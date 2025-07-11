Гладков подарил Путину картину, нарисованную на осколке снаряда ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту Владимиру Путину картину белгородской художницы, которая рисует на осколках снарядов ПВО. На картине также размещена надпись «Белгород не сдается».

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«Владимир Владимирович, для нас ПВО стала нормой жизни. Когда читаешь книги о Великой Отечественной войне, очень много было написано книг, песен, картин. Война настолько сильно внутренне проникает во все уголки и какие-то скрытые потенциалы создает. Тяжелые испытания на приграничных жителей выпали. Одна из девушек, художница, на осколках С-400 стала рисовать эти картины»,— рассказал губернатор на встрече с президентом.

Владимир Путин поблагодарил губернатора за подарок. «Передайте автору большое спасибо. Хорошая картина, душевная»,— сказал президент.

Господин Гладков не назвал имени художницы. Ее работы часто выкладывают местные Telegram-каналы. На «крышках» от ракетной системы С-300 художница как правило изображает военную технику и военнослужащих. Летом 2023 года «Российская газета» публиковала интервью у военного из Белгородской области с позывным «Кот», занимающегося аналогичным творчеством.

Полина Мотызлевская