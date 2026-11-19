NYT: Трамп задумался над новыми ударами по Ирану
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вновь нанести масштабные удары по Ирану, но решения пока не принял. Об этом The New York Times (NYT) сообщили американские и израильские чиновники, знакомые с обсуждениями. По их словам, президент учитывает новые разведданные и наличие значительных сил США в регионе.
Источники газеты утверждают, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху добивается участия США в воздушной операции продолжительностью от четырех до семи дней. Высокопоставленный израильский чиновник при этом опроверг сообщения о давлении премьера на Дональда Трампа. Члены американской администрации расходятся в оценке убедительности разведданных и в вопросе о целесообразности новых атак.
Израиль предупреждает о восстановлении иранских запасов ракет и беспилотников, а также о развитии химического и биологического оружия. По данным собеседников NYT, американская разведка тоже видит признаки наращивания возможностей. Однако в основном речь идет о том, что Тегеран стремится сдержать масштабные удары США и Израиля, а не атаковать первым.
Военные США называют вероятными целями ракетные и беспилотные арсеналы, энергообъекты и командные пункты Корпуса стражей исламской революции, отмечает NYT. Дональд Трамп пока не согласился на предложенные Израилем масштабные удары по объектам энергетики, способные оставить без электричества предприятия и население. На случай возобновления боевых действий США вывели часть персонала с объектов в регионе. Пентагон заявил, что «все варианты остаются на столе».