У Владимира Колокольцева сменился первый

В МВД произведена важная кадровая перестановка. Александр Горовой, на протяжении последних полутора десятков лет занимавший пост первого замминистра, отправлен президентом в отставку. Его в должности сменил генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко, до последнего времени возглавлявший в ведомстве Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Горовой

Президент Владимир Путин 12 марта своим указом освободил от должности первого заместителя министра генерал-полковника полиции Александра Горового. На эту должность назначен генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По данным источников “Ъ” в министерстве, отставка господина Горового для многих сотрудников центрального аппарата оказалась неожиданной.

С одной стороны, в прошлом году он достиг предельного для генерал-полковника возраста — 65 лет, с другой — у министра Владимира Колокольцева есть заместители и старше — 67-летний Александр Кравченко и статс-секретарь ведомства 69-летний Игорь Зубов, которым срок службы главой государства продлевался. Авторитет же господина Горового в полицейском ведомстве всегда был высоким.

На пост первого замминистра Александр Горовой был назначен в 2011 году Дмитрием Медведевым, в то время президентом России. В самом министерстве ходили слухи, что его назначению на высокую должность якобы способствовала и рекомендация тогдашнего вице-премьера Дмитрия Хлопонина. Чиновник Хлопонин и тогда еще милиционер Горовой пересекались в Красноярском крае, где первый работал губернатором, а второй возглавлял региональное ГУВД. Интересно, что в МВД долгое время существовала традиция, согласно которой первый замминистра курировал так называемую службу криминальной милиции (сейчас полиции) — уголовный розыск, экономическую безопасность, борьбу с экстремизмом и тому подобное, однако Александру Горовому поручили общественную безопасность, в том числе ГИБДД. И он с этой работой успешно справлялся все пятнадцать лет службы в центральном аппарате. Александр Горовой имеет множество государственных наград, в том числе за обеспечение общественной безопасности на выборах различных уровней, во время проведения Олимпиады-2014 в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года.

В 2016 году в МВД была возвращена Федеральная миграционная служба, и Александр Горовой стал курировать и ее. Этого направления работы он лишился в прошлом году, когда президент создал свои указом в министерстве новую, более крупную и статусную Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, которую возглавил выходец из Генпрокуратуры генерал-полковник Андрей Кикоть.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Андрей Курносенко

Преемник в должности первого замминистра 57-летний генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко, к слову, выпускник Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова, практически всю свою карьеру в правоохранительных органах прослужил в оперативных подразделениях: с 1995 года в московском РУОПе, затем в ГУСБ и других, одно время обеспечивал безопасность министра внутренних дел Рашида Нургалиева. В декабре 2012 года был назначен замминистра внутренних дел по Башкирии, затем был переведен на должность замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, которое возглавил в 2015 году. На счету его главка множество раскрытых резонансных преступлений, что, несомненно, сыграло свою роль в назначении на должность первого замминистра. Однако теперь генералу Курносенко придется осваивать новое для него поле деятельности — обеспечение общественной безопасности на общегосударственном уровне. Впрочем, нельзя исключать, говорят источники “Ъ”, что Владимир Колокольцев может своим приказом перераспределить обязанности между своими заместителями.

Александр Игорев