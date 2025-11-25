Комузами навеяло

25 ноября президент России Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии Бишкек, и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает свалившуюся на него церемонию встречи беспрецедентной. Просто потому, что такой еще не было.

Владимир Путин обратил внимание на беркута. Беркут не обратил внимания на Владимира Путина

Особенность погоды в Бишкеке сейчас состоит в том, что днем очень тепло, 20–22 градуса, а вечером уже около нуля. И эта особенность трагически повлияла, казалось, прежде всего на девушек-танцовщиц, ожидавших Владимира Путина у трапа самолета. Они, конечно, были одеты для танца, а не для того, чтобы стоять на аэродромном ветру и ждать, пока президент России выйдет из самолета,— то есть не очень одеты.

А президент России еще, как назло, и не спешил (по информации “Ъ”, договаривал по телефону.— А. К.). А девушки, предварительно замерзнув, уже, признаемся, отчаянно станцевали — исключительно для себя, а не для него. Это был уникальный, неповторимый (то есть они сами никогда не смогли бы повторить, даже если бы захотели) Танец Замерзших Девушек. И теперь просто ждали.

Кроме девушек, тут по краям дорожки можно было наблюдать мужчин на лошадях, юрты (разбиты прямо на поле) и мужчин с собаками. То есть говорю как есть: по обе стороны дорожки стояли люди с собаками. И Владимиру Путину предстояло пройти сквозь их строй. Но это же был не концлагерь (хотя в какой-то момент стало похоже). Это были породистые киргизские борзые тайган, которые, по предположению, должны были заинтересовать Владимира Путина.

Мало того, здесь стояли еще и другие мужчины — с огромными беркутами. Нет, ну беркутов точно никогда не было. Да и юрт на поле. И собак. Отсюда можно было не уходить все три дня. Это ведь и была Киргизия, о которой грезит ее президент Садыр Жапаров.

Тем более что он тоже сюда, конечно, приехал.

Владимир Путин обнялся с ним, когда наконец вышел, и какое-то время привычно шел по красной ковровой дорожке, слушая его, и ни на что постороннее не отвлекался. Но потом министр культуры Киргизии Мирбек Мамбеталиев, шедший рядом, невероятно красиво изогнулся и широким жестом в глубоком поклоне (мне казалось, он весь сейчас потянется за своей рукой и ни за что не удержит равновесия) обратил внимание российского президента на собачек. Господин Путин очень удивился. Он наконец осмотрелся по сторонам. А тут было такое!..

Он приблизился было к собакам, но на пути, кажется, встали конники с копьями... Тогда он подошел к беркуту. Тот был огромный, но державший его на руке киргиз — еще больше. Да, есть такие киргизы.

Министр культуры продолжал рассказывать президенту о том, что творится на аэродроме. А это было по-прежнему просто не с чем сравнить. Спешившийся президент России окунулся в киргизскую жизнь. Это была, конечно, придуманная жизнь. Но все же киргизская.

Стоя на спецковрике, президенты заслушали «Калинку» на комузах

Министр культуры позаботился о том, чтобы Владимир Путин не прошел мимо киргизской юрты.

— Юрта очень удобная, мобильная, быстро собирается, быстро разбирается...— комментировал министр, как будто уговаривая купить с хорошей скидкой.— Сам каркас изготовлен из дерева, а сверху он покрывается войлоком...

— Ну да, я знаю! — воскликнул развеселившийся президент России.— У меня есть такая!

Нет, не сказал, где именно.

Но стоило пройти через все это, чтобы наконец оказаться среди прекрасных танцовщиц, дождавшихся своего часа. У них появился еще один шанс согреться. И они им воспользовались.

Что ж, когда Садыр Жапаров и Владимир Путин вошли в здание аэровокзала, их ждал еще один сюрприз (то есть не Садыра Жапарова, но все равно ждал). Здесь рядком сидели другие девушки, в руках у них были музыкальные инструменты, а на головах, между прочим, меховые шапки, которые очень пригодились бы девушкам на поле... В руках у девушек были комузы и, не побоюсь этого слова, кыяки. Зазвучала... Ну что могло зазвучать? «Калинка», конечно.

Однако особенность ситуации состояла в том, что президенты России и Киргизии стояли на небольшом коврике, специально выстеленном по этому случаю в стороне от ковровой дорожки и на отдалении метров 30 от музыкантов. На таких ковриках обычно слушают гимн. Если бы я не слышал самой музыки, я был бы просто уверен, что так и есть: так торжественно стояли оба, и с такой уверенностью в завтрашнем дне.

И тут уже нет никаких сомнений: после такой встречи все здесь, в Бишкеке, обречено быть триумфальным.

А всего-то, кажется: беркуты да борзые.

Танцовщицы встречались на его пути в аэропортах.

Андрей Колесников, Бишкек