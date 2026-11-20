Багдад начал вводить свои регулярные силы в Джурф-ас-Сахр — город в 60 км к юго-западу от иракской столицы, который почти 12 лет находился под де-факто безраздельным контролем группировки «Катаиб Хезболла», одной из наиболее крупных проиранских сил в Ираке, действовавшей как государство в государстве. Накануне центральное правительство, возглавляемое премьер-министром Али аз-Зейди, смогло договориться с верхушкой «Катаиб Хезболла» о предотвращении прямого столкновения, которое нарастало с понедельника: теперь, по условиям новой сделки, группировка оставит Джурф-ас-Сахр и перебросит свои силы в другие районы Ирака.