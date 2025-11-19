Естество искусственного

19 ноября президент России Владимир Путин приехал на ежегодную конференцию «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта», долго ходил по выставке, ему посвященной (искусственному интеллекту), и пришел, рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, к неожиданным выводам на пленарном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Герман Греф должны сделать искусственный интеллект естественным для России

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Герман Греф должны сделать искусственный интеллект естественным для России

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сбер» организует конференцию Artificial Intelligence Journey (AlJ) ежегодно. Владимир Путин не пропускает ни одной. Но искусственный интеллект развивается такими темпами, что кажется, такую конференцию надо проводить не то что раз в полгода или раз в квартал, а каждый месяц, чтобы оставаться на плаву уже просто всем.

По сравнению с тем, что год назад было на Кутузовском, 32 стр. 1, в вестибюле штаб-квартиры «Сбера», где развернули традиционную выставку для всех (была, как обычно, и традиционная не для всех), все изменилось, я бы сказал, радикально. То есть больше нет экспонатов, каких-то деталей, столов, на которых они экспонируются... Одни панели, вертикальные, горизонтальные, сплошные мониторы, штрихкоды, считыватели... «Гига-агент», «Навигатор Би-Ай», «Процесс-мининг»... Все это слишком многозначительно и высокомерно мерцает в полутьме...

Но, слава Богу, как подходишь и начинаешь интересоваться предметно, все встает на место. Вот приложение с ИИ работает на износ в помощь финансовым аналитикам, дает сценарные прогнозы, формирует аналитические ответы... Я запрашиваю прогноз, для меня это критически важно, но вот оно, родное: «При загрузке файла произошла ошибка!» Фу, гора с плеч. Чувствуешь себя как дома.

На выставке, приготовленной специально для одного зрителя, к вечеру (а собрались все утром) начали наконец разворачиваться драматические события. То есть Владимиру Путину продемонстрировали антропоморфного робота Грина.

До этого с президентом разговаривали жидкокристаллические на вид панели.

— Когда мы проводим исследование, мы всегда создаем сначала агента,— рассказывала президенту девушка с настолько хорошо поставленным голосом, что казалось, он, конечно, смоделирован, как и все остальное тут, а также смодулирован искусственным интеллектом. Но это была живая девушка, и голос исходил из самых ее глубин.

Президент кивнул. Это замечание было ему хорошо понятно. Так и надо, конечно. Идут годы, а ничего толковее, чем создать агента, а потом активировать его, вызвав из спящей ячейки, еще никто не придумал.

— На основе исследования GigaChat мы можем сразу сгенерировать подкаст,— продолжала живая девушка, и это было уже не так понятно.

Но, думаю, президент допускал, что все такое может быть.

— Добрый день, сегодня у нас в гостях Михаил, эксперт в области малого и среднего бизнеса,— таким же точно грудным голосом, как только что живая девушка, заговорил GigaChat, признавшийся, что его зовут сейчас Мария.

И это было странно: в гостях сейчас был все-таки другой человек, хотя, конечно, и эксперт в области малого, среднего, а также любого другого бизнеса.

Тут GigaChat продолжил вдруг мужским голосом.

— Может двумя голосами, как будто это радиопередача,— мгновенно уловил происходящее, причем в душе Владимира Путина, глава Сбербанка Герман Греф, стоявший рядом.

Эту душу лучше было не смущать.

Впрочем, «радиопередача» — это было тоже знакомо Владимиру Путину. Проходили на уроках радиодела и не такое.

Президент тем не менее не стал слушать дальше и повернулся к роботу Грину, дожидавшемуся своей очереди за спиной Владимира Путина.

— Это наш первый вариант робота,— признался Герман Греф, страхуясь, быть может, от возможных неожиданностей.

Владимир Путин подал руку. Я думал, он хочет поздороваться с роботом, и это было бы креативно, и сразу все выяснилось бы. Ответил бы робот взаимностью? Что сказал бы? Что читалось бы во взоре?

Но Владимир Путин здоровался с разработчиком, стоявшим рядом.

— Я первый российский человекоподобный робот, обладающий воплощенным искусственным интеллектом,— заявил между тем Грин.— И это означает, что я не просто программа на экране (Грин, если кто не понял, унижал сейчас предыдущий стенд и эксперта Михаила.— А. К.), а физическое воплощение технологий. Меня создали инженеры «Сбера». Более 40 моторов и множество датчиков позволяют мне двигаться плавно, уверенно держать равновесие (тут все сразу вспомнили, как эпически падал и валялся в ногах у живых людей робот на стенде одной из приглашенных компаний на такой же конференции в прошлом году.— А. К.)... Хотел похвастаться последним танцем, которому я научился у моих создателей.

Человек, здоровавшийся с президентом, скромно потупился.

— Салют, включи мой любимый трек,— попросил Грин.

Любимый трек оказался песней «Солнце встало высоко».

Что ж, движения робота и правда оказались плавными и не лишенными изящества. Это был полноценный танец. Его создатель где-то чему-то учился. Правда, при этом робот стоял на месте. Он ни разу не оторвал ступней от пола. Видимо, это было все-таки чревато.

— Очень красиво, спасибо,— поблагодарил президент робота.

Может, он рассчитывал на какой-то диалог.

Но тот действовал по своей программе. Она была написана по другому промту.

— Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю вас за внимание,— почти перебил робот.— Разрешите идти?

— Спасибо большое,— откликнулся президент.— Разрешаю.

Робот снова отмолчался и затопал куда-то по коридору (сотрудник службы безопасности президента среагировал было на него, когда он поворачивался, и даже на всякий случай предупредительно вскинул к роботу руки), а потом робот остановился в нескольких метрах, уперев взгляд в стену с многострадальными буквами AIJ.

У следующего стенда президенту рассказывали про «умные чаты с Алисой».

— Нам удалось в слепом тестировании превзойти зарубежные аналоги,— признался разработчик.— Мы побеждаем их!

Тут принципиально и самокритично все-таки, что тестирование — слепое.

— Алиса сейчас может решить реальную жизненную ситуацию. Например, когда я планирую сам путешествие со своей большой семьей, с пятью детьми («О»,— сказал Владимир Путин.— А. К.), я могу попросить ее (Алису.— А. К.)...

— У вас пять детей? — перебил его президент.

— Да,— настаивал разработчик.

— Реально? — все равно почему-то отказывался верить президент.

— Да!

— Поздравляю вас! — подал и ему руку Владимир Путин.

Нет, все-таки реальный мир был для него гораздо важнее.

— Могу попросить ее подобрать места, которые мы можем посетить...— продолжил отец пятерых детей.

Он сейчас не понимал, что ему не нужна уже никакая Алиса. Он мог попросить подобрать эти места Владимира Путина. И уже собирались бы ехать. Тем более скоро вовсю заработает «Елка желаний». Одно к одному.

— Она может запланировать, где мы можем пожить, подобрать нам какие-нибудь недорогие варианты, как добраться...— говорил отец пятерых детей.— А как только мы окажемся в Иркутске (его зимой тянуло в Сибирь.— А. К.) и увидим памятник Александру III (он знал, видимо, что к Александру III тянет Владимира Путина.— А. К.), можно ее спросить, кто на этом постаменте присутствует...

— По фотографии,— уточнил Герман Греф.

— По фотографии… Распознает и устроит такой рассказ... И вот, Владимир Владимирович, у вас есть референты, помощники, и мы хотим, чтобы у каждого в России появился такой персональный помощник.

Можно было сказать проще: «адъютант».

— Для этого мы создали такой сервис «Моя память»,— продолжил отец,— который записывает мысли (а вот это с какого-то момента бесценно.— А. К.), переводит в структурированный список дел, напоминает...

Президенту показали Алису, которая напоминает, то есть Герман Греф продемонстрировал президенту наушник. В нем была Алиса.

— Как вас зовут? — спросил президент.

— Александр Болховитянов,— признался отец пятерых детей.

— Леша,— кивнул президент (так его отныне и зовут, полагаю.— А. К.),— у вас маленькие дети, большие?

— Старшей в декабре будет 11, самому младшему члену команды 9 месяцев,— доложил старший член команды.

— Как вы будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей Алисой, не думая ни о чем?

— А мы ж с ними про это разговариваем, проходим... смутился Алексей.— Она не может, конечно, заменить их собственные рассуждения.

— Нужно им задачу решить... Бум! — она им все рассказала,— пожал плечами президент.

— Она может рассказать решение, показать алгоритм,— не соглашался Алексей,— а они приходят, спрашивают: «Папа, правильно она рассказала или нет?»

— Но она уже все рассказала,— вообще-то ведь верно заметил Владимир Путин.

— Помогла только...— боролся Алексей.

— Не-ет...— покачал головой президент.— Думать-то им не приходится. Как вы будете учить думать?

Алексей замолчал.

— Ему надо подумать,— выручал Алексея, да и себя, Герман Греф.

— Подумайте,— кивнул Владимир Путин.— И нам всем скажите.

Он уже было попрощался, но все-таки не удержался:

— Когда вы успели пять детей-то?..

— И Алису еще! — без преувеличения, отличился глава Сбербанка.

— Вот, за десять лет... И Алису еще, да...— Алексей был уже не в ресурсе.

Михаил Кузнецов как глава «Общероссийского народного фронта» рассказал президенту, что GigaChat расшифровывает самое сокровенное — обращения граждан на Прямую линию.

— Раньше, признаюсь честно, у нас это занимало до нескольких месяцев...— рассказал он.— И также мы использовали возможности для подготовки аналитических отчетов к эфиру для Дмитрия Сергеевича (господина Пескова. Вот оно что...— А. К.)... Следующая задача для GigaChat — разложить по полочкам... Обращения граждан после Прямой линии получат все ведомства... Наша мечта — чтобы GigaChat превратился в помощника госслужащих и снимал с них большой объем рутинной работы...

Вопрос, чем же тогда они будут заниматься?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники конференции поспешно осваивают новые технологии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Участники конференции поспешно осваивают новые технологии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Анастасия Хрусталева, представляющая компанию «Р-Фарм», рассказала:

— Сейчас разрабатываем препарат для терапии болезни Альцгеймера. Использование ИИ существенно сокращает сроки разработки лекарств и стоимость.

— И когда это появится уже на рынке? — интересовался президент.

— Первый этап сокращается от двух лет до двух месяцев, и потом от года будем исследовать в лаборатории...

Владимир Путин пожелал успехов.

Александра Чугунова из «Сбера» начала было рассказывать, на что способен ИИ в спорте.

— Честное судейство,— предупредил ее инициативы президент.

— И это тоже... Хоккей, футбол...— кивнула она.

— По пути вашего помощника (и мультиагента.— А. К.) пошли,— поделился Герман Греф, кивнув на замглавы администрации Максима Орешкина, стоявшего рядом.— Он в ЦСКА командует, поэтому мы занялись футболом, хотя мы не футболисты совсем...

— Есть вопросы,— о своем говорил Владимир Путин.— И болельщики обращают внимание... Я про судейство...

Я подумал, что ведь ИИ в истории с VAR может и правда поучаствовать. А возможно, уже и должен.

Анастасия Хрусталева рассказывала про ИИ-ассистента тренера и «предлагает рекомендации по улучшению командной игры». Вот чего не хватало Валерию Карпину-то! Как и всего остального.

Анастасия Хрусталева рассказала и про «объективизацию судейства», но в художественной гимнастике. Что ж, таковы приоритеты.

— Совместно с международной ассоциацией развития спорта «Небесная грация»,— сообщила Анастасия Хрусталева.— Мы делаем прозрачное судейство!

Владимир Путин удовлетворенно кивнул.

— Я тоже бывшая спортсменка, и тоже в этом виде спорта!

— Попали прямо туда, куда хотели,— уточнил президент.

— Пожалуй, самый субъективный критерий художественной гимнастики — артистизм,— продолжила Анастасия Хрусталева.— Наши решения могут оценивать уже такие критерии, как непопадание в ритм, динамические изменения, экспрессия и другие...

— В Китае были, что ли? — спросил Владимир Путин, напряженно вглядываясь в монитор.

Там девушка упражнялась с мячом на фоне иероглифов.

— Да,— подтвердила Анастасия Хрусталева.— Там первый раз апробировали...

На стенде «СберЗдоровья» президенту рассказали, что на основе «показателей лица ИИ оценивает здоровье».

— И если можно, мы бы хотели вам продемонстрировать технологию,— предложила она.

Я подумал, что им понадобится лицо президента, но у разработчиков для этого был специальный мужчина.

— Мне понадобится встать к вам спиной... Если позволите...— попросил он.

Просьба была нерядовая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф живет в мире искусственных технологий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Герман Греф живет в мире искусственных технологий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

И тут пришло время Германа Грефа. Он рассказал президенту, что 43% смертности — от инфарктов и инсультов и что «плохой холестерин, хороший холестерин — это важно, но не имеет отношения к возникновению бляшек и атеросклероза».

— Есть два показателя,— увлекся он,— липопротеин альфа маленькая и липопротеин низкой плотности... Если они два повышенные, то сто процентов у тебя будут проблемы с атеросклерозом и, как следствие, инсульт или инфаркт... И это в основном генетическая штука...

Профессор Коновалов, автор учебников, в том числе еще не написанных, мог бы гордиться Германом Грефом.

— Сейчас только появляются лекарства, позволяющие снижать уровень этих двух липопротеинов...— продолжал Герман Греф.— Анализ стоит от трех до пяти тысяч рублей! И людей всех загнать в больницу и заплатить такие деньги тяжело...

И он рассказал, что скоро, когда ты будешь платить улыбкой во всех платежных терминалах «Сбера», можно будет задержаться на 15 секунд и получить анализ состояния своего здоровья, включая качество тех самых липопротеинов.

— Я только что проходил ежегодное обследование,— признался президент,— это заняло у меня почти двое суток. С ночевкой...

Он сказал где.

—Слава богу, все хорошо,— сообщил Владимир Путин.— А пройти такое обследование за минуту — это кажется фантастикой.

— Мы, конечно, не заменим полностью весь чекап,— поправился Герман Греф,— но вот начинали как игрушку, а сейчас ребята уверены, что в следующем году достигнем нужной точности. Ранняя диагностика!..

Под конец осмотра президенту показали еще двух роботов. Они перебирали апельсины и яблоки и складывали их в корзину.

— Физически воплощенный искусственный интеллект — это следующее поколение,— рассказывал разработчик.

— По лбу как даст...— озабоченно сказал господин Путин.— Ты что, скажет, издеваешься, что ли?! Усушки и утруски не допустит.

То есть он как-то адаптировал происходящее для себя.

Перейдя в зал, где его ждали участники конференции, президент рассказал им, как обычно, про Россию.

— Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить,— рассказал он.— Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета, поэтому наша страна должна обладать целым комплексом собственных технологий и продуктов в области генеративного искусственного интеллекта. Прежде всего это собственно национальные языковые модели — как фундаментальные, так и малые — для конкретных отраслей. Весь спектр таких моделей должен проходить обучение и полностью контролироваться российскими специалистами, причем на всех этапах, включая проверку конечного продукта.

Он отметил, что в «Сбере» есть аналитическая группа, которая занимается ИИ.

— Эта аналитическая группа — это очень хорошо, но у этих людей нет административного ресурса,— воскликнул Владимир Путин.—Вот чего не хватает! Нужен административный ресурс, поэтому я прошу администрацию президента и правительство — соответственно министра (видимо, цифрового развития господина Шадаева.— А. К.) и правительство в целом — подумать о том, как нам создать этот самый штаб руководства даже не отраслью, а всей этой деятельностью, привлекая возможности всех, кто в этом заинтересован или пока не знает, что заинтересован! Мы должны объяснить, все вместе!

Это было эмоционально.

Но очень уж велика опасность, что, когда все эти люди подключатся со всем своим ресурсом, тогда-то все сразу, конечно, и встанет.

Выступали один за другим спикеры, но Владимиру Путину, как выяснилось, не давало покоя другое. Наконец, дослушав одного из них, Владимир Путин не удержался. Оказывается, ему хотелось вспомнить про отца пятерых детей. Попросив поаплодировать ему, президент вспомнил:

— Я спросил его: «А как вы будете учить своих детей думать?» И вот умный же человек, а такие вещи не догоняет!.. Не смог мне объяснить!.. Как побуждать думать?!

Вот что беспокоило.

И уже ближе к концу, оставив в покое искусственный интеллект, российский президент предъявил основное:

— Главный вопрос: как прожить, зачем и ради чего?

Вот что беспокоит, видимо, еще больше.

И ответ-то, оказывается, есть.

— А на эти вопросы,— добавил Владимир Путин,— отвечают наши традиционные ценности!

В зале возбужденно зашумели, многие развеселились.

— Я не шучу! — сказал Владимир Путин.

Тут-то все и притихли.

Андрей Колесников