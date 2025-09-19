Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«За меня такую штуковину никто не напишет»

Генератор неслучайных эпитетов по канонам Дмитрия Медведева

14 сентября Дмитрию Медведеву исполнилось 60. По этому случаю “Ъ” изучил его лексический вклад в дело обороны России на полях социальных сетей и разработал для всех желающих удобный инструмент, с помощью которого можно начинать каждый день с правильно выбранного обращения к врагам.

Вы молодец, а они

Слова отобраны из массива текстов официального Telegram-канала Дмитрия Медведева (более 600 постов, 1,8 млн подписчиков). Среди них как часто употребимые в речи заместителя председателя Совета безопасности, так и редкие или авторские выражения.

Генератор позволяет получить за раз одно из 12 тыс. оригинальных сочетаний. Если оно не подходит для ваших коммуникационных целей, всегда можно попробовать еще раз.

Фотогалерея

Яркие кадры трудовых будней бывшего президента РФ

Предыдущая фотография
Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. В 1987-м окончил юрфак Ленинградского госуниверситета, одним из его преподавателей был Анатолий Собчак. В середине 1990-х был советником первого заместителя мэра Санкт-Петербурга Владимира Путина

Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. В 1987-м окончил юрфак Ленинградского госуниверситета, одним из его преподавателей был Анатолий Собчак. В середине 1990-х был советником первого заместителя мэра Санкт-Петербурга Владимира Путина

В 1999-м стал заместителем руководителя аппарата правительства РФ, а затем — заместителем главы администрации президента РФ Александра Волошина. С февраля по март 2000 года возглавлял избирательный штаб Владимира Путина на президентских выборах

В 1999-м стал заместителем руководителя аппарата правительства РФ, а затем — заместителем главы администрации президента РФ Александра Волошина. С февраля по март 2000 года возглавлял избирательный штаб Владимира Путина на президентских выборах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

30 июня 2000 года стал председателем совета директоров «Газпрома». В 2001-2002 годах был заместителем председателя этого органа, в 2002 году вновь возглавил совет директоров газовой корпорации&lt;br> На фото: с главой «Газпрома» Рэмом Вяхиревым (слева), 2000 год

30 июня 2000 года стал председателем совета директоров «Газпрома». В 2001-2002 годах был заместителем председателя этого органа, в 2002 году вновь возглавил совет директоров газовой корпорации
На фото: с главой «Газпрома» Рэмом Вяхиревым (слева), 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

3 июня 2000 года назначен первым заместителем главы администрации президента Александра Волошина (слева). Еще одним заместителем был Владислав Сурков (в центре)

3 июня 2000 года назначен первым заместителем главы администрации президента Александра Волошина (слева). Еще одним заместителем был Владислав Сурков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

30 октября 2003 года назначен руководителем администрации президента&lt;br> На фото: с тогдашним главой правительства РФ Михаилом Касьяновым (слева, признан иностранным агентом), 2003 год

30 октября 2003 года назначен руководителем администрации президента
На фото: с тогдашним главой правительства РФ Михаилом Касьяновым (слева, признан иностранным агентом), 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель Совета федерации Сергей Миронов (справа) и заместитель главы администрации президента Дмитрий Медведев, 2003 год

Председатель Совета федерации Сергей Миронов (справа) и заместитель главы администрации президента Дмитрий Медведев, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Советник президента России по экономическим вопросам Андрей Илларионов (слева, признан иностранным агентом), замглавы администрации президента Дмитрий Медведев (в центре) и председатель правительства Михаил Касьянов (признан иностранным агентом), 2003 год

Советник президента России по экономическим вопросам Андрей Илларионов (слева, признан иностранным агентом), замглавы администрации президента Дмитрий Медведев (в центре) и председатель правительства Михаил Касьянов (признан иностранным агентом), 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В октябре 2005 года Дмитрий Медведев стал куратором совета по реализации национальных проектов, а в ноябре он стал первым вице-премьером в правительстве Михаила Фрадкова

В октябре 2005 года Дмитрий Медведев стал куратором совета по реализации национальных проектов, а в ноябре он стал первым вице-премьером в правительстве Михаила Фрадкова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Дмитрий Медведев в школе № 305 в Санкт-Петербурге, где он сам когда-то учился, 1 сентября 2006 года

Дмитрий Медведев в школе № 305 в Санкт-Петербурге, где он сам когда-то учился, 1 сентября 2006 года

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Во время визита господина Медведева в школу в сентябре 2006 года были запланированы встреча с первой учительницей, школьная линейка и открытый урок, который провел сам первый вице-премьер

Во время визита господина Медведева в школу в сентябре 2006 года были запланированы встреча с первой учительницей, школьная линейка и открытый урок, который провел сам первый вице-премьер

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

Первый вице-премьер Дмитрий Медведев во время посещения поселка Синезерки Брянской области, 2006 год

Первый вице-премьер Дмитрий Медведев во время посещения поселка Синезерки Брянской области, 2006 год

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин и первый зампред правительства Дмитрий Медведев на заседании Совета законодателей РФ, 2006 год

Президент России Владимир Путин и первый зампред правительства Дмитрий Медведев на заседании Совета законодателей РФ, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый вице-премьер Дмитрий Медведев во время посещения фермы Бабиевых в Псковской области, 2007 год

Первый вице-премьер Дмитрий Медведев во время посещения фермы Бабиевых в Псковской области, 2007 год

Фото: ИТАР-ТАСС

Первый зампред правительства Дмитрий Медведев на открытии детского спортивного центра «Кубанская нива» в поселке Витязево, 2007 год

Первый зампред правительства Дмитрий Медведев на открытии детского спортивного центра «Кубанская нива» в поселке Витязево, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Михеев

В 2011 году, отвечая на вопрос участников Давосского форума, что является его главной движущей силой Дмитрий Медведев заявил: «Мне кажется, ответ очень простой — у меня очень интересная работа»

В 2011 году, отвечая на вопрос участников Давосского форума, что является его главной движущей силой Дмитрий Медведев заявил: «Мне кажется, ответ очень простой — у меня очень интересная работа»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

Первые вице-премьеры РФ Дмитрий Медведев и Сергей Иванов осматривают лагерь всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер-2007»

Первые вице-премьеры РФ Дмитрий Медведев и Сергей Иванов осматривают лагерь всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер-2007»

Фото: РИА Новости

Глава «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» Михаил Шушпанов (справа), первый зампред правительства Дмитрий Медведев и президент НПК «ИРКУТ» Алексей Федоров (слева) во время посещения «Воронежского акционерного самолетостроительного общества», 2008 год

Глава «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» Михаил Шушпанов (справа), первый зампред правительства Дмитрий Медведев и президент НПК «ИРКУТ» Алексей Федоров (слева) во время посещения «Воронежского акционерного самолетостроительного общества», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Владимир Путин (второй слева) и первый зампред правительства Дмитрий Медведев (четвертый слева) во время посещения казачьего кадетского корпуса в поселке Рассвет, 2008 год

Президент Владимир Путин (второй слева) и первый зампред правительства Дмитрий Медведев (четвертый слева) во время посещения казачьего кадетского корпуса в поселке Рассвет, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский (второй слева) и министр информационных технологий и связи Леонид Рейман (справа) на церемонии открытия Российского интернет форума в подмосковном пансионате «Лесные дали», 2008 год

Руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский (второй слева) и министр информационных технологий и связи Леонид Рейман (справа) на церемонии открытия Российского интернет форума в подмосковном пансионате «Лесные дали», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Первый зампред правительства Дмитрий Медведев (второй слева) со своей супругой Светланой (слева) и президент Владимир Путин со своей супругой Людмилой на пасхальной литургии в храме Христа Спасителя, 2008 год

Первый зампред правительства Дмитрий Медведев (второй слева) со своей супругой Светланой (слева) и президент Владимир Путин со своей супругой Людмилой на пасхальной литургии в храме Христа Спасителя, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году Дмитрий Медведев был избран президентом России

В 2008 году Дмитрий Медведев был избран президентом России

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Дмитрий Медведев на встрече с футболистами и тренерским штабом футбольного клуба «Зенит» в Кремле, 2008 год

Президент Дмитрий Медведев на встрече с футболистами и тренерским штабом футбольного клуба «Зенит» в Кремле, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Дмитрий Медведев с канцлером Германии Ангелой Меркель на пресс-конференции после переговоров в Берлине, 2008 год

Президент Дмитрий Медведев с канцлером Германии Ангелой Меркель на пресс-конференции после переговоров в Берлине, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Дмитрий Медведев на заседании президиума Госсовета «О модернизации текстильной отрасли и мерах по повышению уровня жизни и социальной защищённости её работников», 2008 год

Президент Дмитрий Медведев на заседании президиума Госсовета «О модернизации текстильной отрасли и мерах по повышению уровня жизни и социальной защищённости её работников», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Дмитрий Медведев на церемонии возложения венков к монументу павшим героям в Баку, 2008 год

Президент Дмитрий Медведев на церемонии возложения венков к монументу павшим героям в Баку, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент Франции Николя Саркози, канцлер Германии Ангела Меркель и российский лидер Дмитрий Медведев (второй справа) на саммите G8 в Японии, 2008 год

Президент Франции Николя Саркози, канцлер Германии Ангела Меркель и российский лидер Дмитрий Медведев (второй справа) на саммите G8 в Японии, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Всегда быть подтянутым и улыбаться — это и есть моя жизненная философия»

«Всегда быть подтянутым и улыбаться — это и есть моя жизненная философия»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Дмитрий Медведев во время отпевания писателя Александра Солженицына в Большом соборе Донского монастыря, 2008 год

Президент Дмитрий Медведев во время отпевания писателя Александра Солженицына в Большом соборе Донского монастыря, 2008 год

Фото: пресс-служба Московской Патриархии

Президент Дмитрий Медведев и мэр столицы Юрий Лужков (справа) на праздновании Дня города Москвы, 2008 год

Президент Дмитрий Медведев и мэр столицы Юрий Лужков (справа) на праздновании Дня города Москвы, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Важнее всего самочувствие людей и их ощущения. Если они понимают, что их доходы стабильны или — еще лучше — растут, то это хорошо. Если они считают, что все-таки их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, это тревожный сигнал для государства»

«Важнее всего самочувствие людей и их ощущения. Если они понимают, что их доходы стабильны или — еще лучше — растут, то это хорошо. Если они считают, что все-таки их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, это тревожный сигнал для государства»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С 2012 по 2020 год Дмитрий Медведев занимал пост председателя правительства РФ

С 2012 по 2020 год Дмитрий Медведев занимал пост председателя правительства РФ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С 2020 года занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ &lt;BR>Выступление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева на всемирном фестивале молодежи на Федеральной территории «Сириус», 2024 год

С 2020 года занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ
Выступление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева на всемирном фестивале молодежи на Федеральной территории «Сириус», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Премьер-министр Дмитрий Медведев и врио губернатора Астраханской области Игроь Бабушкин (слева) перед началом осмотра очистных сооружений МУП «Астрводоканал», 2019 год

Премьер-министр Дмитрий Медведев и врио губернатора Астраханской области Игроь Бабушкин (слева) перед началом осмотра очистных сооружений МУП «Астрводоканал», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление премьер-министра Дмитрия Медведева на Петербургском международном юридическом форуме, 2019 год

Выступление премьер-министра Дмитрия Медведева на Петербургском международном юридическом форуме, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: глава «Роснефти» Игорь Сечин, игрок команды ЦСКА Сергей Андронов, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович и игрок команды ЦСКА Александр Попов на церемонии награждения победителей КХЛ, 2019 год

Слева направо: глава «Роснефти» Игорь Сечин, игрок команды ЦСКА Сергей Андронов, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович и игрок команды ЦСКА Александр Попов на церемонии награждения победителей КХЛ, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

«Пусть себе критикуют и президента Путина, и премьера Медведева. Это, по-моему, и есть демократия, совершенно нормальная ситуация. Так и будет дальше в социальных сетях»

«Пусть себе критикуют и президента Путина, и премьера Медведева. Это, по-моему, и есть демократия, совершенно нормальная ситуация. Так и будет дальше в социальных сетях»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время возложения венка к комплексу Национального единства и возрождения в Душанбе, 2018 год

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время возложения венка к комплексу Национального единства и возрождения в Душанбе, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук и президент США Дональд Трамп на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, 2017 год

Слева направо: премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук и президент США Дональд Трамп на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время прогулки по Алжиру, 2017 год

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время прогулки по Алжиру, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Премьер-министр Дмитрий Медведев и зампред правительства Дмитрий Рогозин (справа) во время посещения предприятия «Авиастар-СП», 2017 год

Премьер-министр Дмитрий Медведев и зампред правительства Дмитрий Рогозин (справа) во время посещения предприятия «Авиастар-СП», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 40

Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. В 1987-м окончил юрфак Ленинградского госуниверситета, одним из его преподавателей был Анатолий Собчак. В середине 1990-х был советником первого заместителя мэра Санкт-Петербурга Владимира Путина

В 1999-м стал заместителем руководителя аппарата правительства РФ, а затем — заместителем главы администрации президента РФ Александра Волошина. С февраля по март 2000 года возглавлял избирательный штаб Владимира Путина на президентских выборах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

30 июня 2000 года стал председателем совета директоров «Газпрома». В 2001-2002 годах был заместителем председателя этого органа, в 2002 году вновь возглавил совет директоров газовой корпорации
На фото: с главой «Газпрома» Рэмом Вяхиревым (слева), 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

3 июня 2000 года назначен первым заместителем главы администрации президента Александра Волошина (слева). Еще одним заместителем был Владислав Сурков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

30 октября 2003 года назначен руководителем администрации президента
На фото: с тогдашним главой правительства РФ Михаилом Касьяновым (слева, признан иностранным агентом), 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель Совета федерации Сергей Миронов (справа) и заместитель главы администрации президента Дмитрий Медведев, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Советник президента России по экономическим вопросам Андрей Илларионов (слева, признан иностранным агентом), замглавы администрации президента Дмитрий Медведев (в центре) и председатель правительства Михаил Касьянов (признан иностранным агентом), 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В октябре 2005 года Дмитрий Медведев стал куратором совета по реализации национальных проектов, а в ноябре он стал первым вице-премьером в правительстве Михаила Фрадкова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Дмитрий Медведев в школе № 305 в Санкт-Петербурге, где он сам когда-то учился, 1 сентября 2006 года

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Во время визита господина Медведева в школу в сентябре 2006 года были запланированы встреча с первой учительницей, школьная линейка и открытый урок, который провел сам первый вице-премьер

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

Первый вице-премьер Дмитрий Медведев во время посещения поселка Синезерки Брянской области, 2006 год

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин и первый зампред правительства Дмитрий Медведев на заседании Совета законодателей РФ, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый вице-премьер Дмитрий Медведев во время посещения фермы Бабиевых в Псковской области, 2007 год

Фото: ИТАР-ТАСС

Первый зампред правительства Дмитрий Медведев на открытии детского спортивного центра «Кубанская нива» в поселке Витязево, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Михеев

В 2011 году, отвечая на вопрос участников Давосского форума, что является его главной движущей силой Дмитрий Медведев заявил: «Мне кажется, ответ очень простой — у меня очень интересная работа»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

Первые вице-премьеры РФ Дмитрий Медведев и Сергей Иванов осматривают лагерь всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер-2007»

Фото: РИА Новости

Глава «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» Михаил Шушпанов (справа), первый зампред правительства Дмитрий Медведев и президент НПК «ИРКУТ» Алексей Федоров (слева) во время посещения «Воронежского акционерного самолетостроительного общества», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Владимир Путин (второй слева) и первый зампред правительства Дмитрий Медведев (четвертый слева) во время посещения казачьего кадетского корпуса в поселке Рассвет, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский (второй слева) и министр информационных технологий и связи Леонид Рейман (справа) на церемонии открытия Российского интернет форума в подмосковном пансионате «Лесные дали», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Первый зампред правительства Дмитрий Медведев (второй слева) со своей супругой Светланой (слева) и президент Владимир Путин со своей супругой Людмилой на пасхальной литургии в храме Христа Спасителя, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году Дмитрий Медведев был избран президентом России

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Дмитрий Медведев на встрече с футболистами и тренерским штабом футбольного клуба «Зенит» в Кремле, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Дмитрий Медведев с канцлером Германии Ангелой Меркель на пресс-конференции после переговоров в Берлине, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Дмитрий Медведев на заседании президиума Госсовета «О модернизации текстильной отрасли и мерах по повышению уровня жизни и социальной защищённости её работников», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Дмитрий Медведев на церемонии возложения венков к монументу павшим героям в Баку, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент Франции Николя Саркози, канцлер Германии Ангела Меркель и российский лидер Дмитрий Медведев (второй справа) на саммите G8 в Японии, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Всегда быть подтянутым и улыбаться — это и есть моя жизненная философия»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Дмитрий Медведев во время отпевания писателя Александра Солженицына в Большом соборе Донского монастыря, 2008 год

Фото: пресс-служба Московской Патриархии

Президент Дмитрий Медведев и мэр столицы Юрий Лужков (справа) на праздновании Дня города Москвы, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Важнее всего самочувствие людей и их ощущения. Если они понимают, что их доходы стабильны или — еще лучше — растут, то это хорошо. Если они считают, что все-таки их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, это тревожный сигнал для государства»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С 2012 по 2020 год Дмитрий Медведев занимал пост председателя правительства РФ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С 2020 года занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ
Выступление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева на всемирном фестивале молодежи на Федеральной территории «Сириус», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Премьер-министр Дмитрий Медведев и врио губернатора Астраханской области Игроь Бабушкин (слева) перед началом осмотра очистных сооружений МУП «Астрводоканал», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление премьер-министра Дмитрия Медведева на Петербургском международном юридическом форуме, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: глава «Роснефти» Игорь Сечин, игрок команды ЦСКА Сергей Андронов, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович и игрок команды ЦСКА Александр Попов на церемонии награждения победителей КХЛ, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

«Пусть себе критикуют и президента Путина, и премьера Медведева. Это, по-моему, и есть демократия, совершенно нормальная ситуация. Так и будет дальше в социальных сетях»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время возложения венка к комплексу Национального единства и возрождения в Душанбе, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук и президент США Дональд Трамп на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время прогулки по Алжиру, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Премьер-министр Дмитрий Медведев и зампред правительства Дмитрий Рогозин (справа) во время посещения предприятия «Авиастар-СП», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Смотреть

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все