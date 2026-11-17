Иран сообщил об ударе по радиолокационной станции США в Бахрейне
Ударные беспилотники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сегодня утром поразили радиолокационную станцию (РЛС) США на бахрейнской авиабазе Шейх-Иса. Об этом пишет иранское агентство Fars со ссылкой на заявление отдела по связям с общественностью корпуса.
КСИР назвал удар ответом на «продолжающиеся нарушения воздушного пространства Исламской Республики Иран беспилотниками армии США». До этого Тегеран сообщал, что в районе Ормузского пролива были сбиты несколько американских дронов MQ-1 и MQM-170.
В корпусе предупредили, что будут отвечать на новые нарушения воздушного пространства Ирана и на враждебные действия против страны с использованием военных баз в регионе. Ответственность за последствия таких действий КСИР возложил на командование американской армии.
15 ноября Иран сообщал об ударе по американской РЛС, расположенной на вертолетной базе Эр-Рифаа в Бахрейне. Тогда КСИР также заявлял, что атака стала ответом на враждебные действия США.