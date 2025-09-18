Смесь тяжелых и легких фракций

18 сентября президент России Владимир Путин встретился с лидерами фракций в Государственной думе. О том, чего и кому это стоило, рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Первым из лидеров фракций в Ново-Огарево на встречу с Владимиром Путиным приехал дисциплинированный лидер КПРФ Геннадий Зюганов. А через четверть часа его можно было уже видеть прогуливающимся среди голубых елей по дорожкам Ново-Огарево в компании лидера фракции «Единой России» Владимира Васильева, который тоже не заставил себя долго ждать, в отличие, например, от лидера фракции «Новых людей» Алексея Нечаева, пока что не знающего, видимо, зачем тут быть раньше Владимира Путина.

Ждать им предстояло долго, и, надеюсь, я скрасил ожидание Геннадия Зюганова, тоже поговорив с ним.

— Как вам, прошедшему соседство с такими людьми, как Борис Ельцин, Владимир Жириновский, нынешняя внутренняя политика? — поинтересовался я.— Не скучновато?

— Я начинал работать учителем сельской школы,— издалека начинал Геннадий Зюганов.— Я дорожу всеми своими учителями. При позднем Брежневе дважды попросил оставить меня на Орловщине, хотя приглашали в Москву, настаивали… Мы изобрели «орловскую непрерывку», которая позволяла развиваться крупным городам, с моим учителем Ивановым… Что касается Москвы, я из призыва Андропова… Меня пригласили, сказали, что нужен куратор Москвы и области, и я работал с крупными людьми! Я 25 вопросов готовил на политбюро!..

Я даже и не думал так глубоко копать. Но Геннадий Зюганов и в самом деле приготовился, видимо, к серьезному ожиданию, так что и не спешил никуда...

— Что касается новой политической системы, то она складывалась под диктовку американцев,— пояснил он.— Я это видел, выступал во всех их центрах влияния (надеюсь, расшатывал изнутри.— А. К.)… Как сложилось — так сложилось. Но я давно понял, что личные контакты играют огромную роль! И те, кого вы называете, и Рыбкин, и Селезнев, и по списку… К ним разное отношение, но я всегда в самую критическую минуту имел возможность обсудить с ними, поговорить, встретиться и не всегда это афишировал.

Это было уже ближе к теме.

— Сегодня война идет жестокая и беспощадная,— продолжал Геннадий Зюганов.— Сегодня от согласованных усилий всех зависит очень многое. Сейчас люди в окопах воюют за то, чтобы нас не придушили.

— Про согласованность я понял. Но вот раньше на таких встречах, как сегодняшняя, ждали двух выступлений: вашего и Владимира Жириновского. Было, казалось, между вами некое противостояние, и было зажигательно же… Ну помните?!

— И был между нами при этом постоянный контакт…— кивнул Геннадий Зюганов.— Причем он же ни разу не сорвался, и меня не трогал, и на меня не орал!..— воскликнул Геннадий Зюганов.

Ну, пару раз-то было…

— Вам не хватает такого же тяжеловеса, как вы? — не стал я больше ходить вокруг да около.

— Откровенно скажу,— перестал ходить и Геннадий Зюганов,— не хватает! Неординарный и своеобразный человек. Я вот как-то с ним договорился о голосовании (в Госдуме.— А. К.) по ряду вопросов, а он проголосовал утром так, в обед иначе, а вечером вообще вверх ногами! Я говорю: «Вольфович, ну мы договорились согласованно проголосовать!..» Дело в том, что иногда в Думе надо договориться и провести линию… А он мне отвечает: «Знаешь, за тобой великая эпоха, великие сражения… А за мной нет ничего!.. Я буду голосовать каждый раз по-разному, но один раз будет правильным. Потом скажут, что я уже тогда был прав!» И вот сейчас я регулярно слышу, что Жириновский чуть ли не во всем был уже тогда прав! А это далеко не так!.. Но у него был свой эпатаж… Не хочу даже продолжать сейчас, в общем… А из опытных сегодня в составе все-таки генерал-полковник Васильев! Что касается встречи у президента, то я на ней настаивал и очень рад, что он откликнулся…

А, вот благодаря кому мы начали с утра ждать в Ново-Огарево…

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Созваниваетесь с президентом?..— интересовался я.

— С президентом у меня прямой контакт всегда,— подтвердил Геннадий Зюганов.— Я этим дорожу. Если я ему звоню, он всегда отзванивает.

Ну что ж, такой отзвон дорогого стоит, спору нет.

— Я с президентом и во Вьетнам летал, и в Китай, и в его самолете…— поделился Геннадий Зюганов.— И в целом считаю, что сейчас требуются совместные усилия… Исключительно важно…

Что ж, все когда-то считали себя оппозиционными… А кто-то и был…

— Ситуация-то весьма тревожная,— вздохнул Геннадий Зюганов.— Многие недооценивают… С такой ставкой (процентной.— А. К.) невозможно развивать экономику.

— Вот она и падает вроде потихоньку…

— Если так до конца года продлится — мы посыпемся… Нет, нет, и нет!.. И еще раз нет!

Это он уже, кажется, репетировал свою речь на встрече.

— Об этом и будете говорить сегодня?..

— Да, только об этом!..— еще больше оживился Геннадий Зюганов.

Часа через три, когда лидеры фракций ждали президента уже в зале, вошел его пресс-секретарь Дмитрий Песков, и они заторопились к нему.

— Прямой эфир будет? — со знанием дела интересовался Леонид Слуцкий.

— Да, почти…— не подтверждал, но и не опровергал господин Песков.

— Общее мероприятие… Только начало будет в эфире?..— с тревогой продолжал господин Слуцкий.

— Нет-нет,— успокаивал Дмитрий Песков.— Все ваши выступления будут в эфире!

По лицам было видно: отлегло.

— И потом уже внизу журналисты захотят вас попытать, снять показания, так сказать…— добавил господин Песков.— Будем вам признательны за удовлетворение их интересов…

— Это мы вам признательны! — честно сказал Владимир Васильев.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Когда встреча началась, президент благодарил собравшихся за участие в сентябрьских региональных выборах и связанную с этим дополнительную стабильность:

— Мы знаем, что далеко не везде в условиях, подобных тем, в которых сейчас живет наша страна, сохраняется конституционный строй, политическая стабильность. У нас это есть, и это очень важно.

И мы знаем, где она не сохраняется. За стабильность и бой идет.

Впервые Владимир Путин объявил, кажется, прямой призыв участников СВО в органы власти:

— Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. И таких людей нужно выдвигать на руководящие посты! Это будет наша смена!

Так вот кто будет его сменой.

Дав слово спикеру Госдумы Вячеславу Володину, Владимир Путин заметил:

— Инициатором нашей встречи как раз Вячеслав Викторович (господин Володин.— А. К.) и является. Позавчера вы поставили вопрос о такой встрече?

Я насторожился: я-то подумал, что встреча и правда происходит благодаря тому, что президент всегда отзванивает Геннадию Зюганову. Неужели это все не так?

На самом деле, просто не так буквально:

— Мы обсуждали в понедельник и во вторник. Потому что в понедельник, когда мы говорили, вы попросили депутатам передать поздравления и напутствие в работе в рамках осенней сессии. И как раз в понедельник мы с коллегами, когда вы просили это сказать, обменивались, они попросили (вот он где заключался, вот он где встроен был в эту цепочку — Геннадий Зюганов.— А. К.). Практически вчера, во вторник, уже решение такое было с вашей стороны,— подробно рассказал господин Володин.

Не потому ли не состоялась в последний момент командировка президента в один далекий город, намеченная было на этот день?

— Я постарался не откладывать это, что называется, в долгий ящик, график раздвинул, насколько это возможно,— по сути, подтвердил Владимир Путин.— Потому что все-таки думаю, что, вы правы, надо сверить часы прямо в начале работы в рамках осенней сессии.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

И он дал слово Геннадию Зюганову.

— Сейчас три угрозы обозначены,— объяснил лидер КПРФ,— их все видят, я смотрел, они обсуждались на всех крупных мировых форумах и в ООН. Это угроза большой войны, угроза, связанная с экологической катастрофой, мы это ощущаем в том числе и в рамках своей страны, и искусственный интеллект — этот нерегулируемый интеллект приведет к большой трагедии, и мы получим вместо поддержки концлагерь невиданного масштаба.

Про искусственный интеллект прозвучало неожиданно. Но предсказуемо.

— В этом отношении мы подготовили свою программу и ее внесем в качестве и бюджета развития, и проектов законов, которые рассмотрим в Государственной думе.

В эту программу зашита, видимо, и победа над искусственным интеллектом.

— Я с огромным интересом смотрел за ШОС в Тяньцзине, где вы выступали, где рядом сидели лидеры трех цивилизаций: русской, китайской, индийской. Об этом еще недавно можно было только мечтать! При поддержке крупных исламских государств… Это как раз реальный противовес против тех, кто развязал войну и кто пытается утвердить свою гегемонию сегодня! Я считаю, это отрезвляюще действует на весь мир! Я посмотрел комментарии всех зарубежных агентств — они очень высоко это оценили и будут пытаться растаскивать…

Кажется, первые попытки уже провалились.

— И вы с огромным интересом наблюдали, что это уже армии не только сегодняшнего дня, но и будущего, начиная от лазерных установок, информационных служб и кончая всеми видами ядерной триады и воздушных сил,— продолжал Геннадий Зюганов.

Да, не без интереса.

— И научно-техническое единство! — воскликнул Геннадий Зюганов, который говорит о нем всякий раз — и раньше, в присутствии Владимира Жириновского (это был его козырь, которым не пользовался, например, лидер ЛДПР.— А. К.), и тем более теперь, когда конкурентов-трибунов на таких встречах у него нет.— Оно начиналось в свое время со встречи Сталина с Мао, когда Сталин по его просьбе подписал указ — 156 первых заводов мы им построили! Я был на многих — они, отталкиваясь от этой базы, сейчас движутся вперед огромными темпами! Там есть чему поучиться. Я поставил задачу провести стажировки своих кадров. Они это приняли, и мы прокатили их по всем главным центрам!.. Я должен вас поздравить, Си Цзиньпин и руководство к вам относятся не просто с уважением — с огромным пиететом! Это было видно по всем встречам. И мне очень понравилось, когда Моди (премьер-министр Индии Нарендра Моди.— А. К.) публично демонстрировал свое отношение, это принципиально важно!

Хотя бы сейчас становилось понятно, что там на самом деле тогда происходило, на этих встречах.

— Мы — сражающаяся партия!..— продолжал Геннадий Зюганов.— Мы уже отправили 143 конвоя, за последние месяцы отправили на фронт 200 с лишним мотоциклов, полтора десятка машин и броников. Все, что просят ребята с полей сражений, непосредственно в руки.

Но и в тылу идет работа.

— Можете меня поздравить: мы вырастили пшеницу, назвали ее, к моему удовольствию, «Зюгановка»,— отметил лидер КПРФ.— Она в этом году дала мировой рекорд: даже трудно вообразить — 185 центнеров с гектара!

А вот я был не удивлен.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Наука, эксперты зафиксировали на 5 центнеров больше, чем лучший сорт в Европе «Чемпион» — он дал 180…— пожал плечами Геннадий Зюганов.— В целом Орловщина в этом году войдет в тройку самых урожайных регионов страны, хотя у нас половина земли — нечерноземы: пески и подзолы... За 50 центнеров соберем — по 7 тонн зерна на человека, 7 тонн…

А что же «Зюгановка» не проявила себя? Отчего 50, а не 185?.. Но сейчас не об этом.

— Что бы хотел попросить вас? Не сочтите это за жесткую критику, но я очень рад, что вы недавно собрали всех наших экономистов. Хорошо, что пригласили Собянина. Сидели 12 человек,— напомнил лидер КПРФ.— Когда выходят четыре человека, которые отвечают за финансово-экономическую политику, то они обязаны проводить одну общую линию (а не как Жириновский.— А. К.)… Но все вразнобой! Одна говорит: «Перегрелись». Второй говорит: «В потолок уперлись»… Третьи говорят: «Нет спада»… На самом деле, ситуация сложная, и вы прекрасно понимаете, я уверен, что у вас есть все необходимые данные. И сползти с четырех с лишним процентов!..

— Что касается цен,— внезапно перешел к другой теме Геннадий Зюганов, и так для меня и осталось загадкой, в чем состояла жесткая критика.— Когда картошка в четыре раза дорожает в сезон, поручите нам с Кашиным и Харитоновым — мы решим эту проблему за один год!

Лидер КПРФ всерьез раззадорился.

— И для нас очень важно, чтобы были приняты главные документы! — воскликнул он.— Вы сейчас готовите встречу с журналистами и послание. У советской страны было два главных документа, я изучал, у меня на столе план ГОЭЛРО лежит, 800 страниц, гениально подготовлен! 200 человек готовили, всего 5 большевиков было. Готовили выдающиеся ученые. Сталинские два документа: о размещении производительных сил и народонаселении по всей стране. Тогда это все приобретает более цельный характер.

— Начали еще при царе готовить,— поправил его господин Путин.

— Да, да…— лидер КПРФ так разгорячился, что соглашался, но явно не слышал, что ему говорят.

— На самом деле, план ГОЭЛРО начали еще при царе готовить…— повторил президент.

— Мы готовы к решению!..— стоял на своем Геннадий Зюганов.

Хоть бы понять только к какому.

Не исключено, пора ввести в действие лежащий у него на столе план ГОЭЛРО. Да, в школе мы проходили, что он был уже введен когда-то. Значит, опять ввести.

— И выборы мне хотелось с вами вдвоем обсудить,— признался Геннадий Зюганов.— В «Советской России» сегодня опубликовали обращение нашего воронежского обкома вернуть народу право избирать! Помните, у вас сидели, обсуждали, как стабилизировать ситуацию… Приняли блестящее решение: 50% по спискам, 50% — по партспискам. Отлично!

Геннадий Зюганов, может, думал, что они уже обсуждают вдвоем.

— Вы приняли решение сбалансировать состав руководства Государственной думы,— продолжал он.— Если есть умный руководитель комитета, то, уверяю вас, будет работа, а не будет сутяжничество! Если посмотреть на состав, и Мельников блестяще работает, и Кашин, и Харитонов, и Останина — сейчас целый пакет, и Калашников — по регулированию миграции. Мы подготовили! Это люди большого полета, очень грамотные и так далее. Но на местах иногда приходишь — одни единороссы (не об этом ли согласованно говорил Геннадий Зюганов с Владимиром Васильевым утром в елочках? — А. К.)! Убрали партийные списки! Им не нужно, и нам не нужно, и никому это не нужно! Если люди не имеют возможности сбалансировать на местах… Я не знаю, почему они не берут пример с президента. Они обязаны это делать!..

Но мы крайне заинтересованы в том, чтобы новый состав Думы был сбалансирован!..

Что ж, Геннадий Зюганов на глазах у коллег лоббировал свой вариант состава руководства Госдумы.

— Ну и продвинулись вперед: все-таки давайте Сталинграду вернем подлинное имя! — заявил лидер КПРФ.— Это принципиально важно, и поставим на место памятник Дзержинскому. Народ просит, это будет справедливо! Давайте попросим исследование провести. Уверяю вас, восемь из десяти поддержат решительно и объективно! Это и вдохнет во всех дух победы, новых успехов! Мы заслуживаем этого!

Он заслуживал Сталина.

Президент решил отреагировать.

— Что касается сползания с четырех с лишним процентов роста ВВП — это не сползание, это целенаправленные действия,— сказал Владимир Путин.

Да, они с президентом были на одной волне и мгновенно понимали друг друга.

— Это снижение темпов роста в обмен на подавление инфляции и сохранение макроэкономической стабильности,— продолжал Владимир Путин.— Но вы правы в том, что надо понимать, где эта грань, за которой наступит переохлаждение, возможно, и рецессия.

— Главное, чтобы не заморозили! — упрашивал Геннадий Зюганов.

— Да, вы правы,— кивал президент, который и правда старался приободрить Геннадия Зюганова, в котором он чувствовал одного из немногих кроме себя тяжеловесов той еще политики.— Я думаю, что все-таки до рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все-таки исторический минимум по безработице сохраняется — два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей состояния экономики и один из показателей того, есть у нас рецессия или нет. И рынок труда говорит об обратном.

— И теперь по поводу возвращения Волгограду имени его военного,— произнес президент.— Надо подумать.

Казалось бы, слава богу. Ведь, подумав, поймешь, что не надо ни в коем случае. Что памяти павших, и не только на полях сражений, в ГУЛАГе, недостойно.

— Местные жители решают,— добавил Владимир Путин,— но в целом нужно все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в Победе, надо иметь в виду и постараться это деполитизировать. Много было проблем, связанных с репрессиями, это все понятно, это нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но так же несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Чаша весов колебалась на наших глазах. Потому что колебался Владимир Путин.

— Как это сделать — это другой вопрос. Но возвращение имени Сталинград сегодня городу Волгограду — это прежде всего, конечно, должно решаться на региональном уровне,— заключил он.— Но я понимаю логику того, о чем вы сказали.

Нет, одобрения всецело не прозвучало.

— Спасибо,— благодарил Геннадий Зюганов.

Похоже, никто не остался не удовлетворен.

Да и на том спасибо.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий указал Геннадию Зюганову, не называя его имени:

— Мы не считаем, как коллеги, количество гуманитарных конвоев — они у нас уходят практически каждый день! Ближайший уйдет завтра — почти 400 машин! Каждая из них с нашим фирменным четырехмиллиметровым бронелистом. Это разработка нашего волонтерского конструкторского бюро, своя система радиоэлектронной безопасности, модифицированная — именно то, что просят ребята, которые защищают нас на фронте! Сегодня архиважно, действительно, чтобы каждый день мы проживали за страну, за президента, за скорую нашу победу!

На именной бронелист и на то, что он переживает за президента, Леонид Слуцкий все-таки указал.

Леонид Слуцкий сформулировал новое предложение ЛДПР:

— О введении ограничения на въезд в страну семей мигрантов, не имеющих гражданства России. Эти огромные семьи въезжают, дети создают беспорядок в школе; очереди в медицинских, социальных учреждениях! По разным оценкам, мы сэкономим десятки миллиардов рублей, кстати, если не будем бесплатно учить и лечить! Ты приехал зарабатывать деньги — приезжай, но твоя огромная семья здесь ни при чем!

Видно, что надвигается предвыборная кампания в Госдуме. Уже это ни с чем не спутаешь.

Ответ президента я хотел бы привести полностью:

— Миграция... Действительно, многие решения приняты, надо добиться их исполнения. Это очень чувствительная сфера для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существует. Есть эти вопросы, их нужно решать. Но решать невозможно будет, если постоянно не держать их в поле зрения, это точно совершенно! Дальнейшее совершенствование принятых решений востребовано, и я буду вам благодарен, если поступят какие-то конструктивные предложения.

Исчерпывающе.

Еще Леонид Слуцкий предлагал создать новое ведомство по ЖКХ.

— И сфера ЖКХ, безусловно, важнейшее направление,— кивнул господин Путин.— Ну что же, от этого зависит социальное благополучие всех российских семей, всех граждан страны. Нужно или не нужно отдельные ведомства создавать — ну, давайте подумаем… Если вы полагаете, что нужно какое-то отдельное ведомство создать, можно и над этим подумать, только, естественно, не хотелось бы создавать излишнюю бюрократию — опять министерство, машины, секретари, помощники…

— Это может быть небюрократическое ведомство,— предполагал Леонид Слуцкий.

— Если будет ведомство, значит, будет бюрократическое,— вызывая смех, прежде всего Геннадия Зюганова, комментировал президент. Ведомство не может не быть бюрократическим, так не получится…

Да, все-таки не хватает Владимира Жириновского.

Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливой России», предложил свое:

— Я думаю, что будет абсолютно справедливо, если мы… У нас отлично работает «Дальневосточный гектар», и на Дальневосточном форуме говорилось, сколько людей туда приехало. Но было бы абсолютно правильно, если бы для участников специальной военной операции, для семей погибших в субъектах федерации, а именно в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях, тоже безвозмездно выделялся бы гектар земли. Они отвоевали эту землю, и было бы абсолютно справедливо, если бы они там могли получить такую.

Что ж, не у одного Леонида Слуцкого предвыборная кампания, в конце концов.

— И налог на роскошь,— безжалостно произнес Сергей Миронов.— У нас есть те, кто владеет и пароходами, и самолетами, и вертолетами! Здесь по недвижимости тоже, но здесь обязательно нужно сделать так, чтобы никто не пострадал при введении такого налога!

— Вы сказали, что, может быть, установить какую-то квоту для участников СВО при вхождении во власть,— обратил внимание господин Путин еще на одну мысль Сергея Миронова.— Привлекательная вещь! Это так же, как квота для женщин в некоторых странах есть. Квота в парламенте — столько-то женщин должно быть, квота таких-то, таких-то, квота инвалидов. Вроде благородно и побудительный мотив хороший. Единственное, что я боюсь, чтобы не превратилось это в формализм какой-то. Мы должны не по гендерному принципу, не по профессиональному, не по какому-то другому привлекать людей во власть, а по личным и деловым качествам.

Кто-то расстроится. Но кто-то вздохнет с облегчением.

— На линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находится (вот, значит, сколько сейчас.— А. К.), поэтому среди этих людей надо выбирать,— добавил президент.— Нам надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности.

И про гектар.

— Земля для участников СВО. Да, согласен,— кивнул господин Путин.— Более того, в некоторых новых территориях, наших исторических, такие решения уже принимаются. Но в целом вы правы абсолютно, я бы это поддержал и расширял бы эту практику.

Но нет, про то, что это будет именно гектар, не было сказано.

— По поводу фискальных вопросов — обложение дивидендов, налог на роскошь и так далее — в целом все, мне кажется, очень разумно. В некоторых других странах, я уже вам говорил об этом, в тех же Штатах во время — сейчас я хочу деполитизировать этот вопрос — вьетнамской войны, корейской войны, они так и делали: они поднимали налоги как раз для людей с высокими доходами… В принципе и мы так делаем. Здесь важно не переборщить, аккуратненько…

То есть одобрил.

Лидер фракции «Новых людей» сосредоточился на красивых автомобильных номерах, но до этого похвалил ДЭГ:

— Очень хорошо себя показала система дистанционного электронного голосования! Многим людям это удобно — можно прямо из дома проголосовать, особенно молодым людям это удобно, и не только. Считаю важным, что молодые горожане приходят на выборы, знают, что их голос влияет, что политика это и про них тоже, что можно избираться и быть избранным, кто бы что ни говорил!

Последняя оговорка настораживала. А так, видимо, Алексей Нечаев благодарен ДЭГу — есть за что.

И он перешел к номерам:

— Есть инициативы, которые могут показаться мелкими. Но поскольку речь идет все равно о десятках миллиардов рублей дохода в бюджет, я считаю их достойными упоминания. Во-первых, предлагаем сделать официальную продажу красивых автомобильных номеров на «Госуслугах». В Узбекистане, например, за такие номера бюджет получает эквивалент 2,5 млрд руб. У них всего 4 млн автомобилей. У нас больше 50 млн автомобилей!.. Мне кажется, прозрачно на «Госуслугах», деньги в бюджет, и люди тоже будут довольны. Ничего сложного нет!

— Продажа красивых номеров… Почему нет? — переспросил Владимир Путин.— Чего здесь такого? Я не вижу, почему до сих пор решение не принимается!

Видимо, уже принимается.

Оставалось выступить Владимиру Васильеву.

И он выступил.

— Какой бы вопрос ни обсуждали, какое бы решение ни принимали, всегда думайте, пожалуйста, над тем, как это отразится на жизни семей с детьми, к чему это приведет, закончил президент.— Потому что от этого зависит решение ключевой задачи. Кроме победы в рамках СВО. Ключевая задача — демографическая. На этом я хотел закончить.

Вот о чем все мысли-то, оказывается.

О приросте народонаселения.

Пока-то наоборот.

Андрей Колесников