чтобы была низкая инфляция, чтобы были невысокие ставки, мы хотим, чтобы был предсказуемый, сбалансированный курс!

В зале кто-то поспешно зааплодировал. Да, такого хотели тут все.

— Мы активно работаем с расходами, пересматриваем старые решения, у нас так называемое нулевое бюджетирование при сохранении приоритета в первую очередь на технологический суверенитет, на то, чтобы более адресно подходить к распределению мер социальной помощи…— докладывал Антон Силуанов, пока Александр Шохин, сидя в кресле, боролся со своим планшетом: со связью тут в этот день были, разумеется, проблемы.— В первую очередь это улучшение администрирования…

Антон Силуанов объяснял бизнесменам, что им стоит идти на IPO, и на этот раз аплодисментов слышно не было.

— Сегодня, разместившись, вы получите более высокую капитализацию своей компании в будущем,— настаивал министр,— а публичные компании — это всегда больше доверия, больше прозрачности…

Но нет, не все тут мечтали, видимо, о большей прозрачности и завоевании доверия. Большинство хотело просто выжить.

— Дорогие друзья, время непростое, но такое время тоже дает возможности для принятия решений для развития бизнеса,— ободрял делегатов съезда Антон Силуанов.— Желаю вам удачи!

Он хотел уже отойти от микрофона, как Александр Шохин остановил его:

— А вопросы?! Один хотя бы. Налоги повышать будете?!

Антону Силуанову вопрос не очень понравился.

— Я вот когда докладывал, вы у себя там что-то в книжке читали,— выговорил он господину Шохину.— Наверное, очередную свою речь смотрели…

Министр, мне кажется, был недалек от истины, но президенту РСПП, похоже, было важнее получить ответ, чем немедленно реагировать еще и на это.

— Я сказал следующее,— сказал Антон Силуанов,— что наша задача — обеспечить сбалансированный бюджет в первую очередь через работу с расходами и второе — через улучшение администрирования.

— То есть обеление экономики, где главное — это увеличение собираемости налогов, будет произведено за счет улучшения администрирования? — уточнял Александр Шохин.

— Именно так! Именно так мы в предыдущие годы провели два таких изменения налоговой системы. Сейчас сосредоточимся на имплементации этих решений, которые были приняты, и мониторим ситуацию, как чувствует себя бизнес. Сегодня основная задача — это улучшение администрирования! Надеемся, что улучшение администрирования не затронет интересов добросовестного предпринимателя.

Легкая угроза в его словах все-таки под конец прозвучала.

Потом еще выступал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, который поздравил собравшихся, да и себя тоже, с тем, что Антон Силуанов прилюдно «только что заявил, что новые налоговые изменения не планируются», а то, видимо, Даниилу Егорову как главе налоговой службы уже неловко выколачивать их из бизнеса.

Тем временем в холле перед входом в зал спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев объяснял примерно сотне обступивших его журналистов, что «в России — самые большие ресурсы в мире, запасы нефти и газа, это, безусловно, усиливает наши позиции на мировых рынках, и Россия, безусловно, в конце концов получит много запросов от Европы, от Великобритании и будет принимать решение — давать, не давать… И Европа будет умолять российских энергоносителей!»

А энергоносители будут, таким образом, молча утекать в сторону Глобального Юга.

Кирилл Дмитриев, как обычно, излучал свой знаменитый оптимизм.

— Мы и сейчас обсуждаем многие масштабные проекты. Это,— продолжал он,— вызывает просто ненависть, гнев у наших врагов, недругов, которые пытаются сорвать любой энергетический диалог с Россией! Они в бешенстве! Они не понимают, почему Соединенные Штаты не вводят еще более мощные санкции, о которых они просят уже больше года! И вот российские резервы — они тоже не были сейчас изъяты Европой, и здесь можно отметить, что Соединенные Штаты сыграли в этом конструктивную, позитивную роль!

Ах, вот кому обязаны.

— Это позитивно для России,— добавил господин Дмитриев,— чтобы потом были средства для реконструкции регионов, пострадавших от боевых действий.

Да, Кирилл Дмитриев тоже выглядел самым боевым образом.

На сцене развивались между тем еще более стремительные события. Кто-то словно между делом предложил проголосовать за избрание Александра Шохина президентом РСПП еще на пять лет, и как-то в зале не оказалось никого против. То есть можно было считать, что все за.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин в этот день был хорош

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Шохин в этот день был хорош

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Александр Николаевич,— заметил выступавший затем губернатор Орловской области Андрей Клычков,— я просто потрясен результатами голосования! Поздравляю вас!

Было бы с чем, говорил весь вид Александра Шохина. Он только добавил, что ему есть к чему стремиться, ведь за Ким Чен Ына еще и не так голосуют.

А потом не удержался, показал журнал «Бизнес России» со своей фотографией на обложке и сказал, что он позволил заранее напечатать интервью с собой, так как просто почувствовал, что его благополучно переизберут. Чуйка у Александра Шохина, как известно, просто фантастическая.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале докладывал об одном за другим сбитых беспилотниках, направлявшихся на Москву, в зале мирно проходило пленарное заседание РСПП, и сюда, в национальный центр «Россия», уже приехал президент России Владимир Путин.

Но сначала выступил и сам Александр Шохин.

— Мы здесь рассчитываем, что динамика на понижение ставки будет неуклонно соблюдаться,— сказал он уже при президенте,— но, безусловно, есть некие пороги чувствительности, когда ставка перестает быть барьером для инвестиций, и, безусловно, нужно было вместе и правительству, и ЦБ, и бизнесу этот порог нащупать и желательно преодолеть его.

Он, имел в виду, что, видимо, нащупали.

— Также среди тем, которые интересны бизнесу,— изменение бюджетного правила перенесено на осень, но тем не менее многие вопросы, связанные с бюджетным правилом, влияют и на обменный курс рубля, стало быть, и на возможности доходов от экспорта, что важно в том числе для бюджета (не говоря уже о бизнесменах.— А. К.), ну и в равной степени, безусловно, процесс импортозамещения нельзя выпускать из виду.

Александр Шохин решил высказаться и по самой, можно сказать, сиюминутно болезненной для Москвы проблеме:

— Отдельная тема — это ограничение мобильного интернета, что усложнило жизнь бизнесу и гражданам. Понимаем, безусловно, что эти вопросы связаны с безопасностью страны, с необходимостью обеспечения работы сайтов в белых списках, но с учетом высокого уровня проникновения мобильных технологий в нашу жизнь надеемся, что будет найдено здесь системное сбалансированное решение, хотя понимаем, что это непростая задача.

Но есть в жизни и место празднику:

— Продолжая тему социальной ответственности, хотел бы рассказать, что в соответствии с вашим поручением сегодня прошла церемония вручения национальной премии лидеров ответственного бизнеса, и среди победителей РЖД, «Металлоинвест», «Русал», СИБУР, АЛРОСА, «Северсталь», а также «Норильский никель» и «Фосагро»…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У некоторых лауреатов премии РСПП все в руках светилось от счастья

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ У некоторых лауреатов премии РСПП все в руках светилось от счастья

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Шохин попросил выступить президента страны, и тот направился было к микрофону, но президент РСПП остановил его:

— Вам к другому, вон туда.

В той стороне, которая, очевидно, считалась «чистой зоной», стоял еще пюпитр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не всем досталась премия РСПП

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Не всем досталась премия РСПП

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Меня не пускали весь съезд к той трибуне! — обиженно подтвердил Александр Шохин.

— Мы с некоторыми, или со многими, присутствующими в зале регулярно встречаемся, обсуждаем наиболее злободневные темы для ваших компаний,— рассказал Владимир Путин, добравшийся до микрофона.— Кто-то работает напрямую и постоянно с правительством Российской Федерации, с работниками администрации… Поэтому мы все, что называется, в материале, ничего такого революционного я вам не сообщу. Но тем не менее Александр Николаевич (господин Шохин.— А. К.) считает целесообразным такие встречи — они нечасто проходят в таком большом формате — все-таки проводить.

Раз Александр Николаевич считает, значит, так и будет.

Удивительно, что Владимир Путин до сих пор считает нелишним рассказать, почему в 2014 году началась спецоперация на Украине. Он полагает, очевидно, что не до конца объяснился, что-то не дает ему покоя в этой истории. Он хочет быть канонически прав и по-прежнему утверждает в умах (не говорю уж — в сердцах) эту версию.

— Мы все хорошо знаем события еще 2014 года, когда мы были вынуждены,— произнес президент,— Россия была вынуждена, нас заставили, я много раз об этом говорил, предпринять все необходимое для защиты наших людей тогда в Крыму, позднее на юго-востоке Украины в целом. Но после этого последовали незаконные санкции! Они незаконные, хочу подчеркнуть, потому что они никогда не подтверждались решениями Организации Объединенных Наций, а теперь еще вооруженный конфликт на Ближнем Востоке вносит все более заметный вклад в ситуацию сегодняшнего дня и приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным, кооперационным цепочкам. Под ударом оказались целые отрасли, связанные с добычей и переработкой углеводородов, металлов, с выпуском удобрений, многих других товаров и товарных позиций!

Владимир Путин, надо сказать, быстро перешел к событиям в Иране.

— Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать,— говорил он, и было интересно, ибо он пока ни разу не высказался об этих событиях системно.— Мне кажется, те, кто вовлечены в конфликт, сами ничего не могут спрогнозировать, но для нас это еще сложнее (может, поэтому и не высказался.— А. К.). Но тем не менее мы должны жить в тех условиях, в которых происходят обозначенные события. Правда, звучат уже оценки, что их можно сравнить с эпидемией коронавируса, а она, напомню, резко затормозила развитие всех без исключения регионов и континентов.

Президент России оценивал ситуацию тоже, похоже, драматично.

— Неслучайно сейчас была проведена параллель с недавней эпидемией,— говорил он.— События, с которыми сталкивается мировое сообщество в последние годы, показывают, что потрясения в торговой, инвестиционной сферах, в международных отношениях в целом происходят все чаще и чаще, становятся новой реальностью, сопровождают переход всей глобальной экономики к новому состоянию. Чтобы ответить на вызов времени, Россия должна быть что? Сильной, мы с вами с глазу на глаз постоянно об этом говорим!

То есть с членами бюро правления РСПП можно было в этот раз отдельно и не встречаться. А какой смысл повторяться?

— Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды («Сберу» на заметку.— А. К.) либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты. Я уже где-то говорил публично, хочу сейчас в этой аудитории еще раз подчеркнуть: нужно сохранять благоразумие! Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую — здесь люди очень грамотные, с хорошим опытом, здесь нет в этой аудитории случайных людей, вы это прекрасно понимаете,— а значит, необходим умеренный консерватизм как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах!

А теперь мы услышали оду суверенитету.

— Думаю, теперь уже ни у кого нет сомнения, что значит в современном мире суверенитет,— рассказал президент,— чего он стоит и какие последствия возникают у тех стран, которые от этого суверенитета добровольно когда-то отказались, полагая, что так будет спокойнее, так будет дешевле жить и можно будет создать лучшие условия для развития и развития экономики, да и социалки в том числе. Нет, мир устроен иначе: без суверенитета защитить свои фундаментальные интересы невозможно!

После этого президент ушел в церемонию начала строительства нового комплекса национального центра «Россия» (тут же, на Краснопресненской набережной, на месте изжившего себя «Экспоцентра»), а затем уединился с членами бюро правления РСПП, которые ради этого, надо думать, и пришли (некоторые — после долгого перерыва), и об этом — в следующем номере.

А пока я приступил к изучению интервью нового президента РСПП, ибо надо понимать человека, который, в отличие от многих, живет в будущем и, надо думать, именно будущим.

Андрей Колесников