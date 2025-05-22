Владимир Путин принял всех как наградных

22 мая президент России вручил гражданам страны то, чего они заслужили. О том, кто и чего заслужил,— специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников из Первого корпуса Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров получил свой орден первым

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров получил свой орден первым

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В этот день в Кремле награждали следующих остальных людей: космонавтов, многодетных матерей (свекровь и невестку), скрипачей и Сергея Лаврова.

Министр иностранных дел и получал орден Андрея Первозванного из рук президента первым. Правда, что-то не заладилось, запуталась тяжелая цепь, и Владимир Путин ее распутывал со вздохом:

— Нечасто вручается…

Но вроде распутал.

И что хотелось бы тут сказать. С людьми в Екатерининском зале в такие моменты происходят странные вещи порой. То теряются, конечно, забывая те несколько слов, что учили всю ночь; то, наоборот, становятся невероятно многословными и оказываются не в силах остановиться, за что не могут простить себя прямо после того, как наконец замолчали… И видно, что проносится перед ними вся их жизнь в этот момент, и главное — мало кто знает, чего на самом деле ожидать от себя в такой исторический момент их человеческой жизни.

Так вот, Сергей Лавров и не промолчал, и ничего такого не сказал, за что потом мог бы пенять себе, что ли.

— Нисколько,— сказал,— не сомневаюсь, что сегодняшнее событие с вручением этого ордена вдохновит всех моих товарищей на дальнейшую активную работу с учетом тех возросших требований, которые возникли на международной арене, где, без преувеличения, идет борьба добра со злом.

А его самого, видимо, и вдохновлять не надо.

Нет, не в том смысле, что бесполезно.

Ефрейтор Людмила Болилая, получившая звезду Героя России, на поле боя закрывала солдат своим телом, и ничего тут больше не скажешь.

Правда, потом, когда уже стояли с шампанским, Владимир Путин, я слышал, сказал, удивился:

— Как это вы кого-то закрывали?..

И он поднял указательный палец: тоненькая такая…

— Ну я старалась..— всплеснула она руками.— Он тоже был небольшой…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ефрейтор Людмила Болилая заслужила звезду Героя России на поле боя

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Ефрейтор Людмила Болилая заслужила звезду Героя России на поле боя

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Космонавты традиционно получали свои звезды, но было и нетрадиционное: на орбите они продержались больше года по не зависящим от них обстоятельствам.

Те, от кого эти обстоятельства зависели, кажется, ничего не получили. А жаль.

Космонавт Александр Гребенкин так благодарил родителей «за воспитание и наставления, которые они мне давали на моем жизненном пути», что могло показаться, будто он уже близится к завершению, а ведь это не так.

Олег Кононенко, еще один космонавт, которому был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени (по списку первым шел Алексей Гордеев, бывший министр сельского хозяйства и вице-премьер, а ныне вице-спикер Госдумы, и он даже привстал, когда диктор объявил про орден, но оказалось, что поторопился), сказал так:

— Горжусь тем, что вношу свой вклад в развитие пилотируемой отечественной космонавтики, выполняю эксперименты и различные технологические работы вне пределов Земли.

Вот это «вне пределов Земли» и прозвучало космически, и только так и можно было понять, чем эти люди и правда занимаются. Ведь чем бы они ни занимались, они занимаются этим вне пределов Земли.

Матери-героини Ирина и Мария Ильяшенко оказались свекровью и невесткой (причем еще и москвичками, то есть им же вроде такое несвойственно; а выяснилось, что свойственно), и я не сразу разобрался.

Но свекровь мне позже разъяснила:

— Мой старший сын женился на этой девушке (она показала на невестку.— А. К.). У меня двенадцать детей… Они вошли в нашу семью… У вас нет внуков?..

Я нехотя признался, что виноват: нет еще.

— И вот они жили, мой сын и она, и у них родилось 11 детей… В это время другие мои дети создали еще десять семей… И у них тоже рождались дети…

И, как я понял, продолжают рождаться.

И конца и края этому нет. И слава Богу!

— Мы, конечно, не живем в одной квартире,— невозмутимо уточняла свекровь.— 80 человек просто не смогут там уместиться! Мы каждая в своей!

Хотелось встать на колени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После награждения кто выпил, а кто только пригубил традиционного шампанского

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ После награждения кто выпил, а кто только пригубил традиционного шампанского

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Звезду Героя Труда президент вручил еще одному великому человеку, Виталию Смирнову, многолетнему главе Олимпийского комитета не только России, а и СССР, и члену МОК тоже. И до сих пор он в полном порядке.

Я его спросил потом там же, в Екатерининском зале, когда вышел президент страны и Виталий Смирнов поставил бокал с шампанским на блюдо официанту, обрадовавшись, что тот ему так ловко подвернулся:

— Сколько же раз вы были в этом зале? Если считать и советские времена…

— В двенадцатый…— посчитал, хотя и не сразу, Виталий Смирнов.— Пять орденов у меня Советского Союза и семь — российских.

— За Олимпиаду же, наверное, первый и получили…

— Да, за Олимпиаду 1994 года, в Лиллехаммере… Остальные мне Владимир Владимирович вручал.

Виталий Смирнов, конечно, долгожитель Екатерининского зала.

— А за московскую Олимпиаду-80 вы же не могли не получить…— уточнял я.— Вы же ее организовали.

— А, да,— спохватился Виталий Смирнов,— за нее орден Дружбы народов!.. Нам всем один и тот же орден тогда вручили…

— И тоже здесь было?..

— Да я уж и не помню…— признался Виталий Смирнов после честного размышления.

— Подгорный был, по-моему,— подсказала Виталию Смирнову его жена.— Это вроде второе лицо в то время…

Вдвоем-то они все и вспомнят.

Николай Харитонов, бывший лидер группы аграриев в Госдуме, который останется аграрием, а не покорителем Арктики (сейчас он глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики) в памяти потомков (если останется, конечно; а шанс-то есть), тоже получил звезду Героя Труда.

— Видимо, символически так совпало,— сообщил он,— историю я хорошо учил, именно 22 мая указом президиума Верховного Совета СССР было установлено звание Героя Социалистического Труда… И отличие было «Серп и Молот»!

То есть на звезде они были. Глаза-то помнят. На груди у Леонида Брежнева столько было… Не забывается такое никогда.

— Владимир Владимирович, большое спасибо, что вы восстановили звание Героя Труда России в 2013 году,— обратился Николай Харитонов к президенту.— Прекрасно понимаем и осознаем, что труд лежит в основе всех наших побед и в продолжении той занятости, которую сегодня мы исполняем вместе с депутатами!

Что ж, был витиеват.

— Во-первых, я благодарен председателю парламента Вячеславу Викторовичу Володину, Геннадию Андреевичу Зюганову, всем своим коллегам восьми созывов, депутатам Государственной думы…— трудолюбиво перечислял Николай Харитонов.

Было за что: выдвинули его все-таки, так сказать, на квоту.

Но и Владимиру Путину было за что поблагодарить Николая Харитонова: разве не он дважды был непримиримым соперником господина Путина на президентских выборах? Он, и тоже трудился не покладая рук. Но все-таки ведь, надо полагать, не за это получил высокое звание (или не только за это).

— Мы стояли у истоков восстановления российского парламентаризма,— добавил Николай Харитонов.

И это была чистая правда: они много сделали тогда для того, чтобы остановить тех, кто хотел двигаться.

— Сегодня как никогда мы плечом к плечу, все политические партии,— признался Николай Харитонов,— прекрасно понимаем свою ответственность в эту трудную, непростую минуту! Я думаю, что все поставленные непростые вопросы, безусловно, будут решены.

И все всё поняли.

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил митрополит Калужский и Боровский Климент.

— Я хотел бы поздравить с праздником — сегодня День памяти Святителя Николая. И еще мы продолжаем пасхальные дни. Христос воскресе! — заявил он.

«Воистину воскресе!..» — прошелестело по залу.

Праздничная служба продолжалась.

Мэр Казани Ильсур Метшин тоже стал обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

— Мне было 28 лет, когда я возглавил родной Нижнекамск… И вот в это время вы возглавили страну…— сопоставлял он два великих события.— Это было время неплатежей пенсий, зарплат, стояли заводы, огромный клубок проблем ЖКХ...

Клубок в итоге был распутан. Да и вообще, казалось, выпутались.

— Эти изменения коснулись не только городов, подчеркнул мэр Казани.— Мои родители живут за 200 км от Казани в деревне Шингальчи. И туда пришел капитальный ремонт и в школу, и в детский сад, и на улицы! Мама велела передать отдельный поклон, что я с удовольствием и делаю!

Он поклонился. Мама оценит.

— Мы — опять держава! — констатировал Ильсур Метшин

А то были уже просто страной.

Такой же орден президент вручил и Валерию Чиссову, советнику Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена.

— Я думаю,— подчеркнул Валерий Чиссов,— что здесь собрались все очень заслуженные лица. Я не буду говорить о своих достижениях…

Похоже, ему все-таки немножко хотелось. Но он и правда удержался.

— 16 лет тому назад вы здесь мне вручали орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени,— продолжал он.— И тогда в своем благодарственном слове я пожелал вам не быть онкологическим пациентом (да как же такое вслух-то говорить?! — А. К.). И вы тогда согласились и сказали: «Да, согласен с тобой!»

А что, так и сказал: «Согласен с тобой, Валерий!»

— Сейчас, продолжая эту традицию, я хочу пожелать вам крепчайшего здоровья,— добавил господин Чиссов,— потому что та нагрузка, которая на вас лежит!.. Мне, как врачу и человеку, даже удивительно, как это все вами переносится (то есть опять сеял какую-то тревогу вокруг себя.— А. К.)… Я думаю, что здесь вам нужна не мирская помощь, а помощь Бога!

Если что, митрополит Климент был еще здесь.

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня», получила орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Все идет к тому, что будет полным кавалером.

— Я бы хотела разделить эту награду с миллионами своих сограждан, которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, с не меньшим усердием и с не меньшим патриотизмом (чем она и те, кого сегодня наградили.— А. К.), и уверена, когда-нибудь в этом зале окажутся,— рассказала Маргарита Симоньян.

Токарь Геннадий Евтеев, выйдя, чтобы получить орден «За доблестный труд», промолчал.

Гендиректору Исторического музея Алексею Левыкину президент вручил орден Александра Невского.

— Но прежде всего,— отметил господин Левыкин,— я оцениваю эту награду как высокую оценку труда коллектива Государственного исторического музея, который уже более 150 лет выполняет свою главную миссию — способствует самоутверждению российского сознания и способствует самоутверждению российского самопонимания. Это было определено его отцами-основателями, среди которых был в том числе и император Александр III.

А мы теперь знаем, чей портрет висит в комнате отдыха Владимира Путина. И, очевидно, никогда не отдыхает, а, как и сам президент, работает на российское самопонимание.

Директор спортшколы «Центр боевых искусств» Юрий Филимонов, прежде чем выйти к президенту, чтобы получить орден Александра Невского, выложил и оставил на стуле бумажник, и я оценил его предусмотрительность. Не стоило ничего выпячивать, в том числе и себя самого.

С последним Юрий Филимонов не совсем справился.

— Я, конечно, сегодня горд, рад и счастлив,— заметил он.— Хочу сказать, что эта высокая оценка моей профессиональной и общественной деятельности, конечно, разделяется многими моими соратниками, сподвижниками, коллегами, мастерами боевых искусств.

То есть все они, видимо, считают, что он-то заслужил.

— У нас есть такой лозунг: боевые искусства — это путь к победам в нашей жизни,— пояснил Юрий Филимонов.— Мы ни на секунду не сомневаемся в нашей главной победе! Мы делаем все возможное от нас для того, чтобы приблизить эту победу! Мы стремимся к победе, а значит, мы стремимся к миру, чтобы, как во все времена, гордо, с флагом Российской Федерации и с российским гимном на международных соревнованиях всегда всем доказывать, что наши бойцы лучшие не только на поле боя, но и на мирных спортивных аренах, на рингах и татами. Мирного мира!

Пока, правда, ни в чем не участвуют. Но я вот тогда же спрашивал у Виталия Смирнова, когда уже начнут, и он сказал:

— В 2028 году, я верю, будут… Американцы очень заинтересованы… Они прагматики, кроме всего прочего. А участие наших двух команд (американской и российской.— А. К.) — это самый высокий рейтинг еще с советских времен! Возьмите гимнастику… Волейбол… Гандбол… Теннис…

То есть раньше вряд ли, хотя надежда все равно не умирает.

Когда награды были вручены, президент по традиции выпил со всеми шампанского. Все, что и говорить, тянулись к нему.

Сергей Лавров взял бокал, отпил из него, поморщился и поставил обратно.

Нет, виски тут не наливали.

Андрей Колесников