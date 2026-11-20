Багдад избежал междоусобицы
Власти Ирака пошли на мировую с проиранскими силами
Иракская регулярная армия смогла избежать прямого вооруженного столкновения с одной из крупных проиранских группировок «Катаиб Хезболла», действующей как государство в государстве. Конфликт между центральным правительством и боевиками стал нарастать 16 ноября, когда Багдад, обвинив их перед этим в крупной краже государственной нефти, потребовал освободить крупнейший форпост — город Джурф-ас-Сахр, откуда и велась контрабанда нефтепродуктов. К 20 ноября Багдад и военизированная организация договорились, что ее боевики просто передислоцируются в другие районы Ирака.
Багдад начал вводить свои регулярные силы в Джурф-ас-Сахр — город в 60 км к юго-западу от иракской столицы, который почти 12 лет находился под де-факто безраздельным контролем группировки «Катаиб Хезболла», одной из наиболее крупных проиранских сил в Ираке, действовавшей как государство в государстве. Накануне центральное правительство, возглавляемое премьер-министром Али аз-Зейди, смогло договориться с верхушкой «Катаиб Хезболла» о предотвращении прямого столкновения, которое нарастало с понедельника: теперь, по условиям новой сделки, группировка оставит Джурф-ас-Сахр и перебросит свои силы в другие районы Ирака.
«Группировка "Катаиб Хезболла" выведет свои силы из района Джурф-ас-Сахр,— подтвердил представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Сабах ан-Нуман.— С группировкой достигнуты договоренности и существует твердая приверженность реализации плана иракского премьер-министра (по восстановлению федерального контроля над городом.— “Ъ”). Все подразделения силовых структур, предназначенные для размещения в регионе, уже находятся на месте». Сабах ан-Нуман выразил надежду, что «процесс передачи ответственности» не вызовет осложнений.
Конфликт между правительством Ирака, еще весной наметившим курс на демилитаризацию проиранских группировок, и «Катаиб Хезболла», одним из наиболее заметных «брендов» проиранских сил в Ираке, начал нарастать на этой неделе.
Центральный Багдад потребовал от ее боевиков покинуть Джурф-ас-Сахр к 20 ноября. Формальным поводом стали найденные центральным правительством факты того, что в этом районе «Катаиб Хезболла» совершила промышленные врезки в один из важнейших нефтепроводов и с 2021 года воровала и реализовывала принадлежащие государству ресурсы.
По мнению центральных властей, незаконная перекачка нефти в автоцистерны и мини-нефтеперерабатывающие заводы обеспечила шиитской группировке сотни миллионов долларов незаконного дохода, дав ей возможность закупать вооружение. А применение оружия Багдад теперь считает своей монополией. Еще весной господин Аз-Зейди анонсировал кампанию по демилитаризации шиитских формирований Ирака и возвращению регулярной армии исключительного права на применение силы.
Принято считать, что такая позиция Багдада продиктована давлением со стороны Соединенных Штатов, которые 30 сентября окончательно вывели свою военную миссию из Ирака, но потребовали от местных властей окончательно разобраться с иранским влиянием на своей территории.
Первоначально верхушка группировки «Катаиб Хезболла» встретила требования иракских властей в штыки и отказалась покидать Джурф-ас-Сахр — ее важнейший форпост в центральном Ираке, который она формировала с 2014 года. Однако конфликт вокруг этого района удалось урегулировать после того, как прибывший 16 ноября в Багдад командующий иранскими силами «Эль-Кудс» (подразделение Корпуса стражей исламской революции, которое отвечает за зарубежные военные операции, разведку и координацию проиранских сил за пределами Ирана) Эсмаил Гаани провел переговоры с командирами шиитских группировок и с центральным руководством Ирака.
По решению центрального правительства Ирака в Джурф-ас-Сахре 20 ноября был сформирован объединенный штаб командования, который должен взять на себя управление всеми силами безопасности, развернутыми в этом районе.
В их состав вошли не только части регулярной армии Ирака и его полицейские подразделения, но и бригады других проиранских группировок, которые менее радикальны и более договороспособны, чем «Катаиб Хезболла». Такая конфигурация позволит властям сохранить лицо, не вступая в реальный конфликт с шиитскими боевиками, и заодно показать США, что в демилитаризации проиранских сил возможен прогресс.