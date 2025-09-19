«За меня такую штуковину никто не напишет»

14 сентября Дмитрию Медведеву исполнилось 60. По этому случаю “Ъ” изучил его лексический вклад в дело обороны России на полях социальных сетей и разработал для всех желающих удобный инструмент, с помощью которого можно начинать каждый день с правильно выбранного обращения к врагам.

Слова отобраны из массива текстов официального Telegram-канала Дмитрия Медведева (более 600 постов, 1,8 млн подписчиков). Среди них как часто употребимые в речи заместителя председателя Совета безопасности, так и редкие или авторские выражения.

Генератор позволяет получить за раз одно из 12 тыс. оригинальных сочетаний. Если оно не подходит для ваших коммуникационных целей, всегда можно попробовать еще раз.