Привстали на дорожку

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на американской военной базе на Аляске и начали переговоры, заставив замереть весь мир. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, выйдя на взлетное поле перед их встречей, фиксировал подробности, которые могли бы помочь понять: что же будет? И зафиксировал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Журналисты попали на больничные койки

Аляска приняла нас с присущим ей радушием. Правда, долго не могли выйти из самолета почти что на родную землю, обнять ее березки, каких тут не меньше, чем в Подмосковье, да и вообще край до боли напоминает не то что камчатский, а самый что ни на есть ярославский.

Но ждали в самолете долго. Словно наше появление оказалось для кого-то все-таки сюрпризом.

Автобус, который вез нас до границы, был старенький и повидал в своей жизни многое, а больше всего — дальние межгородские перевозки.

Да только не автобусы тут главное средство передвижения, а самолет. Небольшой, двухмоторный, на водных лыжах. Летают они здесь как стрекозы.

Все это успеваешь заметить еще до выхода из аэропорта.

Прежде чем выйти, проходишь краткий курс эмоционального общения с американским пограничником, который успевает рассказать тебе о том, как прекрасна Аляска, во всех немыслимых подробностях, а сам он ни о чем тебя спросить уже просто не успевает или, скорее всего, забывает.

Затем едешь на том же автобусе по Анкориджу и понимаешь, что никакого сожаления по поводу исторической утраты на самом деле не испытываешь, как в иных случаях. Над Аляской небо синее, меж берез дожди косые, так похоже на Россию, только все же не Россия. И слава богу.

Что ж, приезжаешь на спортивную арену аляскинской университетской команды «Морские волки», чтобы переночевать тут, как предписано, и обнаруживаешь, что о тебе, как и обо всех российских журналистах, позаботился Международный Красный Крест.

Здесь вспомнили ковидный опыт и развернули ночной госпиталь для журналистов. Черные ширмы, образующие двухместные палаты, комплект белья с одеялом и подушкой, душевые кабины...

Кто-то был настолько шокирован увиденным, что я подумал, а где же тут реанимационные палаты с ИВЛ...

Впрочем, я, к примеру, даже не вздрогнул: а чего еще было ожидать? Походную обстановку нынче диктует время. К тому же разве такие ночевки были, скажем, во время автопробега на желтой «Ладе Калине Спорт» на трассе Чита—Хабаровск? То место в автобусе, то палатка на 60 человек, то просто чистое звездное небо. И в голову не приходило жаловаться. Благодарили судьбу. Как и сейчас.

Не так много слов благодарности нашлось у экипажей трех бортов, которые прилетели из Москвы и тоже поселились в нашем спортцентре. Общества журналистов им, видимо, хватило еще в самолете, и они потихоньку ушли с тренировочной арены, где был разбит госпиталь для нас, на основную, готовую к какому-то концерту.

— Сейчас я дам концерт...— пригрозила одна бортпроводница кому-то невидимому, и угроза была кем-то услышана, ибо, такое впечатление, на арене заработали динамики, и каждое ее слово отдавалось бесконечным эхом.

Между тем состояние основной спортивной площадки не удовлетворило бортпроводниц и пилотов, и они продолжили искать уединения в подтрибунных помещениях.

Наш госпиталь между тем жил своей ночной жизнью: в Москве-то уже рассвело, и телекорреспонденты поминутно, кажется, «прямились», а, кроме друг друга, а также коек-раскладушек, больше похожих на носилки, показывать друг другу по-прежнему было нечего. Что ж, и тут было на что посмотреть.

Между тем до начала встречи Владимира Путина и Дональда Трампа оставалось все меньше времени.

То есть пора было вставать и чистить зубы.

Правда, тут была большая очередь...

Обнюханные и замерзшие

Когда самолет президента США поднимался в воздух с базы Эндрюс, Владимир Путин как раз начинал осматривать завод по производству рыбьего жира в Магадане. Что-то в этом было, но вот только что?

Тем временем журналисты в 5:30 утра выдвинулись на американскую военную базу Эльмендорф-Ричардсон. И путь был долгим. У торгового центра в рассветной тишине пересаживались, пока нет посетителей и лишних глаз, с одного автобуса на другой, военный. У меня даже появилось ощущение, что я участвую в чем-то нехорошем.

Потом ехали на проверку. Автобусов было шесть: не только с российскими (в том числе и с теми, кто добирался до Анкориджа как смог сам, то есть не меньше 33 часов. Здесь были, кстати, и американские журналисты, работающие в Москве. На вопросы соотечественников-военных отзывались как русские), но уже и с американскими журналистами из США. Иностранных СМИ — немецких, французских, китайских — тут не было.

Произвела впечатление проверка. Она заняла не один час. Почти все время пришлось на ожидание в автобусах: нам объяснили, что приехать в пресс-центр смогут только все шесть автобусов сразу. На пассажиров каждого автобуса уходило минут 40. Каждый следующий автобус на улице ждал своей очереди на вход в кинозал, где собаки и люди производили досмотр, то есть тщательно осматривали и обнюхивали все содержимое сумок, да просто перетряхивали их. Утро было почти морозным.

Вскоре Аляска разонравилась полностью. Информация о том, что это самый холодный штат США, полностью подтвердилась.

Переполоха наделал большой чемодан, оказавшийся бесхозным. То есть никто так и не признался, чей он.

Между тем Владимир Путин в Магадане возложил цветы к актуальному мемориалу «Героям АлСиба» (российский и американский летчики пожимают друг другу руки на фоне крыла самолета) и вылетел в Анкоридж. Теперь всем должно было стать понятно, что встреча с Дональдом Трампом — лишь одна из строчек в его напряженном графике, а строчкой в биографии, может, и недостойна стать.

А федеральные телеканалы, еще вчера именовавшие визит в Анкоридж историческим, уже с утра называли его только эпохальным.

«Аурус» против «Рэптора»

На территории авиабазы были разбиты несколько шатров. Они назывались пресс-центром.

Американских и российских журналистов развели по разным шатрам. Во всех было тесно и холодно. Но был кофе, были тоненькие стойки-свечки из копченой колбасы и сыра в вакууме — сухпай для знаменитого (в узких кругах) аляскинского спецназа, у которого другой цели, кроме той, что за Беринговым проливом, быть вроде и не должно.

Картинку для встречи двух президентов выстроили красивую. Видимо, занимались не военные. То есть мы увидели четыре истребителя F-22, нос с носу выстроивших проход к американскому борту номер один. Мурашки просто по коже для неподготовленных зрителей, какими мы все тут, без сомнения, являлись.

При этом Дональд Трамп был уже на борту. Дверь, впрочем, была закрыта.

Через несколько минут навстречу четверке американских истребителей выдвинулся российский Aurus. Это выглядело многозначительно. Впрочем, еще через минуту напротив него встала еще и машина американского президента. Каждую секунду тут, на маленьком пятачке, происходили некие события, которые как-то даже и не укладывались в голове. Вот бегом прибежали американские переговорщики во главе с госсекретарем господином Марко Рубио, встали, где им показали, и замерли. Но им сразу указали их другое место. Они и туда законопослушно перешли. Тогда их переставили на третью точку. И снова — послушание. Здесь и сейчас всем правила Секретная служба. Не терялась на их фоне и Служба безопасности президента России (СБП).

Все тут, на поле, было по-военному. Солдаты вениками мели дорожку. Лихорадочно переклеивали белые буквы «А» и «S» в слове «ALASKA» — видимо, чтобы они стали еще белее.

Я между тем напряженно всматривался в закрытую дверь американского самолета. Она была до сих пор закрыта. Да и как она могла быть открыта? Не мог же господин Трамп выйти из самолета и ждать, пока прилетит Владимир Путин? Ждать, как все? Ждать, как всегда.

Но ведь он ждал. Он ждал в самолете уже где-то полчаса.

Самолет российского президента вынырнул из-за спин журналистов с неожиданной стороны. Еще две пары истребителей пронеслись над ним. Они сопровождали российский борт номер один. Это не было похоже на принудительную посадку. Это было похоже на знаки почета.

Затем еще четверть часа не открывались уже обе двери.

Рядом яростно «прямился» корреспондент «Первого канала» Константин Панюшкин. Уверенный его голос был слышен на полполя. Пул Белого дома посматривал на него ревниво, но до этого уровня не дотягивал, даже не пытался.

А тем временем распахнулись двери обоих самолетов, их явно синхронизировали. Дональд Трамп встретил Владимира Путина на середине пути к подиуму, где они сфотографировались. Российский президент сказал коллеге несколько явно заранее заготовленных фраз, которые, видно, прозвучали как надо, и они рассмеялись.

Тут над ними с ревом пролетел «стелс» в кружении нескольких истребителей поменьше. Это был уже какой-то парад просто. Нет, всего этого не могло быть.

Сели они в один автомобиль, и это был автомобиль президента США, уже второй по счету, а не тот, что стоял нос к носу с «Аурусом» для отвода глаз.

Кортеж поехал к месту начала переговоров в узком составе, оно оказалось рядом с шатрами-пресс-центром. Мы тоже были в кортеже и успели увидеть это начало. Журналисты орали, пытаясь до пресс-конференции задать какой-нибудь бессмысленный вопрос и получить примерно такой же ответ.

Но ответить было невозможно даже при желании (а у Владимира Путина оно было), одни журналисты заглушали других и самих себя.

Так все это бесславно для них и закончилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переговоры, которые через несколько часов могли кому-то принести славу, начались

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Переговоры, которые через несколько часов могли кому-то принести славу, начались

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Но начались переговоры, которые через несколько часов могли кому-то принести славу.

Но и бесславие тоже.

Андрей Колесников, Анкоридж