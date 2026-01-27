Путин возложил цветы к могиле погибшего в блокадном Ленинграде брата

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат Виктор, умерший ребенком в блокадном Ленинграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Следующая фотография 1 / 5 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Старший брат президента погиб зимой 1942 года в возрасте двух лет. В колонке для «Русского пионера» Владимир Путин рассказывал, что причиной смерти Виктора стала дифтерия.

Господин Путин посетил мемориальный военно-исторический комплекс «Невский пятачок» в Ленинградской области и возложил цветы к памятнику «Рубежный камень». Президент также посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и возложил венок к монументу «Мать-Родина», почтив память погибших ленинградцев и защитников города.