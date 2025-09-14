Сами вы в депрессии

13 сентября в День города в парк «Зарядье» приехал президент России Владимир Путин и выступил с долгожданной речью. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников сравнивает ее с его же речью накануне вечером в Санкт-Петербурге и приходит к закономерным результатам.

Владимир Путин нашел неожиданно много слов для Сергея Собянина и без бумажки

Предполагается, что утром в День города в парке «Зарядье» собираются его лучшие люди. И перед ними рано или поздно выступает Владимир Путин. То есть иногда это и правда случается рано. Но теперь это был, конечно, не тот случай.

В пригласительных билетах начало концерта (а это и означало сначала речь мэра Москвы, затем президента и, наконец, непосредственно сам концерт) было заявлено в 12 часов дня. Иллюзий не должно было быть: мероприятия в Царском Селе под Петербургом накануне закончились настолько за полночь, что даже и думать не следовало.

Лучшим людям тем не менее не терпелось в зал, и как можно было их удержать от встречи с прекрасным? На втором этаже, где еще можно было выпить кофе, к половине первого я застал все-таки кружки по интересам: из врачей, актеров, политиков, которые понимали, что жизнь устроена не по правилам в пригласительных билетах на торжества.

У режиссера Константинам Богомолова в этот день был свой праздник: шесть лет свадьбы. Не все отмечают такой день, ибо не так уж много людей, для которых он, давайте будем реалистами, является праздником. Не то Константин Богомолов: он даже сейчас, будучи в Зарядье в разлуке с женой, едва вернувшейся из Лондона, созванивался с ней и то и дело поздравлял ее (и наоборот) с тем, что все так вышло.

Режиссер между тем пользовался успехом у дам: к нему то и дело подходили сфотографироваться, причем дважды приближалась «лучший гид Москвы» (причем это были разные дамы, то есть с каждым разом — все лучше и лучше), как они рекомендовались ему, да и честно говоря, всем остальным, хорошо поставленными громкими голосами, ибо у них здесь, на втором этаже, была своя экскурсия: надо было успеть все осмотреть, сфотографировать и отчитаться о проделанной работе в запрещенных, но упрямо просматриваемых сетях.

Между тем успех режиссера не шел ни в какое сравнение с успехом на этаже академика Марка Курцера. Вот кто был нарасхват. Причины были налицо: даже корреспондент «Первого канала», наскоро расспросив его о причинах успеха всех 87 отделений его клиники «Мать и дитя», начинала благодарить его «за своих детей». Минут через 40 я начинал понимать, что здесь, и на втором, и первом этажах, нет ни одной матери (и особенно ни одной Екатерины Гусевой), у которой нет повода не поблагодарить доктора Курцера за то, что он для нее сделал или еще только намерен сделать.

Между тем доктор не уставал приносить пользу прямо здесь и сейчас. Так, он рассказывал заинтересованным лицам (а других тут не было), что «Оземпик» уже не тот, и настоящей популярностью пользуется, если что, «Мунджаро», хотя лучше поостеречься, ибо и тот, и другой угнетают поджелудочную железу, а отдаленные результаты не очевидны.

Петр Толстой, видимо, как и все, удовлетворен ходом голосования в Единый день

Еще один кружок по интересам представлял саксофонист Игорь Бутман. Он — знаток и ценитель этих мероприятий и посещает их чаще как доверенное лицо на различных предвыборах. Прислушавшись к музыке, доносившейся с первого этажа, музыкант рассказал, что вот эту песню, «Я иду, шагаю по Москве», ему в прошлый раз предложили как раз здесь сыграть под фонограмму его учителя, а он, в свою очередь, предложил, если уж здесь надо петь и играть обязательно под фонограмму, то лучше записать его, Игоря Бутмана, оригинальную фонограмму, ибо так будет хоть немного честнее. И с ним безоговорочно согласились, но когда он вышел на сцену и заиграла музыка, выяснилось, что ученику не удалось превзойти учителя, ибо зазвучала, конечно, фонограмма из 60-х.

Политиков на втором этаже к этому времени представлял зампред Госдумы Владислав Даванков из партии «Новые люди», увлеченный человек. Впрочем, увлечен он был не дистанционным электронным голосованием, которое второй день проходило в Москве (с ним-то все было ясно), а своим новым телефоном «хуавей», который раскладывается, как известно, в трех, можно сказать, плоскостях, и это пока не с чем сравнить, тем более с выборами.

Спустившись, честно говоря, с некоторым облегчением на первый этаж, я наконец застал картину, о которой мог только мечтать. Перед тремя скрипачками и двумя виолончелистками в холле в полном одиночестве (вокруг было еще десятка три пустых стульев) сидел митрополит Корнилий, епископ Русской православной старообрядческой церкви и, склонив голову, слушал музыку.

К этому времени все уже зашли в зал, где им предстояло провести еще примерно полтора часа. И только он, митрополит Корнилий, предпочел синицу в руках журавлю в небе, то есть живую музыку, которую можно было послушать прямо сейчас, музыке слов, сотканной из речи Владимира Путина, которая началась примерно в половине третьего.

— Живая музыка — отдохновение для меня,— поделился со мной митрополит Корнилий одним из своих откровений, прислушиваясь при этом к музыке из песни, кажется, «Любимая, спи».

Что ж, можно было и в самом деле никуда не торопиться.

Но все-таки настал тот драгоценный миг, когда все были в сборе, то есть к микрофону вышел Сергей Собянин, который рассказал все как есть.

— Те, кто хотел обратить нас в депрессию, сами теперь находятся в депрессии,— констатировал он.

И поделился достижениями только последнего года, которых, без сомнения, не счесть. И ему, как ни странно, верилось. Количество сданных станций метро, квадратных метров дорожного полотна, новых поликлиник и больниц не может не радовать нормального человека (да, таких не так уж много).

Владимир Путин вышел под громогласные аплодисменты (люди не верили своему счастью) и, приветствуя мэра, почему-то сгоряча назвал его «Сергеем Сергеичем», но вскоре поправился.

Участники мероприятия ни в коем случае не унывали

Говорили потом, что президент назвал Москву лучшим городом планеты, и кто-то начинал дежурно упиваться этим, но так не было.

— От всей души поздравляю с праздником москвичей,— сказал Владимир Путин.— Не только москвичей — всех, кто искренне любит нашу столицу, считает ее одним из лучших городов планеты. Полностью с этой оценкой согласен, так оно и есть на самом деле.

То есть все-таки одним из лучших. А значит, есть к чему стремиться. А то в этом уже не было уверенности.

— И в этой связи,— продолжал президент,— важно, что в столице инновации тестируются в реальных условиях... Мы с вами хорошо знаем, всегда у нас была беда такая: что-то изобретали, о чем-то говорили, что-то описывали, а потом десятилетия ждали внедрения, а эти внедрения появлялись где-то за рубежом. Об этом со школьной скамьи мы хорошо знаем. В Москве все складывается, слава богу, иначе. В Москве быстро происходит внедрение, это не может не радовать. Спасибо, Сергей Семенович!

Сразу стоит сказать: президент не один раз поблагодарил мэра, да и вообще выглядел гораздо жизнерадостнее и веселее, чем накануне на Культурном форуме в Екатерининском дворце. Тут, на Дне города, все-таки и правда было что констатировать.

— Еще одно значимое направление — это формирование в столице в полном смысле слова экономики беспилотных систем,— продолжал Владимир Путин.

Все-таки вряд ли он имел в виду беспилотники, прошлой ночью прорывавшиеся к городу.

Нет, не их:

— В Москве активно тестируются автономные решения в такси, в логистике, повседневных сервисах, для контроля безопасности на воде, на стройплощадках, для борьбы с пожарами, для уборки территорий. Причем новые технологии работают на отечественном программном обеспечении. Добавлю, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо. Вы представляете: за шесть — вчетверо, то есть ежегодно примерно по 80–85% прирастало! Просто здорово! Прекрасный показатель!

Тем не менее перед лучшими людьми столицы выступал сейчас президент всех россиян, поэтому он оговорился:

С приоритетами все четко

— Конечно, знаю, коллеги из других регионов послушают — скажут: конечно, у него там денег больше всего в России... Денег всегда и везде не хватает, как бы много ни было, но и хозяйство большое!.. Денег всегда не хватает! Вопрос в выборе приоритетов. И команде действующего мэра Москвы удается выбирать самое главное, на этом сосредотачивают внимание и добиваются результата...

Нет, и правда и не вспомнить, когда он последний так откровенно радовался успехам Сергея Собянина.

И, видимо, Сергей Собянин и Владимир Путин не устраивали поверку своих речей, так они сейчас во многом совпадали. Стоило до этого Сергею Собянину упомянуть про то, что «мы тоже сегодня соревнуемся с Голливудом», создав «площадку мирового уровня», как и Владимир Путин не мог не сказать про это же:

— Последовательно формируется кинокластер мирового уровня, который призван ускорить развитие всего отечественного кинематографа. Строятся, вводятся в эксплуатацию объекты кинопарка «Москино», а вскоре завершится возрождение и исторической «Киностудии имени Горького».

— От всей души желаю жителям столицы больших достижений, побед, здоровья, оптимизма! — воскликнул Владимир Путин.— А мэру Москвы Сергею Семеновичу (теперь все было так.— А. К.) Собянину, его творческой, целеустремленной команде желаю ставить новые задачи, добиваться еще более амбициозных целей на благо Москвы и нашей великой Родины!

Молодцы, успели. А то в три часа у Богомолова уже репетиция начиналась.

Андрей Колесников