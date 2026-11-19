Израиль предупреждает о восстановлении иранских запасов ракет и беспилотников, а также о развитии химического и биологического оружия. По данным собеседников NYT, американская разведка тоже видит признаки наращивания возможностей. Однако в основном речь идет о том, что Тегеран стремится сдержать масштабные удары США и Израиля, а не атаковать первым.