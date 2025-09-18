Тяжеловес широкого профиля

Замруководителя администрации президента (АП) Дмитрий Козак, отвечавший в Кремле за ближнее зарубежье, покидает свой пост. 18 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил появившиеся сообщения о том, что чиновник, отработавший на высоких федеральных должностях свыше 25 лет, подал в отставку по собственному желанию. Ранее, как сообщал “Ъ”, были ликвидированы курируемые господином Козаком структуры АП, а созданное на их месте управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству перешло под контроль первого заместителя главы АП Сергея Кириенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Козак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Козак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О том, что в минувшие выходные Дмитрий Козак написал заявление об увольнении, 17 сентября сообщил РБК, а утром 18 сентября «Интерфакс» уточнил, что президент удовлетворил прошение. «Я могу подтвердить, что действительно Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку»,— заявил позже в тот же день Дмитрий Песков, добавив, что чиновник сделал это «по собственному желанию». Но указа об освобождении господина Козака от должности пока нет, добавил пресс-секретарь Кремля.

Напомним, у руководителя АП Антона Вайно семь заместителей: Алексей Громов, Сергей Кириенко (первые замы), Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко и Дмитрий Песков.

Отставок в Кремле на столь высоком уровне не было с 2016 года, когда первый заместитель главы АП Вячеслав Володин стал спикером Госдумы, а его место в администрации занял господин Кириенко.

Структурные изменения в АП фактически начались еще зимой, когда, как сообщал “Ъ”, внутриполитический блок Кремля, за который отвечает Сергей Кириенко, стал заниматься ближним зарубежьем. Например, именно его сотрудники работали на выборах президента Абхазии, назначенных после политического кризиса конца 2024 года. Уже тогда источники в АП говорили “Ъ”, что под это направление может появиться новая кремлевская структура. Вскоре так и произошло: 29 августа Владимир Путин упразднил управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству, находившиеся в ведении Дмитрия Козака, и создал вместо них управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству, куратором которого стал господин Кириенко.

Где продолжит карьеру господин Козак, отработавший на высоких федеральных должностях более четверти века (см. справку), пока неизвестно. Ранее «Ведомости» сообщали, что он может занять пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, который вскоре освободит Александр Гуцан, выдвинутый 18 сентября президентом в генпрокуроры. Однако РБК позже утверждал, что чиновник «рассматривает различные предложения перехода в бизнес».

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин относит к числу достижений Дмитрия Козака разработку административной реформы и активное участие в подготовке сочинской Олимпиады, за которую чиновник получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. При этом последние пять лет, в течение которых господин Козак курировал работу на постсоветском пространстве, были неоднозначными, отмечает эксперт. Например, план «федерализации-автономизации», который чиновник пытался применить в отношении Украины и Молдавии, был реализован не в полной мере. Но это «многосоставный кейс», и однозначно говорить о достижениях или провалах здесь нельзя, оговаривается господин Костин.

Политолог Алексей Макаркин полагает, что в роли куратора постсоветского пространства от Дмитрия Козака «ждали чудес», особенно после целого ряда успешных внутренних проектов.

Однако чиновнику, который привык решать управленческие задачи, пришлось столкнуться с задачами переговорными и не связанными с задействованием ресурса вертикали власти. «Даже если абстрагироваться от Украины, в переговорах с другими странами тоже все было непросто»,— говорит эксперт. Раньше в этих странах у власти были люди, связи с которыми сформировались еще в период СССР, но для новых элит Москва уже заграница, и они все больше смотрят на Запад, добавляет господин Макаркин. В итоге, по его мнению, господину Козаку пришлось иметь дело с весьма неудобными партнерами.

По оценке председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова (КПРФ), работе Дмитрия Козака мешало то, что в вопросах, связанных с постсоветским пространством, «все ждут решения от президента». «Я ему говорил, когда его только назначили: функции и ваше управление должны стать тем же, чем был международный отдел ЦК КПСС. Ни один вопрос, связанный с делами СНГ, не должен решаться без вашего участия». Вместо этого заинтересованные ведомства — МИД, Россотрудничество, ФСБ и прочие — ждут, что в любом вопросе последнее слово скажет президент, а у него, особенно во время спецоперации, до многого попросту «не доходят руки», резюмирует депутат.

Андрей Прах, Божена Иванова, Ксения Веретенникова