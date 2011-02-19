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21:11
Кудрин не исключил «социального взрыва» при дальнейшем росте бедности
20:15
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18:29
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Путин ужесточил наказание для пьяных нарушителей ПДД
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Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР
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Минэнерго поддержало идею «Россетей» ускоренно повысить тарифы
22:54
Суд признал законным раздел имущества Грудинина и его бывшей жены
22:35
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21:47
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21:28
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(обновлено: 17.06.2019)
Кризис на Ближнем Востоке
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Хуситов пытаются вытеснить из ключевого порта Йемена
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Правозащитники требуют усилить защиту гражданского населения в Йемене
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Еще один ближневосточный конфликт переходит в горячую фазу
Сеанс одновременной игры
Участники валдайской конференции обсудят политику России на Ближнем Востоке
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Академик РАН Виталий Наумкин рассказал “Ъ” о вызовах для Москвы на Ближнем Востоке
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Финансы
Недвижимость
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Спорт
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Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия